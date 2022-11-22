Doç. Dr. Kılıç: Kontakt lens, göz kapağını düşürebilir

İSTANBUL - Kontakt lensin doğru kullanılsa bile kalıcı görme kaybına sebep olabileceğini belirten Doç. Dr. Aylin Kılıç “Lazerin riskli olduğunu düşünen birçok kişi lazer olmaktan çekiniyor. Aslında kontakt lens lazerden daha riskli. Kontakt lenslerin yapabileceği bakteriyel enfeksiyon çok ciddi kalıcı görme kaybına sebep olabiliyor. Uzun süre lens kullanımında göz kapağınızda düşüklük meydana gelebilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, kontakt lensin temiz kullanımında bile göze verdiği zararlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aylin Kılıç, kontakt lensin gözlüğe göre daha masum görünmesine rağmen tehlikelerine dikkati çekerek “Kontakt lens günümüzde birçok kişinin gözlükten kurtulmak için tercih ettiği bir yöntemdir. Hayat kalitemizi arttırıyor gibi görünse de aslında hayatımızı bir bakıma zorlaştırıyor ve görmemizi riske atıyor. Kontakt lensler her zaman masummuş gibi görünür fakat dikkatli kullanmazsak, bakımına dikkat etmezsek kalıcı görme kaybına neden olabilir. Lensler hakkında birçok araştırma yapılıyor. Yapılan bilimsel bir çalışmayı ele alırsak; kontakt lense bağlı gözde kalıcı batma hissi yüzde 23 ila 94 arasında değişiyor. Tabi bu lensin kullanımı ve hastanın gözündeki kuruluk miktarı ile değişebilir” dedi.

LENSE BAĞLI YENİ OLUŞAN DAMARLAR LAZERDE KANAMAYABİLİR



Doç. Dr. Aylin Kılıç, kontakt lensin korneada yeni damarlar oluşturabildiğini belirterek açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Korneada gelişen yeni damarlar uzun süreli lens kullanımlarında meydana geliyor. Meydana gelme oranı kabaca yüzde 1 ila 20 arasındadır. Yüzde 20 olan grupta da kontakt lensten sonra lazer cerrahisi sırasında çok sıkıntı çekiyoruz. Bunun sebebi lazer esnasında kanama olmasıdır. Özellikle yüksek miyobu, astigmatı olanlarda ve gece lensle uyuyanlarda çok görülüyor. Herpes dediğimiz uçuk virüsü de bu duruma eklenebiliyor. Bunları gerçekten yok etmek ve oluşmasına engel olmak için çok dikkatli lens kullanmamız lazım. Göz yüzeyinde yüzde 8 oranında epitel defektifi meydana getiriyor. Gözün şekliyle ve yaş ile ilgili daha çok değişim gösterebilir.”



KALICI GÖRME KAYBI OLUŞABİLİR

Lenslerin bakteriyel enfeksiyon yapabildiğine de değinen Doç. Dr. Kılıç şöyle devam etti:

“Kontakt lenslerin yapabileceği bakteriyel enfeksiyon çok ciddi kalıcı görme kaybına sebep olabiliyor. Araştırmalarda yüzde 25’e kadar oran veren raporlar var. Özellikle gözde hipoksi gelişmesi, lensin gözde mikro travmaya neden olması, normal gözü sağlıklı gözyaşı korurken kontakt lensin enfeksiyonu artırması görülebilir. Akantamoba keratit dediğimiz parazit milyonda 33 gözükür. Ancak lens solüsyonu yerine su veya başka bir solüsyon ile lens yıkanırsa durum kornea nakline kadar gidebilir. Hatta mantar enfeksiyonuna kadar gidebilir bu da gözü kaybetmeye yol açar. Uzun süre kontakt lens kullananlarda yüzde 47 oranında alerji konjonktivitler gelişebilir. Göz kapaklarının altında mantara benzeyen kitleler oluşabilir. Kontakt lens kullanımında kuru göze çok sık rastlıyoruz bu yüzden lazerini ertelediğimiz çok hasta oluyor. Kontakt lensi uzun süredir kullanıyorsanız ve göz kapağınızda düşüklük varsa kontakt lens buna sebep olabilir. Kornea ödemi, alerjinin artması, uzayan sekresyonlar ve uçuk virüsünün tekrar aktive olmasını meydana getirebilir. Kontakt lens kaynaklı sıkıntıları lazerle çözmek ve lens kullanımına son vermek mümkündür.”