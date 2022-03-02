Doktor Ozan Özcan Kimdir? 

Haber: Aslan Sayım

28 Haziran Adana’da dünyaya gelen Ozan Özcan Antakya kurtuluş lisesinden 1994 mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesisinde 1995 /2002 yılında Tıp eğitimini tamamladı. 2002/ /2012 yılları arasında Antalyada turizm hekimliği yaptı. 2012 yılında Bulgaristanda bulgarca dil eğitimi ve tıp denkliği aldıktan sonra 2014 /2020 yılları arasında Bulgaristan Plovdiv Tıp Fakültesinde plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi eğitimi aldı. 2020 yılından itibaren welles clinic bünyesinde meslek hayatına İstanbul Nişantaşı’nda devam ediyor.