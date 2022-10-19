Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
kapalı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.880,80
ALTIN
976,61
DOLAR
18,60
STERLİN
20,95
EURO
18,22
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı...
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alışveriş merkezini kiraya veriyor
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü,...
PTT'den arsa satış ihalesi
PTT'den arsa satış ihalesi
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doğum kontrolde başarısı büyük: Spiral

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, gebe kalmak istemeyen kadınları yakından ilgilendiren en büyük başarıya sahip Sipral yönteminden söz edeceğiz.

19 Ekim 2022 Çarşamba 12:57
Doğum kontrolde başarısı büyük: Spiral

Zorlaşan hayat şartları, eğitimli nüfusun artması ile gençler artık eskisi kadar çok çocuk sahibi olmaya sıcak bakmıyor. Kontrollü çocuk sahibi olmak aynı zamanda uzun vadeli ekonomik hayatın planlamasının da bir yolu.

Doğum kontrol ile ilgili pek çok yöntemden biri de spiral. Spiralin uygulaması kolay, cinsel hayatınızı kolaylaştırıcı etkisi de yadsınamaz. Son yıllarda ciddi şekilde tercih edilmektedir.

Ancak hakkında birçok yanlış ve kulaktan dolma bilgi dolaşmaktadır. ‘Spiral nasıl takılır, acılı bir uygulama mıdır ve spiral varken hamile kalma riski var mıdır’ sorularının cevabını Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Doğum Uzm. Op. Dr. Nurcan Dalan Sipral hakkında bilgi veriyor.

Spiral nedir?

Spiral; yumurtaların rahim içine yerleşmesini ve sperm ile döllense bile rahmin içindeki uygun koşulları bozarak döllenmiş yumurtanın buraya yerleşmesini engelleyen bir doğum kontrol yöntemidir.

Spiral ne işe yarar?

Yaklaşık 2-3 santimetre uzunluğunda olan spiral, T şeklinde olup metal veya plastikten üretilir. Hamileliğin oluşmasını engellemeyi sağlayan ise spirali saran bakır tellerdir. Spiraller rahim ağzının geçirgenliğini azaltırken, onu saran bakır teller o bölgeye ulaşan spermleri etkisiz hale getirir.

Kimlere spiral takılabilir?

Normal ve düzenli bir şekilde adet gören her kadına spiral takılabilir. Ancak spiral taktırmaya karar verdikten sonra doktorun gerekli kontrolleri yapması ve çıkan sonuçlara göre bir yol izlemesi gerekir.

Kimlere spiral takılmaz?

Spiral, rahme yerleştirildiği için rahim ile ilgili rahatsızlıkların olmaması önemli bir kriterdir. Bunun dışında;

  • Rahim anomalisi olan kişilerin,
  • Bakır alerjisi olanların,
  • Meme kanseri olan kişilerin,
  • Genitalenfeksiyonu olan kişilerin, spiral kullanımı doğru kabul edilmez.

Nasıl takılır?

Her ne kadar çoğu kadın için zor ve acılı bir işlem olarak görülse de spiral takımı basit bir işlemdir. Spiral takmak isteyen kadının vajinasına metal veya plastik olan spekulum adında bir alet yerleştirilir. Tenekulum adı verilen bir alet ile rahim ağzı tutulur ve spiral rahmin içine yerleştirilir. Yaklaşık 1-5 dakika arası süren bu işlem, istenildiği zaman iptal edilerek spiral çıkarılabilir.

Spiralin yan etkisi var mıdır?

Çok tipik yan etkileri yoktur. Bazı kadınlarda spiral takıldıktan sonra hafif bir kasık ağrısı meydana gelebilir. Bu kasık ağrısı bir iki ay içerisinden kendiliğinden geçer. Bunun dışında takılan spiralin bakır olması adet kanamasını arttırabilir. Hormonlu spiraller ise adet kanmasının azalmasına yol açabilir. Her ne kadar yaygın bir inanış olsa da spiral bel ağrısına ve kilo almaya yol açmaz.

Spiralin bir zararı var mıdır?

Spiralin takılması cerrahi bir işlemdir. Dolayısıyla işin ehli doktorlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde çeşitli sorunlara yol açabilirler. En belirgin sorunlar spiralin takılması sırasında enfeksiyon kapma riskidir. Böyle bir durumda ilaç tedavi uygulanır. Diğer bir risk spiralin rahmi delmesidir. Eğer takılan spiral rahmi deldiyse hastanın kanama durumuna göre bir tedavi şekli belirlenmeli, gerekirse cerrahi müdahale uygulanmalıdır. Karşılaşılan bir diğer risk ise spiral varken hamile kalma durumunda dış gebelik riskinin artmasıdır. Her ne kadar çok etkili bir doğum kontrol yöntemi olsa da hamile kalma durumunda dış gebelik riski, spiral kullanmayanlara oranla yüksektir.

Spiral kullananlar nelere dikkat etmeli?

Spirallerin ömrü eğer bakır olan tercih edilmişse 10 yıl, hormonlu ise 3 yıl kadardır. Bu noktada spiral taktıran kişilerin mutlaka takibini yapması önemlidir. Öncelikle düzenli olarak doktor kontrolüne gitmelidir. 6 ila 1 yıl arası muayene ettirilmeli, spiralin konumu ve doğru şekilde durduğu doktor tarafından onaylanmalıdır. Bunun için hem elle hem de ultrason ile kontroller yaptırılmalıdır.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Doğum Uzm. Op. Dr. Nurcan DalanSağlık NotlarıSipralHaber: Elif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Billur Kalkavan’ın ölümüne neden olan ‘mantar’ nedir? Neden oluşur? Nasıl korunmak gerekir?
Billur Kalkavan’ın ölümüne neden olan ‘mantar’ nedir? Neden oluşur? Nasıl korunmak gerekir?
Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük
Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük
Dr. Behzad Nikmehr: Badem Göz Estetiği
Dr. Behzad Nikmehr: Badem Göz Estetiği
Doç. Dr. Comba: Sigara erken menopoza neden olabilir
Doç. Dr. Comba: Sigara erken menopoza neden olabilir
Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
Turkovac üretiminde aylık 3 milyon kapasiteye ulaşıldı
Turkovac üretiminde aylık 3 milyon kapasiteye ulaşıldı
Dr. Behzad Nikmehr: Meme büyütme operasyonu nedir?
Dr. Behzad Nikmehr: Meme büyütme operasyonu nedir?
Uzmanlar prematüre bebeklerde körlük riskine karşı uyardı
Uzmanlar prematüre bebeklerde körlük riskine karşı uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmayın
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmayın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول