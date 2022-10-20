Dr. Behzad Nikmehr: Rinoplasti nedir?

Dr. Behzad Nikmehr: "Rinoplasti, burnu yeniden şekillendirme ve yapılandırma ameliyatıdır.
Amaç; burnu fonksiyonel ve estetik açıdan daha iyi hale getirmektir."
Önce Vatan Gazetesi
Son Güncelleme: 20.10.2022 17:15
Dr. Behzad Nikmehr, rinoplasti hakkında bilgi verdi...
Dr. Behzad Nikmehr, rinoplasti hakkında bilgi verdi...
Dr. Behzad Nikmehr: "Rinoplasti, burnu yeniden şekillendirme ve yapılandırma ameliyatıdır.
Amaç; burnu fonksiyonel ve estetik açıdan daha iyi hale getirmektir."
Önce Vatan Gazetesi