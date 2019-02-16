En Çok Bebek Ve Çocukları Etkiliyor!

Bebek ve çocukların hastalıklara karşı savunma mekanizmaları biz yetişkinlere oranla daha zayıf olabiliyor. Bu durum ise bebek ve çocukların bazı sağlık problemlerinin özellikle de bulaşıcı hastalıkların radarına girmesine yol açıyor. Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay, bulaşıcı hastalıkları, belirti ve tedavi yöntemlerini sizler için anlattı. Herkese önce sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim

Kızamık Belirtileri Nelerdir?

Genellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülen kızamık, kızamık virüsünün sebep olduğu buluşıcı bir hastalıktır. Bu virüsler; öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında havaya saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır. İlk belirtilerin ortaya çıkması yaklaşık 10-12, kuluçka kızarıklıkların ortaya çıkması ise 14 gün sürer. Her çocuğun mutlaka kızamık aşısı olması gerekir.

Hastalığın ilk belirtileri;

Halsizlik,

Burun akıntısı,

Öksürük,

Gözlerde sulanma,

Işığa bakamama,

Yanakların iç kısmında görülen kırmızı beyaz lekeler şeklindedir.

Daha sonra ise;

40 dereceye kadar ateş görülür.

2. günün sonunda ateş düşmeye başlar.

Kulakların arkasında, saç çizgisi boyunca yanaklarda ve boyun yanlarında döküntüler gözlemlenir.

Daha sonraki günlerde bu döküntüler yayılır ve kabarık hale gelir.

İlk kırmızı lekelerin görülmesinden 6 gün sonra döküntüler azalmaya ateş de gittikçe düşmeye başlar.

En sonunda ise lekeler silinmeye başlar, silinme esnasında hafif soyulmalar olabilir.

Kızamık tedavisinde destekleyici tedaviler dışında özel bir yöntem yoktur. Ancak kızamığın yol açabileceği hastalıklar açısından komplikasyonlar izlenmelidir.

Bulaşıcı hastalıklardan biride suçiçeği

Varicella zoster virüsünün (VZV) sebep olduğu, vücutta kaşıntılı, kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile kendini gösteren bulaşıcı hastalık türüne su çiçeği denir. %95 oranla 15 yaşın altındaki çocuklarda görülen suçiçeği, gövde ve yüzde ventrikül tarzı döküntü şeklinde görülür. Döküntüler kabuklaşana kadar bulaşıcıdır.

Bu Belirtilere Dikkat!

Cilt döküntüsü,

Kaşınma,

Kızarıklık,

Yüksek ateş,

Halsizlik,

Burun akıntısı,

Bulaşıcılık oranı hayli yüksek olan su çiçeğinde kuluçka döneminden yaklaşık 2 hafta sonra döküntüler oluşmaya başlar. Bu döküntüler kendini, içi su kabarcıklar şeklinde gösterir. Yüz, saç derisi, boyun, göbek ve sırt bölgesinde görülen kabarcıklar kızarıktır ve kaşıntıya yol açar. Yaklaşık 10-15 gün arası süren su çiçeğinde kabarcıkların kendisini yenileme riski vardır.

Suçiçeği Tedavi gerektirir mi?

Daha önce herhangi bir hastalığı olmayan ve su çiçeği geçiren çocukların büyük kısmı yatak istirahati, sıvı takviyesi ve ateş kontrolü ile tedavi edilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Reye Sendromu riski sebebiyle su çiçeği geçiren çocuklara kesinlikle aspirin verilmemelidir.

Üçüncü Sırada İse Kabakulak Var!

Tükürük bezlerinde şişme olarak görülen kabakulak en çok çocuklarda görülüyor. Esneme ve öksürük yolu ile bulaşan kabakulak, kulak arkasında şişme olarak kendini gösterir. Kabakulak virüsünün kuluçka süresi genellikle 12-25 gün arasındadır.

Kabakulak hastalığının belirtileri;

Yüksek ateş,

Baş ağrısı,

Kas ağrıları,

Yorgunluk,

İştah kaybı,

Kulak altında oluşan şişlikler,

Özellikle çocuklarda meydana gelen kabakulak hastalığının belirtilerinden herhangi biri meydana geldiğinde mutlaka bir doktora gitmeniz gerekmektedir. Doktorun vereceği ilaçlar dışında, çocukların dinlenmesi ve bol bol sıvı alması önerilir.

Bebek ve çocuklarda görülen diğer bulaşıcı hastalıklar

Uçuk hastalığı: Herpes virüsünün sebep olduğu uçuk hastalığı, 3-18 aylık bebeklerde görülür. Döküntülü bir hastalık olan uçuk hastalığının kuluçka dönemi 5-15 gündür. Hastalığın belirtileri; huzursuzluk, iştahsızlık, yüksek ateş, gövde, boyun ve kollarda görülen kırmızı döküntüler.

Kızamıkçık: Genel olarak kış ve ilkbahar mevsiminde görülen kızamıkçıktan korunmanın yolu aşıdır. Aşı dışında bir tedavi şekli olmayan kızamıkçığı bir kere geçirdikten sonra vücut bağışıklık kazanır. 14-21 günlük kuluçka dönemi olan hastalıkta yüzde pembe renkli döküntüler gözlemlenir. Bu durum 4-5 gün sonunda son bulur.

Boğmaca: Damlacık yoluyla bulaşan hastalığın kuluçka dönemi 7-10 gündür. Çok bulaşıcı bir hastalık olan boğmaca kuluçka dönemi dahil 30-40 gün boyunca bulaşma riskini korur. Önce kuru öksürük ve hafif ateş görülür. 1-2 hafta içinde nöbet şeklinde öksürük krizi (kentöz öksürük), öksürme esnasında ciltte kızarma, morarma ve terleme olabilir. Çok küçük bebeklerde solunum durması olabilir. Öksürük sonrası genellikle kusarak balgam çıkarılır. Bu aşamada doktor kontrolü şarttır. Bebeklerin hastanede gözetim altında tutulması gerekebilir.