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Doç. Dr. Kara: Covid-19 çocuklarda da ağır seyredebilir, rehavete kapılmayın

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, Covid-19'un çocuk hastalardaki etkisinin çoklu organ tutulumu olan, MIS-C tablosu ile daha ağır seyredebildiğini belirterek, "Ergenlik dönemindeki çocukların 'Bize bir şey olmaz' düşüncesiyle rehavete kapılmaması lazım" dedi.

03 Ocak 2021 Pazar 09:20
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Doç. Dr. Kara: Covid-19 çocuklarda da ağır seyredebilir, rehavete kapılmayın

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, Covid-19'un çocuklar üzerinde etkilerinin artığını anlattı. 0-21 yaş arasındaki bireylerde, 'Çocuklarda Covid-19 ile Olası İlişkili Çoklu Sistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)' tanısının görülebildiğini anlatan Doç. Dr. Kara, 24 saatten uzun süren dirençli ateş ile karşılaştıklarını söyledi. Bu tür hastalarda organ tutulumlarının meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, ağırlaşan vakalarda çoklu organ yetmezliğine kadar gittiğini aktardı. Son dönemde hastaneye yatış gerektirecek ağır tablolarla karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Kara, yaşı küçük olsa bile altta yatan ikincil hastalıklar nedeniyle ciddi bir yoğun bakım tedavisi görmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Her yaş grubunun maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu.

'KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÇOCUKLARDA AĞIR TABLOLARLA KARŞILAŞILIYOR'

Koronavirüsün ilk çıktığı sıralarda çocuklarda daha hafif seyrettiğini hatırlatan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, Covid-19'un çocuklarda daha çok üst solunum yolları enfeksiyonu belirtileri şeklinde geçtiğini belirterek, son dönemde vakaların ağırlaştığını anlattı. Çocukların uzun süre Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördüğünü aktaran Doç. Dr. Kara, "Solunum desteği olan hastalarımız oluyor. Bu nedenle çocukların da ağır kliniklerle gelebileceğini unutmamamız lazım. Özellikle küçük yaşlardaki gençlerin, yani ergenlik dönemindeki çocukların 'Bize bir şey olmaz' düşüncesiyle rehavete kapılmaması lazım. Çünkü onlarda da Covid-19 hastalığı ağır seyredebilir. Altta yatan bir hastalığı olabilir, bunu fark etmeyebilir bu da hastalığın daha ağır seyretmesine sebep olabilir. Bu nedenle her yaştan herkesin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

KORONAVİRÜS ÇOCUKLARDA MIS-C TANISIYLA ÇOK AĞIR SEYREDİYOR

AÜ Hastanesi'ne son dönemde çoklu organ tutulumu olan koronavirüsün sistemlerini etkilediği MIS-C tanısıyla 5 hasta geldiğini açıklayan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, bu tür hastalara bağışıklığı güçlendirici tedaviler uygulandığını belirterek, birkaçını ise Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına almak zorunda kaldıklarını söyledi. Doç. Dr. Kara, "Altta yatan hastalığı akciğer tüberkülozu olan ve Covid-19 enfeksiyonu geçiren adölesan yaştaki bir hastamız 1-1,5 ay hastanemizde yatırılarak tedavi edildi. Yine diyabet tanısı ile izlediğimiz bir adölesan (ergen) hastadaki Covid-19 enfeksiyonu MIS-C tablosuna ilerleyerek çok ağır seyretti. Bu tür riskli durumlarla karşılaşılabilir" diye konuştu.

HER YAŞ İÇİN RİSK HALA DEVAM EDİYOR

MIS-C'nin koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra düzelmeyen ateş ve organ tutulumuyla baş gösteren, kan bozuklukları seyreden, organ yetmezliğine kadar giden güçlü bir hastalık olduğunu anlatan Doç. Dr. Kara, şöyle dedi:

"Bu tür hastalara güçlü tedaviler vermek zorunda kalıyoruz. Bunlar bizi zorlayan hastalar. MIS-C, koronavirüsün çocuklarda görülen en ağır tipi bir hastalıktır. Bu hastalık çocuklarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları gibi başlayıp hızla ilerleyebiliyor. Çocuklar için risk hala devam ediyor. Okullar kapandı ama sokakta oynayan çocuklar var. Mutlaka hem sosyal mesafeye, hem maske kullanımına dikkat etmeleri lazım. Çünkü birbirine temas edip hastalık yayılmasın. Sıkı bir izolasyon yaparsak hastalığı o zaman kontrol altına alabiliriz. Her yaş insan için risk hala devam ediyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Tuğçe Tural KaraKoronavirüsCovid19GenççocukAkdeniz üniversitesi
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