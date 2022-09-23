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Dr. Behzad Nikmehr: Annelik Estetiği Nedir?

23 Eylül 2022 Cuma 13:43
Dr. Behzad Nikmehr: Annelik Estetiği Nedir?

Dünyanın en başarılı üniversitelerinden olan New York Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamlayan Dr. Behzad Nikmehr öğretim sürecinin ardından Amerika, Kanada, İran, Türkiye, Almanya, Azerbaycan gibi ülkelerde meslek hayatını devam ettirerek gittikçe tanınan bir isim oldu. 

Uluslararası piyasada ismi git gide yayılan Dr. Behzad Nikmehr, MOMMY MAKEOVER (ANNELİK ESTETİĞİ) hakkında bilgi verdi:

"Annelik estetiği, kişide doğum sonrası vücutta oluşan sarkma ve çatlaklar için yapılan estetiktir. Bu estetikle özellikle hızlı kilo alıp vermeye bağlı sarkmaları ortadan kaldırıyor ve aynı zamanda vücuttaki inatçı yağların da alınmasıyla kişinin vücudu eski güzel görüntüsüne kavuşur."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dr. Behzad NikmehrBehzad NikmehrAnnelik EstetiğiMommy Makeover
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