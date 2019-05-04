Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727
Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat
Son Dakika
Bu kurallara dikkat
Rekabet ortamında devam etmekte
Rekabet ortamında devam etmekte
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Dostane bir maç olsun
Dostane bir maç olsun
“Dünyada kalan tek Demir Klisede Barok Masallar”
Demir Klisede Barok Masallar”

Erken Tanı Hayat Kurtarır: Dünya Ankilozan Spondilit Günü 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Romatizma ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, Dünya Ankilozan Spondilit Günü kapsamında hastalıkla ilgili bütün bilinmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Erken Tanı Hayat Kurtarır: Dünya Ankilozan Spondilit Günü 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Romatizma ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, Dünya Ankilozan Spondilit Günü kapsamında hastalıkla ilgili bütün bilinmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 15:14
0 Okunma
Erken Tanı Hayat Kurtarır: Dünya Ankilozan Spondilit Günü 

Prof. Dr. Ömer Kuru, Ankilozan Spondilit'in, leğen kemikleri ve omurgayı tutan kronik, iltihaplı bir romatizmal rahatsızlık oduğunu belirtti. Hastılığın ilerleyici olduğunu ve erken dönemde tanı konulup tedaviye başlanmadığında  omurgada kamburluk ve sakatlıkla sonuçlanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kuru şöyle dedi: 

"AS'de ölüm riski normal popülasyona yani hasta olmayanlara göre 1.5- 4 misli daha fazladır. Hastalık ağrı ve deformitelerle seyrettiği için vakaların üçte birinde de işgücü kayıpları meydana gelmektedir. Ülkemizde bulunma sıklığı binde 5'tir. Yani kabaca her 200 kişiden birinde bu hastalık görülmektedir. Erkeklerde kadınlara nazaran 3 misli daha fazla görülmektedir. Ankilozan Spondilit hastalığının kesin sebebi bilinmemektedir."  

'TEMEL BELİRTİSİ BEL AĞRISI' 

Hastalığın temel belirtisinin bel ağrısı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kuru açıklamasını şöyle sürdürdü: 

"Bel ağrıları toplumda çok yaygın ve çok farklı sebeplere bağlı olarak görüldüğü için AS'li hastalardaki bel ağrısının diğer nedenlere bağlı bel ağrılarından ayırt edilmeleri çok önem taşır. Yapılan bir çalışmada AS hastalarının üçte birine yanlışlıkla bel fıtığı tanısı konulduğu ve bunların yüzde 7'sinin ameliyat edildiği bildirilmiştir. Şayet bir hastada 40 yaşından önce başlayan, sinsi başlangıçlı olan, üç aydan uzun süren, istirahatle düzelmeyip, egzersizle azalan bir bel ağrısı varsa hekimin aklına mutlaka AS hastalığı gelmelidir. Erken tanı alan hastaların yüzde 50 sinden fazlasında klinik şifa mümkündür." 

Prof. Dr Ömer Kuru’nun, ‘Ankilozan Spondilit nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir ‘ üzerine bilgi verdiği programı izlemek için aşağıdakli linki tıklayın.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Romatizma Ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer KuruDünya Ankilozan Spondilit Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat
Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat
TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı' uyarısı
TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı' uyarısı
ALGILARI YIKAN NEFERTİTİ GÜZELLİĞİ
ALGILARI YIKAN NEFERTİTİ GÜZELLİĞİ
Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu Dr. Haluk Saçaklı
Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu Dr. Haluk Saçaklı
KEMİK ERİMESİ VÜCUDUMUZUN SESSİZ HIRSIZI!
KEMİK ERİMESİ VÜCUDUMUZUN SESSİZ HIRSIZI!
'Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor'
'Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor'
'İdrar kaçırma sorunu cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir'
'İdrar kaçırma sorunu cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir'
Dikkat! Uzmanlar uyardı: Kalp sağlığı için büyük risk
Dikkat! Uzmanlar uyardı: Kalp sağlığı için büyük risk
Konuşamayan hastalara umut olacak yeni beyin implantı
Konuşamayan hastalara umut olacak yeni beyin implantı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans