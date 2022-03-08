Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.024,96
ALTIN
938,61
DOLAR
14,53
STERLİN
19,10
EURO
15,86
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Dicle Üniversitesi İç Denetçi alacak
Dicle Üniversitesi İç Denetçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dr Şenol Pak Kimdir.

08 Mart 2022 Salı 15:32
Dr Şenol Pak Kimdir.

Haber: Aslan Sayım 

1967 yılında Tarsus’da doğdu . Tarsus Amerikan Koleji ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Çapa tıp fakültesi‘ne girdi. İki yıl Kastamonu’da mecburi hizmetini tamamladıktan bir süre sonra İlaç sektöründe çalışma kararı aldı.

Yerli , yabancı ilaç şirketlerinde üst duzey yönetici olarak çalışırken bir çok kez en başarılı yönetici ödülü aldı. 2008 yılında Avusturalya Sandoz İlaç Başkanı olarak görevine basladi .

2009 yilinda Sandoz İlac tarafindan (Novartis)  Yılın en başarılı CEO ödülünü aldı. 2010 yılında Uluslararası Jenerik ilaç dünya lideri Teva’ nin  25 ülkeden sorumlu VP gorevine getirildi . Doktor Senol Pak 2015 yilindan gunumuze Metspharma’nin kurucu ortagi ve MetsAcademi’nin kurusucudur.

MetsAcademy Egitim sirketiyle ulusal ve uluslararası akademik kuruluslarla is ortakligi yapmaktadir. MetsAcademy Tip doktorlarina mezunuyet sonrasi cesitli egitimler ve danismaklik hizmeti vermektedir.

Anahtar Kelimeler:
Dr Şenol Pak Kimdir.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Nazlı Korkmaz Nadir Yapılan "SUDA DOĞUM" Yöntemini Anlattı!
Dr. Nazlı Korkmaz Nadir Yapılan "SUDA DOĞUM" Yöntemini Anlattı!
Türkiye obezitede dünyada 4’üncü sırada yer alıyor
Türkiye obezitede dünyada 4’üncü sırada yer alıyor
Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak
Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
İstanbul ve Ankara'da vaka sayısı arttı, İzmir'de azaldı
İstanbul ve Ankara'da vaka sayısı arttı, İzmir'de azaldı
Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir Implant hakkında merak edilenleri anlattı
Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir Implant hakkında merak edilenleri anlattı
Sağlık-Sen: Düzenleme bekliyoruz
Sağlık-Sen: Düzenleme bekliyoruz
Kanser hastasına doku nakli ile meme onarımı
Kanser hastasına doku nakli ile meme onarımı
“Kovid-19’da maskesiz döneme geçiş için aceleci olmayın”
“Kovid-19’da maskesiz döneme geçiş için aceleci olmayın”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma