Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103153
ALTIN
271.082
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3678
EURO
6.3439
STEMREGEN® 6 KASIM’DA TÜRKİYE İLE BULUŞTU
Son Dakika
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları tanıtıldı
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları...
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor...
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; zirvedeki yerini korumak
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi;...
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünya alarmda!

Diyabet Tehlikesi Hızla Büyüyor…

Dünya alarmda!

Diyabet Tehlikesi Hızla Büyüyor…

08 Kasım 2019 Cuma 17:38
6 Okunma
Dünya alarmda!

SUMRU AYDIN

Önce inkar mekanizması devreye girer. Sonra neden ben soruları kafanıza üşüşmeye başlar. Hissettiğiniz korku ve kaygı depresyona davetiye çıkarır. En sonunda da suçun siz de olduğunu düşünürsünüz. Evet, tüm bunları yaşamak da hastalığa teslim olmadan savaşarak bertaraf etmekte sizin elinizde… Modern çağın hızla yayılan ve alışkanlıklarımız konusunda ciddi bir disiplin isteyen diyabet rahatsızlığına dair her şeyi Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Hikmet Ergüney Sağlık Notları Okuyucuları için anlatıyor.

 ‘Diabetes Mellitus’ Bilinen Adıyla ‘Diyabet’ Nedir?

Pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ve insülin üreten hücrelerin azalması ile devam eden kronik bir hastalıktır.

Diyabet Tipleri Nelerdir?

Diyabetin değişik tipleri vardır. Bütün dünyada modern tıbbın klasik tespitine göre diyabetin 4 çeşit etiyojik sınıflaması vardır.

* Tip 1 diyabet, Tip 1 diyabet otoimmün mekanizmalara bağlı olarak insülinin pankreasta hiç üretilmediği tiptir. İnsülin vücutta hiç bulunmadığından, diyabet ancak insülin enjeksiyonu veya pompayla tedavi edilebilir. Ayrıca tip 1 diyabete juvenil diyabet de denir. Genellikle çocuk ya da genç erişkin çağda ortaya çıkar.

* Tip 2 dediğimiz diyabet; daha çok insülin direnciyle karakterizedir. Tip 2 diyabette insülin yeterince düzenli salınıp etkili olamamaktadır. Aslında insülin miktarları normal, hatta fazla bile olabilir. Sıklıkla egzersiz ve diyet, tedavide en etkin yöntemlerdir. Bununla beraber tedaviye ilaç ve bazen insülin de eklemek gerekebilir. Tip 2 diyabet en sık görülen tip olup toplumda rastlanma sıklığı oranı %90’dır ve dünyada yaklaşık 246 milyon insan tip 2 diyabetlidir.

* Bunların dışında diğer spesifik diyabet çeşitleri ise; değişik genetik faktörlerin, enjeksiyonların, ilaçların, immümolojik faktörlerin meydana getirdiği diyabet türleridir. Bu tür diyabetler; genetik olarak insülin salgılanması mümkün olan beta hücrelerinde bozukluk, genetik hastalıklara bağlı olan insülin salınımının azalması nedeniyle ya da bazı ilaçlara bağlı olarak veya değişik endokrinal metabolik hastaların neticesi ile gelişebilir.

Gizli Şeker (Pre-diyabet) Nedir? 

Eğer bir kişinin kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koymaya yeterli yükseklikte değilse bu durumda kişi Pre-diabetik (gizli şeker hastası) olarak tanımlanır. Diyabet Önleme Programına katılan Pre-diyabetiklerin %11’inde diyabet gelişmiştir. Bazı çalışmalar Pre-diyabetik çoğu kişide 10 yıl içinde Tip 2 diyabet geliştiğini saptamıştır. Yani Pre-diyabet Tip 2 diyabete adaylık durumudur.  

Bu belirtilere dikkat! 

