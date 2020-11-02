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Dr. Ezgi Karavelioğlu'ndan Mucize Dudak Vitamini

Dudak çatlamaları’nın bir çok sebebi vardır. Bu durumların başında sigara dumanı, soğuk hava ve kalıcı rujlar gelmektedir.

02 Kasım 2020 Pazartesi 15:06
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Dr. Ezgi Karavelioğlu'ndan Mucize Dudak Vitamini

İSTANBUL- Dudak çatlamasını önlemek için yapılacak başlıca takviyelerden birinin dudak vitamini olduğunu söyleyen Dr. Ezgi Karavelioğlu, İçerisinde dudağı besleyici vitaminler ve mannitol’un bulunduğu dudak vitamini son günlerde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Dudaklardaki çatlaklar ve diğer birçok problem dudak dokusunu bozarak kötü bir görüntü vermektedir. Dr. Ezgi Karavelioğlu dudak vitamini aracılığıyla hem bunların kolayca giderilebileceğini ve de dolgun dudaklara sahip olunabileceğini söyledi.
 
Dr. Karavelioğlu, bu işlemin yaklaşık 15 dk gibi kısa sürede uygulanabildiği  ve sosyal hayata hızlı bir geri dönüş sağladığını bildirdi.
 
Dudak vitaminin yönteminin bir tür dolgu vazifesi yaptığını söyleyen ünlü doktor, yöntemin kalıcılığının 9 ila 12 ay arasında değiştiğini söyledi. Dilşad Şimşek gibi Türkiyede yaşayan bir çok ünlü yıldızın ve Ala Tokel, Aleyna Şen gibi bir çok sosyal medya fenomeninin tercih ettiği bu yöntemin oldukça güvenli ve besleyici olduğunu söyleyen Dr. Karavelioğlu, işlem sonrasında herhangi bir  şişlikle nadir karşılaşıldığını belirterek işlemin güvenilirliğini vurguladı.


 
 Dr. Karavelioğlu, işlemin lokal anestezi uygulanması sayesinde minimal ağrılı olduğunu söyledi. Ayrıca Dr. Karavelioğlu, herkesin dudak yapısının farklı olduğunu ve bunun sonucunda da isteklerin de farklı olduğunu söyledi. Buradan hareketle dudak vitamini uygulanacak hastanın dudak yapısına uygun olacak şekilde bir dudak vitamini işleminin yapılacağını belirten Dr. Karavelioğlu, hastaların istekleri doğrultusunda dudak vitamini işlemini uygulamaya kliniğinde devam ediyor.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.11.2020 18:15
Anahtar Kelimeler:
Ezgi KaravelioğlundanMucize Dudak VitaminiElif Hayvalı
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