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Diyetisyen Koçak: Koronavirüs, D vitamininin önemini artırdı

Adana'da, diyetisyen Çiğdem Koçak, D vitamininin iskelet sistemi üzerindeki faydasının yanı sıra son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle bağışıklık sistemi ve enfeksiyon hastalıkları üzerinde olumlu etkileri olduğunun anlaşıldığını söyledi. D vitamini eksikliği ile enfeksiyon hastalıkları arasında yakın ilişki olduğuna dikkati çeken Koçak, özellikle küresel bir salgın hastalık olan koronavirüsün ardından bu vitaminin öneminin daha çok artığını vurguladı.

24 Mart 2020 Salı 13:25
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Diyetisyen Koçak: Koronavirüs, D vitamininin önemini artırdı

ADANAD vitamini eksikliğinin günümüzde küresel bir halk sağlığı problemi olduğunun altını çizen Diyetisyen Çiğdem Koçak, bu vitaminin eksikliği ile enfeksiyon hastalıkları arasındaki yakın ilişki olduğunu kaydetti. Özellikle küresel bir salgın hastalık olan koronavirüs ile mücadelede edilen bu günlerde D vitaminin öneminin daha da arttığına dikkati çeken Koçak, "Düşük D vitamini düzeylerinin, insanlarda yaşam boyu süren bağışıklık sisteminin olumsuz gelişimi ile ilişkilendirildiği kayda değer çalışmalar bulunmaktadır" dedi.

Kronik hastalıkların birçoğunda D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğunu dile getiren Koçak, "Günümüzde birçok çalışma ile D vitamini eksikliğinin, kalp hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri, şeker hastalığı, obezite, MS hastalığı, solunum yolları enfeksiyon hastalıkları ile ilişkili olduğu kaydedilmektedir. Bugüne kadar koronavirüs sebebiyle ne yazık ki kaybettiğimiz bireylerin sağlık bakanlığı tarafından belirtildiği üzere ileri yaş grubunda olmalarının beraberinde bu kronik hastalıklardan herhangi birine de sahip olduklarını göz önünde tutarsak D vitamini düzeylerinin hekim kontrolleriyle normal oranlarda tutulması, koronavirüs gibi ulusal viral salgınları en az hasarla atlatabilmemizde etkili olacaktır" diye konuştu.

Güneş ışınlarıyla deride üretilebilen tek vitamin olan D vitamininin mevsimlere bağlı olarak kışın daha az alınmasıyla grip vakalarının arttığını kaydeden Koçak, "Ülkemizde D vitamini değerlerinin yükselmesi, güneşe maruziyetin daha kolay sağlanabildiği ilkbahar mevsiminin sonlarından sonbahar mevsiminin başlarına kadar kaydedilmektedir. Deride D vitamini sentezindeki azalmalar kış mevsiminde daha çok gözlenmektedir ve kışın grip vakalarının fazla olmasının da bununla ilişkilendirildiği çalışmalar mevcuttur. Vücudumuz için gereken D vitamininin yalnızca yüzde 10'u kadarı, besinlerden ve besin takviyelerinden sağlanabiliyor. D vitaminini yüksek oranda içeren besinler; yağlı balıklar, mantar, yumurta sarısı, zenginleştirilmiş süt ve süt ürünleri, ekmek ve diğer tam tahıllı ürünler şeklinde sıralanabilir. D vitamini takviyelerinin kişinin ağırlığı, beslenme şekli, yaşı, gebe veya emziren anne olması durumlarına göre uygun tetkikler sonrasında hekimin uygun gördüğü oranda alınması ciddi önem arz etmektedir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen Çiğdem KoçakD VitaminiAdanaKoronavirüs
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