Polidipsi (susama hissi ve sıvı alımındaki aşırı artış)

Poliüri (çok ve sık idrara çıkma)

Polifaji (iştah artışı) diyabetin üç klasik belirtisidir.

Yorgunluk ve halsizlik

Sık ve aşırı acıkma

İstem dışı kilo kaybetme

Bulanık görme

Ayaklarda hissizlik veya uyuşma, karıncalanma

Şeker Hastalığını Anlamak için Hangi Testleri Yaptırmamız Gerekir?

Normalde açlık kan şekeri 100 mg/dl’nin altındadır. Eğer kişide pre-diyabet varsa açlık kan şekeri 100-125 mg/dl arasındadır. Eğer kan şekeri 126 mg/dl veya daha yüksekse birey diyabetlidir.

OGTT’de, bireyin kan şekeri açlıktan sonra ve glikozdan zengin içecek içildikten 2 saat sonra ölçülür. Normal kan şekeri 2. saatte 140 mg/dl’nin altındadır. 2.saat kan şekeri 140-199 mg/dl arasında ise pre-diyabet, 2. saat kan şekeri 200 mg/dl’nin üstünde ise diyabet tanısı konulur.  

Şeker Hastalığının Tedavisi Mümkün mü?

İnsülin, besinlerle kana geçen şekerin vücut tarafından kullanılmasını sağlayan ve böylece kan şekeri yükselmelerini önleyen bir hormondur. Tip 1 diyabetli kişilerin yaşamak için insüline gereksinimi vardır. İnsülin bağımlılık, alışkanlık yapacak bir madde değildir. İnsülin yaşam için vazgeçilmezdir. Vücut insülin yapmıyor ise dışardan enjeksiyon yolu ile vücuttaki eksikliği yerine koymak gerekir. Tip 2 diyabetli kişilerin kan şekerinin ayarını sağlamak için ağızdan alınan ilaçlara veya insüline gereksinimleri olabilir.

Diyabet Hangi Hastalıklara Davetiye Çıkarır?

Aslına bakılırsa diyabetin sebep olmadığı hiçbir hastalık yok. Diyabet, vücutta birçok hastalık meydana getirebilir. 

Göz hastalıkları, 

Böbrek hastalıkları,

Deri hastalıkları, , deride değişik kaşıntılar

Saç hastalıkları, 

Farklı yaralar, yaraların geç iyileşmesi,

Enfeksiyonların sık oluşması, 

Özellikle kadınlarda idrar yollarında hastalık, 

Erkeklerde cinsel yetersizlik, 

Kemik erimesi, 

Sinirlerde harabiyet, 

Kalpte bozukluk, 

Tansiyon ve buna bağlı birçok hastalık diyabetle beraber seyreder. 

     

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DünyaDiyabetAlarmTehlikeönce VatanSumru AydınAvrasya Hastanesiİç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Hikmet Ergüney
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
STEMREGEN® 6 KASIM’DA TÜRKİYE İLE BULUŞTU
STEMREGEN® 6 KASIM’DA TÜRKİYE İLE BULUŞTU
Sahte propolise dikkat... Kanserojen etkisi var
Sahte propolise dikkat... Kanserojen etkisi var
Geciken karaciğer nakli gelişim geriliğine yol açıyor
Geciken karaciğer nakli gelişim geriliğine yol açıyor
Rus ruletinden daha riskli
Rus ruletinden daha riskli
Ketojenik diyette zeka geriliği riski
Ketojenik diyette zeka geriliği riski
Uğur Acar, yeni yüzüyle 7 yılını anlattı
Uğur Acar, yeni yüzüyle 7 yılını anlattı
Organ bağışı için ‘Şans Ver’ projesi başlatıldı
Organ bağışı için ‘Şans Ver’ projesi başlatıldı
Prof. Dr. Sönmez: Sporda nabız hızı verim için önemli
Prof. Dr. Sönmez: Sporda nabız hızı verim için önemli
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak kırılmasına neden olabiliyor
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak kırılmasına neden olabiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans