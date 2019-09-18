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Elektronik sigaradan ölümler ‘uyuşturucu’ kaynaklı
Elektronik sigaradan ölümler ‘uyuşturucu’ kaynaklı
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Elektronik sigaradan ölümler ‘uyuşturucu’ kaynaklı

ABD’de 6 kişinin hayatını kaybettiği elektronik sigara kaynaklı ölümler, Avrupa’da da gündemde. New York Valisi Andrew M. Cuoma, aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını yasaklamak üzere girişimde bulunurken, İngiltere’de bilinen ürünlerin kullanılması tavsiye ediliyor.

Elektronik sigaradan ölümler ‘uyuşturucu’ kaynaklı

ABD’de 6 kişinin hayatını kaybettiği elektronik sigara kaynaklı ölümler, Avrupa’da da gündemde. New York Valisi Andrew M. Cuoma, aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını yasaklamak üzere girişimde bulunurken, İngiltere’de bilinen ürünlerin kullanılması tavsiye ediliyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:43
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Elektronik sigaradan ölümler ‘uyuşturucu’ kaynaklı

İngiltere’de ‘elektronik sigaralar’ üzerine araştırmalar yapan Edinburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nde görevli Prof. Dr. Linda Bauld, DHA’ya yaptığı açıklamada, elektronik sigara kaynaklı ölüm ve hastalıkların, cihazlarda kullanılan sıvılara uyuşturucu katılmasından kaynaklandığını söyledi.

İngiltere hükümetinin Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na alkol ve tütün ürünleri konusunda bilimsel danışmanlık yapan Bauld, İngiltere‘de sigara kullanımının düşürülmesi için mevzuata uygun elektronik sigaranın önerildiğini belirterek, insanlara cihaz ve nikotin sıvılarını yetkili ve güvenilir noktalardan almalarını önerdi.

ABD’DE 6’NCI ÖLÜM

ABD’de, 6 kişinin elektronik sigara sebebiyle öldüğünün rapor edilmesi ve resmi kayıtlara göre, yaklaşık 450 kişinin hastalanması dünyada tüm dikkatleri elektronik sigaralara çekti. Hastaların nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, yorgunluk, kusma ve ateş gibi ortak belirtileri bulunuyor.

Ilinois eyaletinde benzer şikâyetlerle acile yatırılan 18 yaşındaki elektronik sigara kullanıcısı Adam Hergenreder’e doktorlar, ‘akciğerlerinin 70 yaşında olduğunu’ belirttiler. Güreş sporuyla uğraşan ve düzenli spor yapan genç, basına yaptığı açıklamada bir yıldır elektronik sigara kullandığını söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ‘elektronik sigaralar ile gizemli akciğer hastalığı bağlantısı’ adıyla bir soruşturma başlattı.

Elektronik sigara, Avrupa gündeminde de yer almaya başladı. Yapılan araştırmalara göre, elektronik sigara kullanımı gençler arasında hızla yükseliyor.

Elektronik sigaralar ve ölümlere dair, İngiltere’de ‘elektronik sigaralar’ üzerine araştırmalar yapan Edinburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nde görevli Prof. Dr. Linda Bauld, DHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

“ÖLÜM VAKALARINDA UYUŞTURUCU FAKTÖRÜ VAR”

ABD’de ‘elektronik sigara’ kaynaklı 6’ncı ölüm ve hasta vakalarına dair Prof. Dr. Linda Bauld, “Şüphesiz ABD'de potansiyel olarak elektronik sigara ile bağlantılı ölümler ve birkaç yüz solunum hastalığı vakası bildirilmesi endişe vericidir. Soruşturma devam ediyor, ancak meslektaşlarımdan edindiğim bilgiye göre; bu vakaların neredeyse tamamı, perakende satış mağazalarında nikotinli sıvıları satın alan insanlardan değil, içinde uyuşturucu yağı olan sıvılar kullanan kişilerden oluşmaktadır. ABD’nin Hastalık Kontrol ile Gıda ve İlaç İdaresi Merkezi’nin soruşturması bize önemli bilgiler sağladı. En azından ABD’nin bazı eyaletlerinde hastalanan kişilerin yüzde 80'inden fazlasının elektronik sigaralarda uyuşturucu yağı kullandığını kabul ettiğini doğruladı. Çoğu vakada, bu ürünler yasa dışı pazardan satın alınmıştır, resmi izinlere tabi değiller. Ama emin olmamız için daha fazla soruşturmak araştırmak gerekli, en önemli konu budur” dedi.

“ABD’DEKİ MERKEZ ELEKTRONİK SİGARA KULLANILMAMASINI ÖNERİYOR”

ABD’de ölümler ve hasta vakalarına dair ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin başlattığı soruşturma dair, Bauld, “ABD’deki Merkez, şu anda rapor edilen vakaların, içinde uyuşturucu yağı olan sıvılardan kaynakladığına emin olmadıkları için, insanlara elektronik sigaraları kullanmamalarını öneriyor. Benim görüşüme göre, bu iyi bir tavsiye değil, ABD'de 10 milyondan fazla elektronik sigara kullanıcısı var, bunların çoğu eskiden sigara içenler ve bu ürünleri tütünden kaçınmak için kullanıyorlar. İnsanlar elektronik sigarayı bırakırlarsa birçoğu sigara kullanımına geri dönecektir. ABD'de her yıl sigaradan kaynaklanan 400 binin üzerinde ölüm var. Bu nedenle, insanların tütün kullanımına geri dönmemeleri çok önemlidir” dedi.

“BU CİHAZLAR SİGARAYI BIRAKMAYA ÇALIŞAN İNSANLAR İÇİN”

“Elektronik sigara cihazlarından yola çıkarak, bu cihazların pek çok ülkede yaklaşık on yıldır mevcut olduğunu biliyoruz” diyen Bauld, “Avrupa Birliği genelinde, Avrupa Tütün Ürünleri Direktifi resmi izinlerine sahip cihazlar, sigaraya kıyasla daha az zarar veriyor. Bu yüzden İngiltere'deki tavsiyemiz, sigarayı bırakmakta zorlanan sigara kullanıcılarının daha az zararsız bir alternatif olarak, elektronik sigarayı tercih etmeleri. Bu, elektronik sigaraların güvenli olduğu anlamına gelmez, çok sayıda elektronik sigara ürünü güvenli değildir, bu ürünler sigarayı bırakmaya çalışan insanlar içindir. Elektronik sigaralar, örneğin hiç sigara içmeyen veya genç insanlar için değildir. Hiç sigara içmeyen gençlerin bu cihazları kullanmaması çok önemlidir” dedi.

“İNSANLAR PİYASADAN ELEKTRONİK SİGARA SIVILARI VE CİHAZLARI SATIN ALMAMALIDIR”

Elektronik sigara kullanıcılarına, resmi izne sahip yerlerden bunları edinme tavsiyesinde bulunan Bauld, “Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu son olaylarla ile ilgili olarak, elektronik sigara kullanıcılarına tavsiyem, kullandıkları elektronik sigara sıvılarının kartuşlarının ve ürünlerinin tanınmış perakendecilere ait olduğundan ve resmi izinlerinin olduğundan emin olmaları. Özellikle Avrupa’da, mevzuata uygun, tahrif edilmemiş ürünleri kullanmalarını tavsiye ederim. İnsanlar yasadışı piyasadan elektronik sigara sıvıları ve cihazları satın almamalıdır. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Avrupa'da uyuşturucu yağına bağlı ölüm veya hastalanma vakalarını görebiliriz, umarım hiç görmeyiz ama bu olasılığı eleyemeyiz. Bu yüzden, elektronik sigara içenler lütfen sigara içmeye geri dönmeyin, ancak saygın perakendecilerin ürünlerini kullandığınızdan da emin olun” diye konuştu.

Aromalı elektronik sıvılarının ölüm ve hastalıklarda etkili olduğunu düşünmediğini söyleyen Prof. Dr. Bauld, “Problemin aromalarda olduğunu sanmıyorum. Nikotin içeren sıvılar, neredeyse 10 yıldır piyasada ve pek çok aromalı çeşitleri bulunuyor. Aromaların yasaklanması, bahsi geçen hastalıkları ve ölümleri önleyemez. Çünkü dediğim gibi, bu vakalar elektronik sigaraların yasadışı olarak müdahale edilmiş uyuşturucu yağı içeren sıvılarına bağlı görünüyor” dedi.

Birleşik Krallık'ta, elektronik sigara kullanımını destekleyen yasal bir politikanın olduğunun altını çizen Bauld, “Bu cihazları yasaklamıyoruz, yasaklamaya da niyetli değiliz. Ancak uygun bir düzenlemenin önemli olduğuna inanıyoruz. Tavsiyelerimi kısaca özetlersem, lütfen sigara içmeye geri dönmeyin, ne kullandığınızı bildiğinizden emin olun ve tanınmış perakendecilerin saygın ürünlerini kullanın” dedi.

PROF. DR. LİNDA BAULD KİMDİR?

İngiltere’nin Edinburgh Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü’nde çalışmalarına devam eden bilim insanı Prof. Dr. Linda Bauld, 1998'de Birleşik Krallık Ulusal Sigara Bırakma çalışmasında yer aldı. Birleşik Krallık hükümetinin tütün kontrolü konusunda ‘bilimsel danışman’ olarak görev yaptı.

Elektronik sigaralarla ilgili çalışmaları medyada geniş yer buluyor. Uyuşturucu ve alkol kullanımı ile sigara bırakma ve tütün kullanımı kontrolü üzerine araştırma çalışmaları yapıyor. Britanya Kanser Araştırmaları Merkezi’nde Kanseri Önleme Davranışsal Araştırma Bölümü’nde de görevlidir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elektronik SigaraUyuşturucu
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