Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1442
ALTIN
451.247
DOLAR
8.1181
STERLİN
11.2903
EURO
9.5783
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla icradan satılık 
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla...
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Yalova Çınarcık'ta 42 m2 daire icradan satılık
Yalova Çınarcık'ta 42 m2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

En çok vakanın görüldüğü Samsun’da nüfusun yüzde 15’i aşılandı

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun’da, aşı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “200 binin üzerinde Samsunlunun 1’inci doz, 150 bine yakınının da 2’nci doz aşıları yapıldı. Nüfusumuzun neredeyse yüzde 15’i aşının koruma kalkanının içine girdi” dedi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:36
2 Okunma
En çok vakanın görüldüğü Samsun’da nüfusun yüzde 15’i aşılandı

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart- 2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. Kentte 20- 26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586,84 olan vaka sayısı, 678,72’e çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda sürdürülen koronavirüs aşı çalışması hakkında bilgi verdi ve uyarılarda bulundu.

‘BU HATALI YAKLAŞIM, YAYILIMI ETKİLİYOR’

Samsun’da etkin bir Covid-19 aşı çalışması sürdürdüklerini ifaden eden Oruç, “350 bin doz aşıyı bugün itibariyle tamamladık. 200 binin üzerinde Samsunlunun 1’inci doz, 150 bine yakın Samsunlunun da 2’nci doz aşıları yapıldı. Yani nüfusumuzun neredeyse yüzde 15’i aşının koruma kalkanının içine girdi. Bu tablo pandemiyle mücadelemizde bize önemli bir güç veriyor. Ancak bu gücü doğru kullanmamız, daha çok insanımızın aşılanmasına fırsat tanımamız ve aşılama süreci tamamlanmadan, önlemleri bırakmamamız büyük önem taşıyor. Aşılama ve önlem sürecini bir arada, güçlü bir şekilde yürütemezsek, aşının koruma alanını istediğimiz gibi genişletmemiz mümkün gözükmüyor. Üzülerek görüyoruz ki, insanlarımızın bir kısmı aşılama süreci başladığından beri, pandemi sona ermiş, bulaş bitmiş, yaşanan tüm problemler geride kalmış gibi davranmayı tercih ediyor. Büyüklerimiz, nasılsa aşımızı olduk, artık koruma altındayız diye rahatlıyorlar; aşı olmayanlar ise nasılsa risk grubundaki büyüklerimiz koruma altında, gençlerde de hastalık çok güçlü etki göstermiyor düşüncesiyle kurallara uymuyorlar. Bu hatalı yaklaşım, Covid-19’a yayılım için önemli bir fırsat tanıyor” diye konuştu.

‘AKRABA ZİYARETLERİNE, TAZİYE VE CENAZELERE GİTMEYİN’

Aşının bu mücadeledeki en büyük silah olduğunu ifade eden Oruç, “Covid-19’u yeneceksek, aşının bize vereceği bağışıklık gücüyle yeneceğiz. Vücudumuz aşı sayesinde, virüsle nasıl başa çıkacağını, onun etkilerini nasıl yok edeceğini öğrenecek. Ancak bunu yaparken aşının bizi koruma yöntemini de unutmamalıyız. Aşı bizi hastalığı kapmaktan ya da onu bünyemizde taşıyıp başkasına bulaştırmaktan değil; virüsün oluşturduğu ağır hastalık tablosundan, hastaneye yatışımıza neden olacak semptomlardan ve olası ölüm vakalarından koruyabilir. Aşı olsak da hastalığı kapabileceğimizi ve belirtileri hafif geçireceğimizden, aşının koruyuculuğu altında olduğumuz düşüncesiyle hastalığı daha fazla insana bulaştırabileceğimizi unutmamalıyız. Aşımı oldum, ailem de aşısını oldu, artık bir araya gelebiliriz düşüncesi, virüsü buradan alıp, aşı korumasına girmemiş insanlara aktarmamızdan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Covid-19’u yeneceksek şu üç gerçeği kabul etmemiz gerekiyor; Covid-19 aşısı olmak, hastalığa yakalanmamıza engel değil. Covid-19 aşısı olmak, hastalığı taşımamıza, sevdiklerimize bulaştırmamıza engel değil. Aşının koruyucu kalkanı insanlarımızın tamamına ulaşmadan hepimiz risk altında olmaya devam edeceğiz. Lütfen son bireyimiz aşılanana kadar kurallara uymaya devam edelim. Özellikle akraba ziyaretlerine, taziye ve cenazelere gitmekten aşı olsak da kaçınalım. Koronavirüsle mücadeleyi ancak son ana kadar önlemlere dikkat ederek kazanabiliriz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAşılanmaSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kansere neden olan faktörlerin yüzde 90’ı çevresel”
“Kansere neden olan faktörlerin yüzde 90’ı çevresel”
Teşhise ulaşana kadar zaman kaybedebiliyor
Teşhise ulaşana kadar zaman kaybedebiliyor
Avrasya Hastanesi’nde "Covid-19 ve Çocuklar" Konuşuldu
Avrasya Hastanesi’nde "Covid-19 ve Çocuklar" Konuşuldu
“Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz”
“Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz”
Meme kanserinde doğru bilinen 11 yanlışa dikkat!
Meme kanserinde doğru bilinen 11 yanlışa dikkat!
112 sağlık personeli Sevgi: Günlerce uyumadım
112 sağlık personeli Sevgi: Günlerce uyumadım
'Çocukları kanserden korumak için elektromanyetik ortamlardan uzak tutun'
'Çocukları kanserden korumak için elektromanyetik ortamlardan uzak tutun'
'Sprey aşının kaç doz ve kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'
'Sprey aşının kaç doz ve kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'
‘Pandemi tedbirleri, çocuklara oyunlarla anlatılsın' önerisi
‘Pandemi tedbirleri, çocuklara oyunlarla anlatılsın' önerisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma