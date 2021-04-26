ERGENLİK DÖNEMİ; BESLENME ÖNERİLERİ 

Genellikle çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak kabul edilen ergenlik dönemi; fiziksel, psikolojik ve sosyal olgunluğa erişmenin tamamlandığı ve bebeklikten sonra en hızlı büyümenin olduğu önemli bir dönemdir. Fiziksel büyüme ve gelişme, ergenlik çağında belirgin bir hızlanma gösterir ve bu dönemin sonunda erişkin hayattaki antropometrik ölçüm değerlerine ulaşılır. Bu dönemde kızların 11-15, erkeklerin 13-16 yaşları arasında büyümeleri pik yapar. Ergenlik döneminde bireylerin maksimum büyüme potansiyellerine erişebilmeleri için doğru beslenmeleri, önemli bir faktördür. Bu dönemde yetersiz beslenen bireylerin genetik potansiyellerini yakalayamadıkları belirtilmektedir. Ergenlerde oluşan boy uzunluğu, yağ dokusu birikimi, kas dokusu oluşumu gibi değişiklikler, besin alımlarını etkiler ve enerji dahil, tüm besin ögeleri gereksinimleri artar. Bu dönemdeki sağlıklı beslenmenin, ileri dönemdeki bazı hastalıkları önlemesi yanında, geleceğin anne-babaları için de olumlu ve kalıcı beslenme alışkanlığı kazandırabileceği unutulmamalıdır.

Yapılan Yanlış Diyetlere Dikkat; Genellikle çevreden, reklamlardan, sosyal medyadan bizlere dayatılan güzel-çirkin, zayıf-şişman kavramları en çok ergenlik dönemindeki kızları etkilemektedir. Genç kızlar çekici bir vücuda sahip olma güdüsüyle çoğu kez hatalı diyet yapmakta, bunun sonucunda yeme davranışı bozuklukları gelişebilmektedir. Özellikle anoreksiya- bulimia nervoza yeme bozuklukları konusunda çocuklar izlenmeli böyle bir eğilim görülürse diyetisyen-doktor yardımı alınmalıdır.

Obezite, şişmanlık görülen ergenlik çağındaki bireylere dayatılan düşük enerjili beslenme programlarının uzun süreli kullanımı zor ve yanlıştır. Çok katı kurallar ve aşırı yasakların konulması, çocukların kısa sürede sıkılmalarına neden olmaktadır. Yeterli ve dengeli esnek bir beslenme programının kabulü daha kolay, kullanım süresi daha uzundur.

Besin Seçimi Konusunda Öneriler;

- Genellikle gençler en çok kahvaltı öğününü atlamaktadır. Oysa ki doğru yapılan kahvaltı mental sağlık için oldukça önemlidir. Kahvaltılarda doğrudan veya bir şeylerin içine katılarak yumurta tüketimi sağlanmalıdır.

- Günde en az 3-5 porsiyon çiğ sebze ve meyve tüketilmeli kabuğu soyulmadan tüketilebilenleri iyice yıkadıktan sonra kabuğuyla beraber tüketilmelidir. Bu sayede lif alımı da artacaktır.

- Hem kaliteli protein hem de omega 3 kaynağı olan balık haftanın iki günü, kırmızı et yine haftanın iki günü, haftanın bir iki günü de bitkisel protein kaynağı olarak baklagiller tüketilmelidir.

- Doymuş yağlar beslenmede azaltılmalı, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, sade yağ gibi sağlıklı yağlar eklenmelidir.

- Yiyecek alışverişi, menü planlama, yemek hazırlama ve pişirme konularında gençlerden yardım istenebilir.

- Mutsuz olan, kendini değersiz hisseden, ailesi tarafından anlaşılmadığını düşünen bireylerin yanlış beslenmeye yöneldiğini göz ardı edilmemelidir. Gençler üzerinde yapılan bir çalışmada, yetersiz sebze ve meyve tüketimi ile zayıf aile iletişimi arasında önemli ilişki olduğu saptanmıştır. Bu dönemde onların hırçınlıklarına, huysuzluklarına, öfkelerine karşılık sakin kalınmalı ve her zaman onları bir birey olarak kabul edip konuşarak sorunları çözmeye çalışmalısınız.

- Gençler arkadaşlarıyla dışarıya çıktıklarında daha çok fast food yemeğe eğilim gösterirler. Böyle durumlara ara sıra izin verilerek arkadaşlarına mahçup olması önlenmeli ve sosyalleşmesi sağlanmalıdır. Fakat bunun yanı sıra, hamburger yanına salata ve ayran gibi sağlıklı seçimlere yönelmelerini isteyebilirsiniz.

- Dışarıda geçirilen yüksek enerjili, besleyici değeri düşük, yüksek yağlı ve tuzlu bir öğün sonrasında evde yenilen öğünün daha hafif, besleyici bir öğün olmasına dikkat edilmelidir.

- Gençler için aktivite kendini enerjik hissetme, güven, iyi bir görünüm, okul başarısı, yaşam boyu doğru bir alışkanlık kazanma, kronik hastalık risklerini azaltmak için önemlidir. 16 yaşa kadar haftada 3 veya daha fazla 20-25 dakika egzersiz önerilmekte, 16 yaş üzerindekilere 30 dakika/her gün egzersiz veya 3-5 kez, 30-60 dakika aerobik egzersiz önerilmektedir.