Dr Şenol Pak Kimdir.

Haber: Aslan Sayım

1967 yılında Tarsus’da doğdu . Tarsus Amerikan Koleji ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Çapa tıp fakültesi‘ne girdi. İki yıl Kastamonu’da mecburi hizmetini tamamladıktan bir süre sonra İlaç sektöründe çalışma kararı aldı.

Yerli , yabancı ilaç şirketlerinde üst duzey yönetici olarak çalışırken bir çok kez en başarılı yönetici ödülü aldı. 2008 yılında Avusturalya Sandoz İlaç Başkanı olarak görevine basladi .

2009 yilinda Sandoz İlac tarafindan (Novartis) Yılın en başarılı CEO ödülünü aldı. 2010 yılında Uluslararası Jenerik ilaç dünya lideri Teva’ nin 25 ülkeden sorumlu VP gorevine getirildi . Doktor Senol Pak 2015 yilindan gunumuze Metspharma’nin kurucu ortagi ve MetsAcademi’nin kurusucudur.

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