Dünyada her 6 saniyede bir çocuk kovid yüzünden yetim ya da öksüz kaldı

ANKARA - Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkileri Direktörü Kerem Hasanoğlu, Kovid pandemisi nedeniyle 2,5 yılda 7,5 milyon çocuğun yetim ve öksüz kaldığını söyledi. Hasanoğlu "2021 yılı Nisan ayından itibariyle hakim olan 'Delta' varyantından sonra, genç yaş Kovid ölümlerinin de artması nedeniyle, her 6 saniyede bir çocuk, Kovid yüzünden anne-babasını ya da birinci derecede bakım verenini kaybediyor" dedi.



Dünyada 40 ülkeden yaklaşık 1 milyon 200 bin çocuk hekimi ile 150'ye yakın pediatri kurumunun üye olduğu IPA, yıllık yönetim kurulu toplantısını 1-2 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek. Pediatri alanında en yetkin isimlerinin katılacağı toplantının önemli başlıklarından biri de Kovid pandemisinin çocuklar üzerinde yarattığı sağlık, sosyal ve psikolojik etkileri olacak. Kovid nedeniyle anne-baba ya da birinci derece bakımlarını üstlenen yakınlarını kaybeden 7.5 milyon çocuğun durumu, 'Kovid orphan' başlığıyla tartışılacak. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki eğitim öğretim yılında okullarda maske kullanımının gerekli olup olmayacağı konusu da değerlendirilecek.







"PANDEMİDE 7,5 MİLYON ÇOCUK YETİM-ÖKSÜZ KALDI"



IPA Dış İlişkileri Direktörü Kerem Hasanoğlu, toplantıda Kovid nedeniyle yetim-öksüz kalan çocuklar ile adil aşı dağıtımı konularına daha fazla ağırlık vereceklerini belirterek, "Pandemiden önce tüm dünyadaki yetim-öksüz çocuk sayısı 140 milyon iken, son iki yılda bu sayıya 7,5 milyon çocuk daha eklendi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre tüm dünyada, Mart 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında 3,19 milyon çocuk yetim-öksüz kaldı. Bu tarihten 31 Ekim 2021 tarihine kadar ise bu sayı 6,3 milyona çıktı. Bu şu demek; Nisan 2021'den sonra, dünyada hakim olmaya başlayan Delta varyantı, genç ölümleri iki kat artırdı. 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle bize sunulan verirlere göre dünyada her 6 saniyede bir çocuk yetim-öksüz kaldı" dedi.





"ABD'DE HER 350 ÇOCUKTAN BİRİ YETİM-ÖKSÜZ"



Hasanoğlu, sadece Amerika'da Ekim 2021'de 131 bin 387 çocuk Kovid nedeniyle yetim-öksüz kalmışken, şu an bu rakam yüzde 58'lik bir artışla, 207 bin 701 oldu. Yani ABD'de her 350 çocuktan biri Kovid nedeniyle yetim ya da öksüz. IPA açısından bu durum, kayıpların aniden meydana gelmesinin o çocukların psikolojik sorunlarını artırması nedeniyle çok önemli. Hükümetlere, devletlere, doktorlara ve sosyal pediatristlere çok büyük bir görev düşüyor. Biz de bu anlamda İstanbul'daki toplantımızda, ülkelerin raporlarını baştan değerlendireceğiz" diye konuştu.





"OKULLARDA MASKEYE GEREK OLACAK MI BU DA TARTIŞILACAK"



Adil aşı dağıtımının da çocukları önemli düzeyde etkilediğine dikkat çeken Hasanoğlu, aşıya ulaşamayan toplumlarda Kovid yetimliğinin daha da yüksek olduğunu ifade etti. Hasanoğlu şunları söyledi, "Bir ülke üçüncü hatta dördüncü aşısını olurken, bazı ülkeler aşıya hiç ulaşamadı. IPA olarak, genelde zengin ülkelerin diğer ülkelere aşı bağışı sözünü de tutmadığı dikkatimizi çekiyor. Bu da dünyada hastalığın yayılımının artmasına ve yeni varyantların ortaya çıkmasına sebep oluyor" dedi.



Toplantının bir diğer önemli gündem maddesinin de çocuklarda yüzyüze eğitim sürecinin başlaması olduğunu belirten Kerem Hasanoğlu, "Çocuklar pandeminin başından beri oldukça zor bir süreç geçirdi. IPA'ya ülkelerden gelen son raporlara ve hastalığın sonbahar ve kış dönemindeki izlemlerine göre, yeni eğitim döneminde maske kullanımı gerekli olacak mı olmayacak mı, süreç izlenerek buna karar verilecek" diye konuştu.





"KOVİD YAVAŞLADI AMA DİĞER ENFEKSİYONLAR ARTTI"



IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise, bu yıl yapılacak toplantıda, Kovid nedeniyle görülme sıklığı azalan ama, son aylarda yeniden, daha şiddetli şekilde ortaya çıkan diğer enfeksiyon hastalıklarının da ele alınacağını söyledi. Hasanoğlu "Dünya Pediatri Kurumu, dünyadaki 2,5 milyar çocuğun sağlığı ile ilgili konulara yetişmeye çalışıyor. 7 bölgemiz var, bunların aracılığıyla 1 milyon 200 bin hekim ile bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok kötü bir 2 yıl geçirdik. Kovid'den büyükler gibi, çocuklar da çok etkilendi. Konu başlıklarımızdan biri de, dünyanın da gündeminde olan, herkesi etkileyen, çevre ve iklim değişiklikleri. Kuraklıklar meydana geliyor, temiz suya erişim, özellikle Afrika'da, çok büyük problem. Dolayısıyla beslenme sorunları, enfeksiyon hastalıkları artıyor. Kovid yavaşladı doğru ama, başka enfeksiyonlar çıkmaya başladı. Mesela adenovirüs gibi viral enfeksiyonlar vardı. Biz bunu eskiden daha değişik şekillerde görürdük. Şimdi ishalle başlıyor, daha ağır seyrediyor, kışa gireceğiz hala devam ediyor. Bazı hastalıklara neden oluyor; gizli hepatit gibi. Bu konuları da ele alacağız" diye konuştu.