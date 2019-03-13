Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101863
ALTIN
229.774
DOLAR
5.4611
STERLİN
7.1891
EURO
6.1685
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?
Bahçelievler'de yangın
Bahçelievler'de yangın
Sultangazi'de kaza
Son Dakika
Sultangazi'de kaza
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Altay'da savunma değişiyor
Altay'da savunma değişiyor
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Doğru nefes almayı biliyor muyuz?

Akciğerlerin yaşlanma hızı, kalbin yaşlanma hızından daha büyüktür diyen Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Nasıl nefes alacağımızı bilmiyoruz” dedi. Doğru nefes alıp verme tekniklerinden bahseden Saçaklı, nefesin mümkün olduğunca burundan alınıp verilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğru nefes almayı biliyor muyuz?

Akciğerlerin yaşlanma hızı, kalbin yaşlanma hızından daha büyüktür diyen Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Nasıl nefes alacağımızı bilmiyoruz” dedi. Doğru nefes alıp verme tekniklerinden bahseden Saçaklı, nefesin mümkün olduğunca burundan alınıp verilmesi gerektiğini ifade etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:09
0 Okunma
Doğru nefes almayı biliyor muyuz?

İSTANBUL - Burundan nefes almanın daha derin, daha dolu ve kontrol edilebilir solunuma olanak verdiğini dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Ağızdan nefes almak, şiddeti yüksek egzersizlerde oksijen azlığının söz konusu olduğu durumlarda alınan oksijeni artırmak için kullanılır. Burun, yabancı maddeleri filtre eden karmaşık ve son derece işlevsel bir organdır.Nefes burun deliklerinden girerken nemlenir ve beden ısısına uygun hale gelir” diye konuştu.  

“KARIN KASI VE DİYAFRAM KASINI KULLANIN”

Çoğu insanın nefesi sadece göğüs kafesi ile soluk borusu arasına sıkıştırdığını ifade eden Saçaklı, bunun hatalı bir nefes alıp verme şekli olduğunu belirtti. Nefes yolunun uzatılması tavsiyesinde bulunan Saçaklı, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle nefesin ilk dolacağı yer karın boşluğudur. Karnınızı burundan alacağınız derin bir nefes vasıtasıyla hava ile şişirin. Soluduğunuz havayı diyafram kasını da devreye sokarak göğse, oradan da soluk borusuna kadar gönderin. Havayı soluk borusunda hissedin onun lezzetini alın, 2 saniye tuttuktan sonra, burun yolları açıksa yine burundan nefesi yavaşça vermeye başlayın. Önce omuzlar aşağıya iniyor, sonra göğüs kafesi içe çekiliyor, en sonunda karnınızı iyice içeri çekerek tüm havayı boşaltın.”

DOĞRU TEKNİKLE, DOĞRU NEFES

Karın şişirme egzersizleri hakkında da açıklamalar yapan Saçaklı,

“Karnı hava ile doldurup boşaltmayı daha kolay yapabilmeniz için sırtüstü yere yatın.Cep telefonunuzu ya da televizyon kumandasını göbeğinizin üzerine koyun.Burundan derince nefes alırken karnınızı yavaşça şişirin ve kumandanın yükseldiğini gözlerinizle görün. Burundan nefesi yavaşça verirken, karnınızdaki havayı yavaşça boşaltın. Bu egzersizi her akşam belirli sayılarla tekrarlarsanız, bilincinize doğru tekniği soktuğunuzda, artık istem dışı olarak bu hareketleri daha kolay yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“SOLUK BORUNUZU TEMİZLEYİN”

Kişinin başarabildiği kadar ve aklına geldiği her süreçte doğru nefes alıp vermesi gerektiği uyarısında bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Sabah uyandığınızda oda camını açın ve 30 kere derin nefes alıp verin, böylece tüm soluk borunuzu temizleyin. Her dışarıya çıktığınızda, en azından arabanıza gidene kadar, alabildiğiniz kadar derin ve doğru nefes alıp verin. Akşam yatmadan önce de, aynı şekilde camınızı açarak, sabahki gibi 30 kere nefes alıp vererek, yatmadan önce soluk borunuzu temizleyip uykuya hazırlanın” dedi.

EGZERSİZ ANINDA DAHA HIZLI YAĞ YAKABİLMEK İÇİN HANGİ TEKNİK KULLANILMALI?

Metabolizmayı hızlandırmak ve egzersiz anında daha hızlı yağ yakabilmek için önerilerde bulunan Saçaklı, “İçinizden 4’e kadar sayarak, burundan derince nefes alın. 16’ya kadar sayarak aldığınız nefesi tutun. 8’e kadar sayarak ağızdan nefesi yavaşça verin. Bunu her gün 10 kez tekrarlayın. Yürürken daha çok yağ yakabilmek için ise 4’e kadar sayarak burundan derin nefes alın. 2’ye kadar sayarak nefesi tutun. 4’e kadar sayarak nefesi burundan yavaşça verin. 2’ye kadar sayarak nefesi tutun, böylece tekrarlayın” dedi.

Akciğerlerin yaşlanma hızının, kalbin yaşlanma hızından daha büyük olduğunu ifade eden Saçaklı, “Kilo verme programlarında ve uzun yaşamda, egzersiz yaşantınıza girmediği sürece, aldığınız oksijeni iyi kullanamazsınız. İyi kullanılmayan oksijen, yağların yakılmasında aktif rol alamaz. Yeterli alınamayan oksijen, ne yazık ki size uzun yaşam yollarını açamaz” ifadelerini kullandı.

Saçaklı, “Diyafram kasını kullanarak yapılacak doğru nefes alıp vermeler, depolardaki yağların yakılmasını kolaylaştırırken aynı zamanda karın kaslarınızı da güçlendirir” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 13.03.2019 15:10
Anahtar Kelimeler:
Doğru Nefes Almak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı
Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı
Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin
Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin
OBEZİTEDE EN ÖNEMLİ ETKEN YAŞAM TARZI
OBEZİTEDE EN ÖNEMLİ ETKEN YAŞAM TARZI
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 100 bin doz teslim edildi
Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde dünya 2'ncisi
Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde dünya 2'ncisi
Sıcaklıklardaki ani değişimler sağlığınızdan edebilir
Sıcaklıklardaki ani değişimler sağlığınızdan edebilir
Kızamık yıllar sonra da öldürücü olabilir
Kızamık yıllar sonra da öldürücü olabilir
Prof. Dr. Keleştemur: Baş ağrısı geçmiyorsa hipofiz tümörü düşünülmeli
Prof. Dr. Keleştemur: Baş ağrısı geçmiyorsa hipofiz tümörü düşünülmeli
Kadınlarda diz kireçlenmesi daha sık görülüyor
Kadınlarda diz kireçlenmesi daha sık görülüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans