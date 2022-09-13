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DR. BEHZAD NİKMEHR: Kapalı burun ameliyatı nedir?

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Behzad Nikmehr, kapalı ve açık burun ameliyat teknikleri hakkında bilgi verdi...

13 Eylül 2022 Salı 14:10
DR. BEHZAD NİKMEHR: Kapalı burun ameliyatı nedir?

Rinoplasti teknikleri arasında en fazla bilinçler açık ve kapalı burun ameliyatı teknikleridir. Kapalı teknik ile gerçekleştirilen ameliyatlarda tüm kesikler burun deliklerinin içindedir. Kolumella denilen deliklerin arasındaki yapıda iz kesiği olmaz. O nedenle izsiz burun estetiği de bu teknik için kullanılan bir diğer tanımdır. Dünyada rinoplasti yapan cerrahların yarısı kapalı yarısı da açık burun ameliyat tekniğini tercih etmektedirler. Teorik olarak kapalı teknik daha üstünmüş gibi görünse de her iki tekniği kullanan biri olarak uzun vadede aralarında bir fark olmadığını söyleyebilirim.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dr. Behzad NikmehrBehzad NikmehrRinoplasti
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