Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.086,66
ALTIN
1.168,19
DOLAR
18,81
STERLİN
23,27
EURO
20,44
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller...
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu...
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi...
Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet
Kat karşılığı inşaat yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emine Koçer doğal formülleri anlattı!

Doğal bitkilerden aromatik ve şifalı yağlar üreten Emine Koçer, tüm çalışmalarını tek bir çatı altında topladı. Holistik Sağlık  Ürünleri , Premium Hotel Collection, Doğal kremler, serumlar, sabunlar, masaj yağları, doğal deodorantlar, banyo tuzları gibi çeşitli ürünlerde bulunuyor. İş kadını Koçer, üretimleri ve oluşumu hakkında konuştu.

27 Ocak 2023 Cuma 15:53
Emine Koçer doğal formülleri anlattı!

HABER: HAKANCA YORUMLAR

Kimya öğretmenliği ile başlayan hikayeniz nasıl devam ediyor?

Doğal formüllere olan ilgim, doğduğum ve çocukluğumun geçtiği Toroslar'ın eteklerinde yer alan güzel köyümde başladı. Çocukluğumuzda hastalandığımızda ya da hasta olmamak için annelerimizin hazırladığı şifalı karışımlar şimdi yaptığım işin ilk temelidir. Üretmek, yeni şeyler keşfetmek en önemlisi de ilaçsız zehirsiz doğal bir ortamda doğup büyümesine etkisi çok büyük. Bu mesleği tercih etme sebeplerim de ruhumdaki şifa gücü, insanlara iyilik yapma isteği, özellikle de çocuklara ve yaşlılara, doğayı çok seviyor olmam diyebilirim. 

Holistik (bütüncül) sağlık użmanlığı tam olarak nedir? Nasıl bir eğitim sürecinden geçmek gerekiyor? 

Holistik tip bütünseldir, geniş görüşlüdür, tamamlayıcıdır. Klasik tıbba karşı olmak değil kesinlikle. Bazı durumlarda yardımcı, tamamlayici bir unsurdur. Holistik tip bünyesindeki tüm tedaviler ilaçsız doğal tedavileridir. İnsanın içindeki iyilikleri, güzellikleri, huzuru bulmasında
yardımcı olur. Ruh, zihin, duygu, düşünce, davranış ve beden olarak bir bütün halinde ele alınır. İçimizdeki doğal iyileşme gücü, şifa için en önemli kaynaktır. Holistik tip uzmanı bir rehber olup bilgisiyle,yöntemiyle danışanını aydınlatır, ona güven verir, iyileşme umudunu daima diri tutar. Holistik tip alanında hastalık değil, hasta vardır. Hastalığı etkileyen tüm parametreler göz önüne alınarak hastaya ozgü bir tedavi protokolü hazirlanir ve şifa süreci uygulanır.

Markanız ne zaman kuruldu?

2009 yılında kurduğumuz şirketimiz 4 mağazada deneyim ve satış hizmeti sunuyor. Üretim tesisimiz ise 1200 m2. Online satış kanalımız üzerinden de ürünlerimizi alabiliyorsunuz. Ayrıca, eczanelerde de ürünlerimiz bulabilirsiniz. Bunun dışında yurt dışında 12 ülkeye ihracat yapmaktayız. 

Danışanlarına destek verirken hangi tedavi yöntemlerini ve ne gibi yönlendirmelerle ilerlemeyi tercih. ediyorsunuz? 

Öncelikle alaninda uzman doktora gitmelerini öneririz. Çünkü teşhis çok önemlidir ve bize yol gösterir. Herkesin özel ihtiyaçları değişebiliyor. Kalben danışan ile birlikte hareket edip ihtiyaçları doğru belirleyip şifa yolculuğuna çıkarız. 

Son zamanlarda bitkisel ürünlere talep inanılmaz arttı. Sizce bunun sebebi nedir?

Bize unutturulan kadim bilgileri tekrar öğrenme sürecine girdikleri için olabilir. Farkındalık da diyebiliriz.  Bütünsel tıp yönteminin ilerleyen zamanlarda alternatif olmaktan ziyade popüler olacağını düşünüyor musunuz? Evet buna en çok inanan biriyim, hatta şu anda da bir hayli popüler olduğunu düşünüyorum.

Üretim süreçlerinden bahseder misiniz? 

Doğada doğal koşullarda yetişen bitkilerden elde edilen hammaddeleri doğru tekniklerle şifaya dönüştürmek için şu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Distilasyon yöntemiyle buharlı basınçlı kazanlarda kaynak su ile bitkilerin sap, yaprak, kök, tohum ve çiçekļerinin kaynatılıp sonra da oluşan buharın soğuk ortamdan geçirilip yoğunlasmasi ile su ve yağın ayrıştırılmasıyla elde edilir. Sabit Yağlar; Soğuk pres yöntemi ile ısıl işlem görmeden bitkilerin tohumlarından elde edilir. Bazı sabit yağlar ise maserasyon (demleme) yöntemi ile elde edilir. Hammadelerin birçoğu, kendi bünyemizdeki doğal tarımla bi kismi da doğrudan üretici ile işbirliği yapilarak üretimi glanyor. Böylece doğalini ve doğrusunu üretebilmek mümkün oluyor. Hammaddeniz güvenilir ve kaliteli olmazsa her şey anlamını kaybediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emine KoçerDoğal Formül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
Kışın hastalıklardan korunmak için tavsiyeler
Kışın hastalıklardan korunmak için tavsiyeler
ÜNLÜ İSİMLER ESTETİK VE GÜZELLİK TÜYOLARINI ÖĞRENDİ
ÜNLÜ İSİMLER ESTETİK VE GÜZELLİK TÜYOLARINI ÖĞRENDİ
Sünnet, Çocukları Birçok Hastalıktan Koruyor
Sünnet, Çocukları Birçok Hastalıktan Koruyor
DSÖ: 8 haftada Kovid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişi öldü
DSÖ: 8 haftada Kovid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişi öldü
Denetlenen 203 kozmetik üründen 178'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
Denetlenen 203 kozmetik üründen 178'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
Gen tedavisi kalıtsal beyin hastalıklarının tedavisi için umut verici olabilir
Gen tedavisi kalıtsal beyin hastalıklarının tedavisi için umut verici olabilir
Sağlık Bakanı Koca: 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak
Sağlık Bakanı Koca: 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak
Ege Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 DNA aşısında insan deneyi aşamasına gelindi
Ege Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 DNA aşısında insan deneyi aşamasına gelindi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi