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Doç. Dr. Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini beklemeyin

18 Kasım 2021 Perşembe 11:17
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Doç. Dr. Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini beklemeyin

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, ikinci dozda yüzde 58,8'de kalan kentte aşılamanın, yüzde 75'lere çıkarılamaması halinde ölümlerin devam edeceğini söyledi. Akelma, "Son 2 ayda en az 10 gebe kaybımız var. Bunlar genç yaşta gebeler, tümü aşısız. Şu anda 2 gebe entübe hastamız var. Aşı olmak için yakınınızın ölmesini mi bekliyorsunuz?" dedi. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alışveriş merkezi, park, kıraathane dahil mobil ekiplerle hem kent merkezinde hem kırsalda aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Son tabloda ikinci doz aşılama oranının yüzde 58,8'de kaldığı Diyarbakır'da vaka sayısı, nüfusa oranla 100 binde 63,42 oldu. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Akelma, kentte aşıya ilginin azaldığını söyledi. İkinci doz aşılamada yüzde 55 geçildiği 1,5 ayda yüzde 58,8'e ulaşıldığını ve neredeyse kıpırdama olmadığını belirten Akelma, daha fazla ölüm olmaması için aşı çağrısı yaptı.

'KAYBETTİĞİMİZ GEBE HASTALARIN TÜMÜ AŞISIZ'

Son 2 ay içinde en az 10 gebe hastayı kaybettiklerini hatırlatan Doç. Dr. Akelma, "Bunların tümü aşısız. Şu anda 2 gebe entübe hastamız var. Onlar da aşısız. Bunlar genç yaşta gebeler. Bu insanları genç yaşta kaybediyoruz. Bazılarında bebek kaybı da var. Bu çok önemli bir noktadır. Bakanlık destekli ciddi adımlar atılması ve gebelerin aşı oranında artış olması gerekiyor. Genel itibarıyla toplumda zaten aşılama düştü fakat kış aylarındayız, bu hastalık henüz bitmedi. Belli bir orana çıkmamız gerekiyor. İl bazında yüzde 75'in üzerine çıkmak gerekiyor. İl bazında yüzde 75'lere çıkmadığımızda, Türkiye genelindeki bu oran yüzde 75-80 olmadığı sürece her gün ölümler yaşayacağız" diye konuştu.

'AŞIDA GEBE KADIN ORANI ÇOK DÜŞÜK'

Doç. Dr. Akelma, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs tablosuna değinerek, "Birilerinin aşılanması için bir yakınının ölmesi gerekmiyor. Birilerin aşı olması ve koruyuculuğunu fark etmesi için eşinin, çocuğunun vefat etmesi gerekmiyor. Bu sabah geldiğimde bir gebe hastanın entübe olduğunu duyduğumda çok üzüldüm. Kendi kendime söyledim; 'Aşı olmak için bir yakınınız ölmesini bekliyorsunuz?'. Bu konuda ilgili derneklerin ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Gebe kadınların oranı çok düşük. Bu da anne ölümlerine neden oluyor. Anne ölümleri ülkemizin geri kalmışlığını gösterir. Bu yüzden gebe hastaların en hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor" dedi. 

DHA

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DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma HastanesiDoç. Dr. Hakan AkelmaKoronavirüsCovid19Aşı
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