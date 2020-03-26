Doğru Dezenfektan, doğru korunma demektir!

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Ülkemizde, kişiden kişiye yayılımın düşük sayıda gerçekleşmesi, sağlık sektörümüz için de çok önemli. Son günlerde koruma amaçlı alınan dezenfekte malzemeleri için yaşanılan karışıklık, piyasada farklı içerikte üretilen malzemelerin çokluğu vatandaşlarımızın bu konuda nelere dikkat etmesinin gerekliliğini de ortaya çıkardı.

Bu konuda bilgi aldığımız Farmisol anitiviral antibakteriyel danışma kurulu üyesi Biyolog Pınar Kuradacı yaptığı açıklamada “Virüslerin eller ile taşınması belirleyicidir. Hastalığın oluşması özellikle ellerimiz ile virüsün, ağız, burun ve gözlere götürülmesi sonucu oluşur. Doğru el yıkamanın yanı sıra alacağımız dezenfekte malzemesinin içeriği, raf ömrü ve gerçekten faydalı olup olmadığını kontrol ederek karar vermeliyiz. Bu noktada bireylerin bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Çünkü doğru dezenfekte, el yıkamak kadar önem taşıyor. Ayrıca ağız içi sprey ya da gargara yoluyla uygulanabilen ve antiviral özelliği olan ürünlerin kullanımı da önemli. Bu noktada Hipokloröz içeren ürünler biraz daha ön plana çıkıyor. Ağız içinde, gözler açıkken yüzde, hatta açık yaralarda bile bu içeriği kullanmak mümkün. Bu etken madde saniyeler içinde ve %99,9 üzeri başarı oranında virüsleri öldürüyor.

İçeriğinde kimyasallar olan markalardan kendimiz ve çocuklarımız için kaçınmamız gerekiyor. Ürünün sağlık bakanlığı onayını da özellikle incelemek çok önemli.