Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102863
ALTIN
229.101
DOLAR
5.4596
STERLİN
7.2432
EURO
6.1804
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri...
Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi
Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz'...
Spor camiasından kınama mesajları
Spor camiasından kınama mesajları
Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Alanya'da yapılacak
Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası...
Samsung Galaxy S10 serisi Türkiye'de
Samsung Galaxy S10 serisi Türkiye'de
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında genç araştırmacılara verilen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 11’inci yılında, 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü' ve 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olarak sahiplerini buldu.

Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında genç araştırmacılara verilen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 11’inci yılında, 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü' ve 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olarak sahiplerini buldu.

15 Mart 2019 Cuma 14:37
0 Okunma
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA - Güven Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' sahiplerini buldu. Güven Sağlık Grubu Bilim Kurulu’nun oylarıyla belirlenen ‘En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ ve ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olmak üzere iki kategoride bu yıl iki proje ve iki bilimsel araştırma ödüle layık görüldü.

‘GENÇ ARAŞTIRMACILARI VE ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ’

Nitelikli çalışmalar yapan genç araştırmacıları, geleceğe yön verebilecek etik değerlere sahip olan tüm genç araştırmacıları ve çalışmaları desteklediklerini kaydeden Güven Sağlık Grubu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz Evcik, “Bu yıl 19 tane başvurumuz vardı. Bu başvurulardan, ‘Temel Tıp Alanı’nda iki ve Genç Araştırmacı Proje Destek kapsamında iki başvuruyu ödüle layık bulduk” dedi.

‘ÖĞRENME VE UYKU BOZUKLUĞUNU ÜRİDİN TEDAVİSİYLE GİDEREBİLDİĞİNİ GÖSTERDİK’

Uludağ Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Büşra Öcalan, aldıkları ödülün ‘En iyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ olduğunu söyledi. Öcalan, “Üridin tedavisinin uyku yoksunluğu oluşturulan hayvanlarda öğrenme, bellek fonksiyonları üzerine olan etkisini inceleyen çalışmamız ile bu ödülü aldık. Çalışmamız da uyku yoksunluğunun olumsuz etkilerini ele almak istedik. Özellikle üniversite öğrencilerinin vize ve final haftaları dönemlerinde uykusuz kaldığını düşünerek, uykusuzluk performansının onların bellek fonksiyonlarına nasıl etki ettiğini öğrenmek amacıyla böyle bir çalışma yapmayı düşündük. Yaptığımız çalışma sonrasında uyku yoksunluğunun neden olduğunu, öğrenme bozukluğunun üridin tedavisiyle giderilebildiğini göstermiş olduk” diye konuştu.

‘ÇALIŞMAMIZ ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜLDÜ’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Çığır Avcı da, “Meme kanseri üzerine çalıştık. Sadece kanser hücreleri ile değil, kanser kök hücreleri ile çalıştık. Kanserin kök hücresini öldürmeden kanseri tedavi edemeyiz. Çalışmamız önemli bir gelişme olarak kabul edildi. Ödüle layık görüldü. Teşekkür ediyorum” dedi.

‘ÖDÜLÜMÜZÜ ÇALIŞMAMIZDA KULLANACAĞIZ’

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Burak Arslan, çalışmalarının ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ne layık görüldüğünü söyleyerek, ödüllerini çalışmalarında kullanacaklarını belirtti.

‘YAĞ HÜCRELERİNİ KASA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’

‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ aldığını söyleyen Biyomedikal Mühendisi Şeyda Göker ise, “Şuan laboratuvarımızda yağ hücrelerinin kas hücrelerine dönüştürülmesini çalışıyoruz. Liposuction (yağ aldırma) operasyonunda arta kalan yağ hücrelerini alıp izole edip, yapı iskelesi kullanarak kasa çevirmeye çalışıyoruz. Aktif bir şekilde başarı elde ediyoruz. Projemiz devam ediyor. İlk sonuçlarımız umut vaat ediyor. Çalışmamızın başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fazla protein böbrekleri bozuyor
Fazla protein böbrekleri bozuyor
Yüzümle Mutluyum Derneği Sınırları Aştı
Yüzümle Mutluyum Derneği Sınırları Aştı
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?
Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı
Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı
Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin
Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin
OBEZİTEDE EN ÖNEMLİ ETKEN YAŞAM TARZI
OBEZİTEDE EN ÖNEMLİ ETKEN YAŞAM TARZI
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi
Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde dünya 2'ncisi
Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde dünya 2'ncisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans