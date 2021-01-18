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Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları, Covid-19 aşısı için hazır

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personelin aşılanmasına başlanacak. Bu kapsamda engelli ve yaşlıların kaldığı kuruluşlarda aşı odaları dahil tüm hazırlıklar yapıldı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:00
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Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları, Covid-19 aşısı için hazır

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca belirlenen 'Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' kapsamında geçen 14 Ocak'ta ülke genelinde başlayan sağlık çalışanlarının aşılanmasının bu hafta tamamlanması öngörülüyor. Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının uygulanması ardından diğer öncelikli grup olan engelli ve yaşlı bakım evlerinde kalanlar aşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

KALDIKLARI KURULUŞTA AŞILANACAKLAR

Aşılama çalışması kapsımda bakanlık ve il sağlık müdürlükleri işbirliğiyle kuruluşlardan hizmet alan engelli ve yaşlı sakinler ile çalışan personelin listeleri ve sağlık durumlarını gösteren dosyalar hazırlandı. Uygulamaların yapılacağı kuruluşlarda aşılamanın yapılacağı odalara yönelik de çalışmalar tamamlandı. Ankara genelinde resmi ve özel 51 kuruluşta aşı odaları hazır hale getirildi. 245 yaşlı ve yaklaşık 170 personelin bulunduğu 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sağlık servisindeki aşı odaları, aşılama için hazırlandı. Engelli ve yaşlı vatandaşlar, dışarı çıkmak zorunda olmadan kaldıkları kuruluşta ilk doz Covid-19 aşılarını olabilecek. Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada bitirilmesi planlanıyor. Aşılar, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak ulaştırılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıEngelli Ve Yaşlı Bakım KuruluşlarıCovid19 Aşısı Için Hazır
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