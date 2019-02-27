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Düzenli egzersiz tansiyonu dengeliyor

Uzmanlar hareketli yaşam ve egzersizle yüksek tansiyonu kontrol altına almanın mümkün olduğunu açıklıyor. Öğretim Gör. Mutlu Ural, düzenli egzersizin kan akışını hızlandırdığı için tansiyonu dengelediğini kaydetti.

Düzenli egzersiz tansiyonu dengeliyor

Uzmanlar hareketli yaşam ve egzersizle yüksek tansiyonu kontrol altına almanın mümkün olduğunu açıklıyor. Öğretim Gör. Mutlu Ural, düzenli egzersizin kan akışını hızlandırdığı için tansiyonu dengelediğini kaydetti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:54
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Düzenli egzersiz tansiyonu dengeliyor

İSTANBUL - Düzenli olarak egzersiz yapmak vücut sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar sağlıklı ve uzun yaşamanın sırrı egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirmek olduğunu belirtiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı Öğretim Gör. Mutlu Ural, “Düzenli egzersiz yapan bireylerin kalbindeki en önemli özellik, sol karıncık egzersiz yapmayanlara göre daha büyük olmasıdır. Sol karıncığın kasılmasıyla birlikte kan, damarlar yoluyla ilgili dokulara gönderilmektedir. Bu karıncık, bir kasılmada ne kadar çok kan pompalarsa vücuttaki oksijen, besin öğeleri, biyokimyasal diğer bileşiklerin organizma ve dokulara ulaşması o kadar kolay ve ekonomik olacaktır. Bu da kanın akımını hızlandırarak tansiyonu dengelemektedir” dedi.

“UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAK KALBİ VE ORGANLARI ETKİLİYOR”

Kalbin otonom sinir sistemi ile çalıştığını belirten Öğretim Gör. Mutlu Ural, “Otonom sinir sistemi, düz kasların çalışmasından sorumludur. Aynı zamanda iç organların çalışmasını kontrol eden ritmik bir sistemdir. Bu sistem duygulara bağlı olarak çalışır ve değişiklik gösterir. Üzülme, gülme, stresli olma gibi durumlar bu sistemi etkilemektedir. Uzun süre hareketsiz kalındığında sinir sisteminin etkisi yavaşlıyor bu da kalbi ve organları hızlandırarak metabolik süreci etkiliyor. Özellikle kalp aynı kan miktarıyla 2 kasılmayı 5’e çıkardığında damarlar bu duruma tepki vermekte ve ortaya tansiyon çıkmaktadır” diye konuştu.

“FİTNESS SALONLARINA GİTMEDEN ÖNCE SAĞLIK RAPORU ALINMALI”

Egzersize başlamadan önce temel olarak kalp dolaşım sistemi ve solunum sisteminin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Öğretim Gör. Ural, “Aslında bu iki sistem spor ve egzersizin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu sebeple her spor tesisi, bireyleri sağlık raporunun alınması ve sağlık taramasından geçilmesi konusunda uyarmalı; hatta bununla ilgili imzalı belgeler istemeli. Kurumların bununla ilgili ilk 25 birim antrenman (2 ay) dolaşım ve solunum sistemi kontrol altında tutularak egzersiz uygulatılmalıdır. Salonlardaki yürüme bantlarında nabız ölçer ve respiratuar (solunum sistemi) sisteme yönelik cihazlar (siprometre ve gaz analizatörü) bulunmalıdır. Ayrıca tansiyon ölçer analog ya da dijital steleskop ve kullanmasını bilen uzman olmalıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Düzenli EgzersizTansiyon
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