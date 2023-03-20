Duysak İşitme Cihazları Kurucu Ortağı EMRE AKTAŞ ; İşitme Cihazı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İşitme Cihazı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İşitme Cihazı alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İşitme cihazlarının özellikleri, kullanıcının işitme kaybının derecesine, yaşına, yaşam tarzına ve kişisel tercihlerine göre değişebilir. İşitme cihazı almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Doktor tavsiyesi: İşitme kaybı olan kişiler, öncelikle bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalı ve işitme kaybının derecesi hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Doktor, işitme kaybının derecesini belirleyerek hangi tip işitme cihazının kullanılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunabilir.

İşitme cihazı özellikleri: İşitme cihazlarının özellikleri, kullanıcının işitme kaybının derecesine, yaşına ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Kullanıcıların ihtiyacına en uygun işitme cihazı özelliklerini belirlemek için bir uzmanla görüşmek önemlidir.

Konfor: En iyi işitme cihazları, kullanıcılar için konforlu ve kullanımı kolay olan ergonomik bir tasarıma sahiptir.

Pil ömrü: İşitme cihazlarının pil ömrü, kullanıcının yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünün uzun olması, kullanıcılara daha az pil değiştirme ihtiyacı sağlayarak kullanım kolaylığı sağlayabilir.

İşitme cihazı satıcısı: İşitme cihazları satın alınırken, işitme merkezinin işitme cihazı konusunda uzman olduğundan ve doğru tavsiyelerde bulunabildiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca satıcı işitme merkezinin, işitme cihazı garanti ve servis hizmetlerinin sağlanması konusunda da iyi bir kaynak olabilecekleri unutulmamalıdır.