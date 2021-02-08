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Doç.Dr Ozan Bitik Özel Tekniğini Searchal Jurnal Dergisine Anlattı

Estetik Yüz Germe Ameliyat Tekniğinde kendi yöntemiyle ses getiren Ozan bitik merak edilen tüm soruları yanıtladı. Kendine has bu teknikler danışmanlarını adeta sihir niteliğinde hem değiştiriyor hem de bunu vücuda yabancı madde girmeden sağlıyor…

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:59
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Doç.Dr Ozan Bitik Özel Tekniğini Searchal Jurnal Dergisine Anlattı

HABER: ASLAN SAYIM

Türkiye’de son 10 yıl içerisinde  klinik dalda yayımlanan yüz germe makalelerinde biri olan orijinal yüz germe ameliyatı tekniği ,Amerika'nınestetik cerrahi etki alanı en yüksek bilimsel dergisi Estetik Searchal Jurnal dergisinde yayımlanarak tıp literatürüne girmiş oldu .Yapılan bu çalışmayla, yüzün yağ doku yastıkçığında yaşlanma sürecinin bir getirisi olarak sarkma,fıtık ve gevşeme gibi etkileri bişektomi benzeri işlemlerde olduğu gibi kesi yapılarak değil de yüzdeki anormal dolgunluklar giderilerek diğer estetik işlemlerin aksine hastanın yüzündeki hacim yönünden eksik bölgelere hacim kazandırılıp ,zararlı etkiler en aza indirgenerek gerçekleştiriliyor. Bu  sayede işlem ,derin plan yüz germe ameliyatlarında cerrahi operasyonlarda kullanımıyla  tıp alanına önemli bir yenilik de getiriyor. Halk arasında yanak inceltme ameliyatı olarak bilinen bişektomi işleminin etkileri karşılaştırıldığında daha avantajlı olan bu yöntem ,ameliyat esnasında hastanın kendi dokusundan yapılan bir protez gibi yüzün bölgesine şekil verebilme imkanı da sağlıyor.

Gerçekleştirilen bu ameliyat tekniğinin diğer estetik ameliyat tekniklerine göre farklılıkları ve önemi nedir?

“Bu çalışma orijinal bir yüz germe ameliyat tekniğidir. Türkiye’den son 10 yıl içerisinde Uluslararası klinik dalda tıp literatürüne giren nadir yüz germe makalelerinden bir tanesidir.”

Böyle bir estetik cerrahi çalışmasından nasıl haberdar olundu?

“Bu tekniğin yayımlandığı dergi olan AesteticSearchal Jurnal Dergisi, Amerikan Estetik Cerrahi Cemiyeti’nin resmi yayın organıdır. Estetik Cerrahi  faktörü en yüksek bilimsel dergidir. Dolayısıyla bizim geliştirdiğimiz yüz germe ameliyat tekniği tıp literatürüne girmiş oldu .”

Bu teknik hastalara günlük yaşamında ne gibi bir konfor sağlıyor? Tekniğin diğer yüz estetiği işlemlerinden farkı nedir?

“Burada yaptığımız şey; yüzün, yüz iskeletinin arasındaki yağ doku yastıkçığı yaşlanma sürecinde gevşiyor, sarkıyor ve fıtıklaşabiliyor. Bu yastıkçığı klasik yüz germe ameliyatlarında ele alabilmek mümkün değil, sadece ağız içinden yapılan kesiyle bu kısmı çıkartmak mümkün.”

Halk arasında bilinen ismiyle yanak inceltme ameliyatı yani Bişektomi işlemiyle, literatüre yeni giren bu estetik cerrahi işlemi arasındaki farklar ve bu işlemin hastaya sağladığı faydalar nelerdir?

“Bişektomi işlemiyle yüzdeki bu yağ tabakası alınabiliyor. Ama yaşlanma sürecindeki bir yüzde bu yağın atılması, yaşlanma belirtilerinin hızlanmasına yol açıyor. O yüzden genç hastalarımızda yüzdeki yastıkçığın alınmasını kesinlikle önermiyoruz.”

Yaşı nispeten daha ileri olan hastalarda bu işlem ne şekilde uygulanabiliyor?

“Yaşlı hastalarda derin plan yüz germe ameliyatı sırasında, bu yağ yastıkçığını izole edip bulunduğu yerden doğurtarak yüzde hacim eksikliği olan, özellikle elmacık  kemiğinin altındaki hacmin göreceli olarak boş olduğu alana kaydırabiliyoruz. ”

Hastanın yüzünde bu cerrahi işlem uygulandığında hastanın günlük yaşantısına etkisi oluyor mu? Bu işlemin cerrahi müdahaleye sağladığı kolaylıklar nelerdir?

“Bu yağ dokusunun hacmi yaklaşık olarak 6-10 mililitre arasında yani oldukça büyük bir yapıda. Biz ameliyatta bunu adeta hastanın kendi dokusundan yapılma protez gibi şekillendirebiliyoruz. Bu da tıp alanında çok önemli bir yenilik çünkü bunun alternatifi dışarıdan yağ enjeksiyonu yapmak veya hastayı dolgularla ogmente etmeye çalışmak.

Bu işlemin hastaya ne gibi bir faydası oluyor?

“Bu ameliyatta hem yağ yastıkçığının olduğu sarkmış bölgedeki anormal dolgunluk gideriliyor hem de hacim olarak nispeten eksik olan yer otomatikman hacimlendirilmiş oluyor.”

Klasik yüz germe ameliyatı ve bu cerrahi işlem arasında nasıl farklılıklar var? Bu işlem her yüz estetiği operasyonunda uygulanabilir mi?

“Klasik yüz germe ameliyatlarında bu tarz bir hacim değişimini yakalayabilmek mümkün değil, sadece ama sadece derin plan yüz germe ameliyatlarında kullanabiliyoruz bu tekniği.”

Önce Vatan Gazetesi

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Doç.Dr Ozan Bitik Özel Tekniğini Searchal Jurnal Dergisine AnlattıAslan Sayım
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