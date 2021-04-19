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Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 10- 16 Nisan tarihli, illerin nüfusa oranla Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre Doğu Karadeniz’den en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşandı, azalan tek şehir ise Samsun oldu.

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:06
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Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor

İllere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il bir kez daha Bayburt oldu. Geçen haftaya oranla yüzde 20,41'lik yükselişin yaşandığı Bayburt'ta, güncel verilerde 472,47 olan vaka sayısı oranı 568,92'ye yükseldi.

Son haftalarda vaka oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzon’da vaka oranı 359,28'den 409,90'a, Rize'de 453,31'den 516,03'e, Artvin'de 223,60'tan 230,09'a, Gümüşhane'de 239,23’ten 242,76'ya, Ordu'da 501,71’den 565,14'e, Sinop'ta 398,69'dan 440,73'e, Giresun'da ise 591,01’den 624,22'ye yükseldi. Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir ise Samsun oldu. Yüzde 6,82'lik 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizKoronavirüsPandemiCovid19MaskeAşı
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