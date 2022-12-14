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ENGELLER KALPTE BAŞLAR

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması dolayısıyla Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde “Engelliler İçin Farkındalık Etkinliği” canlı yayınından söz edeceğiz. “Engeller kalpte başlar... Bizim hiçbir engelimiz yok!” güzel sözü hatırlayarak Herkese sağlık dolu bir yaşam dilerim.

14 Aralık 2022 Çarşamba 11:22
ENGELLER KALPTE BAŞLAR

Avrasya Hastanesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle oluşturulan “Engelliler İçin Farkındalık Etkinliği” için, Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Selen Özmen ve hastanenin engelli çalışan kadrosunda yaklaşık 8 yıldır yer alan Necla Bağcı programda katılımcılar arasında yer aldı. Necla Bağcı’nın engelli bir birey olarak toplumdan beklentilerini ve mesajlarını izleyenlerle paylaştı.

Erken Teşhis Yapılabilir

“3 Aralık Dünya Engelliler Günüydü. Dolayısıyla aralık ayı boyunca dünya üzerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bizde hastane olarak farkındalık yaratmak ve onların yanında olduğumuzu belirtmek istedik çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenleyip katılımlar sağladık. Engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldik. Engellilerin bu dünya üzerinde neler başarabildiklerini göstermek istedik” diyen moderatör Gönül Dilek’in konuşmasının ardından sözü alan Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu,

“Dünya Engelliler Günü 1990’lı yılların başlarından beri değerlendirilir ve farkındalık programları düzenlenmektedir. Engellilik durumlarının büyük çoğunluğuna çocukluk döneminde rastlanmaktadır. Gebelik öncesi, gebelik ve ilerleyen yaşamda da bu duruma rastlanabilir. Engelli bireyleri korumakta tedavi etmek kadar önemlidir. Onlara sağlık, eğitim gibi birçok alanda her türlü destek verilmelidir. Çok çeşitli engel türleri bulunmaktadır. Gebelikte ve gebelik öncesinde, doğum sonrasında yapılan tetkik ve takipler çok önemlidir ve bu takiplerle birçok engel türü engellenebilir. Topuk kanı sayesinde birçok hastalık erken teşhis edilebilir ve tedavisi gerçekleştirilebilir. Son zamanda SMA hastalığı topuk kanı taraması ile teşhis edilebilir.ve bebeklerde 1. aya kadar kalça taraması yapmak çeşitli hastalıkların teşhisinde büyük rol oynar” dedi.

İş Bulamadım

Hastanenin engelli çalışan kadrosunda yaklaşık 8 yıldır yer alan Necla Bağcı ise; Ben Necla Bağcı. Avrasya Hastanesi engelli kadrosunda 8 yıldır görev yapıyorum. Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümü mezunuyum. 15 yaşımda lise 1.sınıfta epilepsi geçirdim. 18 yaşımdan beri düzenli tedavi alıyorum. Eğitim almama rağmen engelimden dolayı iş bulamadım, kurumlar tarafından reddedildim. Avrasya Hastanesi’nin engelli eleman alımı ile birlikte burada görevime başladım” dedi.

Herkes Bir Engelli Adayıdır

Engellilerin toplumdan beklentilerini açıklayan Necla Bağcı,

“Engellilere iş sağlanmasını ve diğer insanlara yararlı verimli olmasını istiyorum. Herkes bir engelli adayıdır. Bu yüzden engelli arkadaşlarımın küçümsenmemesini ve onlara saygı gösterilmesini istiyorum. Topluma açık alanlarda otobüs, tramvay gibi yerlerde öncelik verilmesini istiyorum. Burada bazen baş ağrısı gibi şikayetler yaşadığımda insanlar benim onlara surat astığımı düşünüp bana tepki gösteriyor. Fakat Avrasya Hastanesine, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu’ya, Sayın İbrahim Urlu’ya ve buradaki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada bana çok fazla yardımcı oluyorlar ve bana anlayışlı davranıyorlar. Burası benim ikinci evim ve kendimi burada daha güvenli hissediyorum. Bu yüzden elimden geleni yapıyor ve verimli olmaya çalışıyorum. Toplum olarak onlara karşı empati kurmalı anlayışlı olmalıyız. Sadece aralık ayında değil her ayda onlar için farkındalık oluşturulmalıdır ve sürdürülebilir çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle toplum tedavi gibi her anlamda bilinçlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

Engelliler ile ilgili özlü sözler

Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Bugünü kutlamak değil de onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeter ki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

Sevginin aşamayacağı engel yoktur.

Engelleri kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Notları3 Aralık Dünya Engelliler GünüAvrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye NuhoğluÇocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Selen ÖzmenNecla BağcıHaber: Elif Hayvalı
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