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Enginarın içerdiği ‘sinarin’ maddesi karaciğeri yeniliyor

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:15
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Enginarın içerdiği ‘sinarin’ maddesi karaciğeri yeniliyor

İSTANBUL - Enginarın içerdiği sinarin maddesinin karaciğeri yenilediğine dikkat çeken diyetisyen Eda Balcı, “100 gram pişmiş enginar yaklaşık 53 kaloridir ve düşük kalorisi sayesinde zayıflamak için son derece elverişli bir besin kaynağı ve vitamin deposudur” dedi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, genellikle Akdeniz ülkelerinde ve Güney Avrupa’da yetişen papatyagiller familyasından bir bitki olan enginarın sağlığımız açısından önemli faydalarından bahsetti. Akdeniz mutfağının en lezzetli yemeklerinden birisi olan enginarın, içerdiği besin öğeleri ile oldukça besleyici ve sağlıklı bir besin olduğunu ifade eden Balcı, enginarın haftada 2 kez birer porsiyon tüketmenin yeterli olacağını söyledi.

“BRONŞLARDA BİRİKEN NİKOTİNİN ATILIMINA YARDIMCI OLUR”

İçeriğindeki sinarin maddesi sayesinde, enginarın sağlığa birçok faydası bulunduğunu belirten Balcı, “Sinarin sayesinde karaciğer, safra kesesi ve bronşlarda biriken nikotinin atılımına yardımcı olur. Karaciğer yenileyici besinlerin başında gelen enginar aynı zamanda kötü kolestrolü düşürmeye, iyi kolestrolün de yükselmesine yardımcı olarak kan basıncının düşürülmesinde de etkilidir. Ayrıca sofralarımızdan eksik etmememiz gereken enginar tam bir vitamin deposudur. Kalsiyum, fosfor, potasyum, demir, magnezyum ve çinko minerallerinden ve B1, B2, B6, A ve C vitaminlerinden oldukça zengindir” diye konuştu.

“SİNDİRİM SİSTEMİ FONKSİYONLARINI DÜZENLER”

Enginarın oldukça lifli bir yapıya sahip olduğunu ve bu özelliği ile sindirim sistemi fonksiyonlarının düzenlenmesini sağladığını ifade eden Balcı, “Mide ve bağırsak hareketlerini hızlandırır. Dışkılama fonksiyonunu artırır. Sindirim sistemi işleyişini destekleyen enginar, midenin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bununla birlikte aminoasitler açısından zengin olduğundan midenin asit oranının dengede kalmasına yardımcı olur. Bağırsak ve mideyi temizleyerek şişkinlik ve gaz oluşumunu önler. Mideyi güçlendirip rahatlatır” dedi.

Balcı, demir ve mineraller açısında da zengin besin kaynağı olan enginarın, demir içeriği sayesinde düzenli olarak tüketilirse demir eksikliğinden kaynaklanan anemi yani kansızlığa da da etkili olacağını ifade etti.

Zengin antioksidan, vitamin ve mineral içeriği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de oldukça etkili bir besin olan enginarın özellikle içerdiği yüksek oranda C vitamini ile mevsimsel hastalıkların önlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Balcı, 100 gr pişmiş enginarın yaklaşık 53 kalori olduğunu ve düşük kalorisi sayesinde kilo vermek isteyen insanların tercih ettiği sağlıklı besinler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

DHA

Son Güncelleme: 16.06.2021 14:26
Anahtar Kelimeler:
SinarinKaraciğerEnginar
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