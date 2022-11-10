Erken ölümler, ekonomiye kayıp olarak yansıyor

İSTANBUL - Sağlık ekonomisine odaklanan ve bu yıl Viyana’da gerçekleştirilen ISPOR Europe zirvesinde, gerçek yaşam verileri ile sağlık ekonomisi analizleri konuşuldu. Zirveye katılan Türkiye merkezli, Estonya ve Tunus’ta ofisleri olan ECONiX Araştırma, ülkedeki sağlık harcamaları ve onkoloji ilaçlarına erişim gibi konularda önemli veriler paylaştığı etkinlikte 19 posterle yer aldı. Dünyanın çeşitli noktalarından sağlık profesyonellerine sunulan çalışmalar arasında erken ölümlerin Türkiye ekonomisine etkisini tahmin eden poster öne çıktı. Bir vatandaşı 10 yaşında kaybetmenin, ülke ekonomisine 763 bin TL'yi aşkın bir kayıp olarak yansıdığı belirtildi.



Sağlık pazarında karar verme süreçlerini kolaylaştırmak ve sağlıkta son trendleri konuşmak için dünyanın önde gelen sağlık profesyonellerini buluşturan ISPOR Europe 2022, bu yıl Viyana’da gerçekleştirildi. Kamu, akademi ve özel sektörden 2 bini aşkın profesyoneli ağırlayan etkinlikte, katılımcılar çalışmalarını bini aşkın poster aracılığıyla paylaştı. Sağlık alanında araştırmalar yürüten ve danışmanlık hizmeti veren ECONiX Araştırma da etkinlikte 19 posterle yer aldı.



“SAĞLIK PAZARINA İLİŞKİN KAPSAMLI İÇGÖRÜLER SUNUYORUZ”

Etkinliğe dair izlenimlerini paylaşan ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, “Gerçek yaşam verisi analizleri üzerinden Türkiye, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Batı Asya’da sağlık pazarına ilişkin kapsamlı içgörüler sunuyoruz. ISPOR Europe zirvesine, Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna gibi ülkeleri de kapsayan 19 posterle katıldık. Diyabet, kardiyoloji, nefroloji, hematoloji ve onkoloji alanlarına odaklanan çalışmalarımız, dünyanın dört bir yanından profesyonellerin geldiği etkinlikte katılımcılarla paylaşıldı. ECONiX Araştırma olarak şirketler, kamu ve akademi arasındaki köprü vazifemizi Estonya ve Tunus ofislerimizle uluslararası alanda da teyit etmiş olduk” dedi.

2021’DE SAĞLIK HARCAMALARINDA 13 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI VERİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın halka açık verilerinden derlenen sağlık harcamaları konulu araştırma, zirvede sunulan posterler arasında yer aldı. Çalışmaya göre hastanelere yapılan başvuru sayısının 2020’de 2019’a kıyasla yüzde 35 azaldığı, 2021’de ise yüzde 20 arttığı görüldü. Ayrıca geçtiğimiz yıl, sağlık hizmetlerine SGK’nın ayırdığı bütçenin 2020’ye kıyasla yüzde 38 yükseldiği görüldü. Çalışma kapsamında üç yıllık verinin incelendiğine ve sonuçların küresel salgın sonrası süreçte sağlık harcamalarının izlediği seyre ışık tuttuğuna dikkat çeken Dr. Güvenç Koçkaya, “Sağlık harcamaları ve SGK tarafından toplanan primler incelendiğinde, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 11 milyar TL, 27 milyar lira ve 13 milyar lira bütçe fazlası verildiği görülüyor. Bu durum, Türkiye’de sağlık harcamalarının pandemiye kıyasla arttığını gösteriyor” dedi.



ERKEN ÖLÜMLERİN MALİYETİ 100 BİNLERCE LİRAYI BULUYOR

Dünyanın çeşitli noktalarından sağlık profesyonellerine sunulan çalışmalar arasında erken ölümlerin Türkiye ekonomisine etkisini tahmin eden poster de öne çıktı. Nüfus dağılımı, istihdam uyumu, okula kayıt yaşı, eğitim yılı, emeklilik yaşı, işsizlik oranı gibi göstergelerin yıllık olarak değerlendirildiği çalışma kapsamında bir vatandaşın ülkesi için ömür boyu ürettiği tahmini ekonomik değer üzerinden erken ölümlerin ülke ekonomisine kayıp olarak yansıdığı bulundu. Bir vatandaşı 10 yaşında kaybetmenin, ülke ekonomisine 763 bin lirayı aşkın bir kayıp olarak yansıdığının altını çizen ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, “Erken ölümler, ekonomik kayıplara karşılık geliyor. Erken ölümleri en aza indirmek için kamu sektörü tarafından çalışmalar yürütülmesi ve bu ölümlere sebep olan hastalıklara odaklanılması gerekiyor” diye konuştu.



106 ONKOLOJİ İLACININ YALNIZCA 36’SI KARŞILANIYOR

ISPOR Europe 2022 etkinliğine 19 farklı posterle katılan araştırma şirketinin çalışmaları arasında onkoloji ilaçlarına erişimi konu eden rapor da vardı. Yapılan analizler sonucunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) listelerinde kişiselleştirilmiş 116 onkoloji ilacının olduğu tespit edildi. Türkiye’den bu ilaçların yalnızca 63’üne erişilebildiği görülürken, ruhsat onayına sahip ilaç sayısının 43, hasta satışına izin verilen ilaçların sayısının ise 20 olduğu tespit edildi. Türk vatandaşlarının FDA ve EMA tarafından onaylanmış 70 ilaca erişiminin olmadığının altını çizen ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Birol Tibet, değerlendirmelerine şu şekilde yer verdi:



“Söz konusu 116 ilaçtan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ruhsat onaylı onkoloji ilaçlarının yalnızca 30’u, ruhsat onaysız ve yurt dışı ilaç kapsamında hasta bazlı izin ile genellikle Türk Eczacıları Birliği tarafından ithal edilen ilaçlarda ise yalnızca 6’sı geri ödeme kapsamında. Başka bir deyişle Türkiye, vatandaşlarının 116 kişiselleştirilmiş onkoloji ilacından yalnızca 36’sına geri ödeme kapsamında ulaşabiliyor.”