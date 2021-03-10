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EMZİREN ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI

Doğum sonrası annenin doğru beslenmesi hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli olan süt üretimi adına önemlidir. 

10 Mart 2021 Çarşamba 17:06
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EMZİREN ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI

Dyt. BÜŞRA AKTURAN

Anneler gebe olduğunu ilk öğrendiği andan itibaren 9 ay boyunca yavrusuyla tanışmayı bekler. O küçük mucizeyi kucağına aldığı andan itibaren ise ‘Bebeğimi daha iyi  nasıl büyütürüm? Sütüm gelecek mi? Bebeğimi doyurabilecek miyim? Ne zaman fazla kilolarımdan kurtulacağım?’ diye düşünmekten kendini alıkoyamaz. Hemen hemen bütün soruların cevabı ise doğru beslenmeyle yanıt bulur. Çünkü doğum sonrası annenin doğru beslenmesi hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli olan süt üretimi adına önemlidir. 

Bebeğin anne sütüne neden ihtiyacı var?

Bebeğin doğumundan sonraki ilk yarım saatte anneyle ten tene temas halinde emzirilmesi gereklidir. Çünkü doğar doğmaz ilk önce anne sütü alan bebeklerin ağzından başlayarak gastrointestinal sistemleri tamamen immünoglıbulinlerle kaplanarak çocuğun dış ortamdan gelecek patojen mikroorganizmalara karşı korunması sağlanır. Bağışıklık sisteminin gelişmesi , allerji ve intoleranslara karşı koruma, çene ve diş gelişiminin desteklenmesi,  ileriki hayatında olabilecek kronik hastalık riskinin azalması, pişik oluşumunun önlenmesi,  anne ile bebek arasındaki psikolojik bağı güçlendirmesi, bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olması ve bebeğin protein, vitamin,mineral ihtiyacını bu kadar iyi karşılayacak başka bir besin olmaması sebebiyle bebeğin anne sütüne ihtiyacı vardır.

Annenin sütünün gelmesi için neler yapılabilir?

ebeğin annesini emmesi sütün salgılanmasını ve gelmesini sağlayan en önemli unsurdur.  Bu yüzden süt gelmiyor diye hemen vazgeçmek yanlıştır, birçok kez bebeğin emme işlevini yapmasına izin verilmelidir. Çünkü bebek ne kadar çok emerse anne o kadar çok süt üretir. Ayrıca annenin bebeğini görmesi, onunla beraber olması, dokunması, sesini duyması sütün akmasına yardımcı olur. Ancak annenin bebeğinden ayrı kalması, ağrı, endişe, üzüntü duyması, sütünün gelmediğini ve bebeğini besleyemeyeceğini düşünmesi sütün akmasını engeller. Her zaman olumlu düşüncelerle ve rahat  bir ortamda, mümkünse anne ile başbaşa bebeğin emmesi sağlanmalıdır. Ayrıca yaz aylarında süt daha sulu gelir bunu gören anne sütüm verimli gelmiyor mu diye merak eder. Fakat bu korkulacak bir şey değildir yaz aylarında bebeğin suya daha çok ihtiyacı olduğundan bu şekilde su oranı yüksek süt gelmektedir.

Emziren anne nasıl beslenmeli?

Anneler proteinden zengin; et, balık, tavuk, yumurta, yoğurt, yağ kaynağı olarak; zeytinyağı, zeytin,ceviz, fındık, badem, mineral ve vitaminlerden zengin; sebzeler ve meyvelerden dengeli beslenmelidirler. Fakat bebekte gaz sorunu ve nedensiz ağlamalar var ise yediğiniz bazı şeylere dikkat etmeniz gerekmektedir. Soğan, sarımsak, bulgur, lahana, turp,  kuru baklagiller,üzüm vb besinlerin çocukta gaza neden olabildiği bilinmektedir. Burda anne kendi gözlemleriyle yediği hangi besinin bebeğe yaramadığını bulmalı ve onu beslenmesinden bir süreliğine çıkarmalıdır. Ayrıca rezene, anason, papatya çayı, kimyon tohumu gaz giderici özellik taşır. Anne her gün bu çaylardan 1-2 kupa tüketip, yemeklerine kimyon ekleyebilir. Anne sütünü arttıran en iyi şey ise sudur.Yeterli düzeyde süt üretimi için günde en az 8–10 bardak sıvı alınması gereklidir.  Havuç, yulaf, ceviz, badem, hurma, dereotu anne sütünü arttıran besinler arasındadır. Kafein, bebekte uykusuzluk ve huzursuzluğa sebep olabilir bu yüzden çay, kahve gibi içecekler kısıtlanmalıdır. Sigara ve alkol tüketiminden ise tamamen uzak durulmalıdır çünkü bunlar süt miktarının azalmasına ve erken sütten kesilmeye neden olurlar. 

Emziklilik döneminde kilo vermek doğru mu?

Bebeğin anne sütüne ihtiyacı olduğu bu dönemde annenin zayıflamak adına enerji kısıtlayan bir diyet uygulaması sütün miktarını azaltır. Bu yüzden ilk 2-3 ay annenin kilo verdiren bir beslenme programı uygulamasını istemeyiz. Fakat anne düzenli olarak bebeğini emzirdiğinde, süt üretmek için harcadığı enerji sebebiyle zaten kilo vermeye başlar. Bu ilk dönemden sonra ise anne hem emzirip hem egzersiz yapmak istiyorsa, ağır bir egzersiz sonrasında anne sütünün laktik asit içeriğinin arttığını ve sütün tadının değiştiğini bilmesi gerekir. Bazı bebekler bu tattan hoşlanmazlar. Böyle bir durumda, anneye  ya egzersiz öncesinde ya da egzersizden 90 dakika sonra emzirmeyi öneririz.

Önce Vatan Gazetesi

EMZİREN ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI 
EMZİREN ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI 
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