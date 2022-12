Diyarbakır’da çocuk hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı

DİYARBAKIR’da havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı. Doç. Dr. Muhammed Asena, “Hastanemizde günlük 400 ila 500 başvuru varken, şu an rakamlar 4 katına çıktı. Ortalama bin 500 ile 2 bin hasta başvurusu alıyoruz. Yatak doluluk oranlarımız yüzde 85 ile 90 bandında. Hasta olan çocuklarımızın okula gönderilmemesi, evde istirahat etmesi ve toplu alanlara girme konusunda dikkatli olmalıyız” dedi.



Kentte son bir ay içerisinde özellikle 4 yaş altı çocukların gribal enfeksiyon şikayetiyle hastane acillerine götürülüşünde artış yaşandı. Uzmanlar, virüslerin artık kombine hale geldikten sonra hızla ilerleyerek özellikle akciğer enfeksiyonu, zatürre ve bronşite neden olduğunu ve bundan da en fazla çocukların etkilendiğini söyledi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Kliniği Sorumlusu ile Doğu Pediyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Asena, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların bu durumdan etkilendiğini ifade ederek, ailelere çocukların beslenmesi ve sıvı alımları konusunda uyarılarda bulundu.



‘BİN 500 İLE 2 BİN HASTA BAŞVURUSU ALIYORUZ’



Doç. Dr. Muhammed Asena, Covid 19 sonrası ilk sonbaharda yaşanan bu durum için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, “Özellikle 4 yaş altı çocuklarımız daha önce virüsle karşılaşmadığı için bağışıklık sistemleri, antikor, yani savunma sistemlerini geliştiremedi. Aralık ayının başından bu yana acil başvuruları çok fazla almaya başladık. Hastanemizde günlük 400 ile 500 başvuru varken, şu an rakamlar 4 katına çıktı. Ortalama bin 500 ile 2 bin hasta başvurusu alıyoruz. Hastanelerimizde gerekli önlemleri almamıza rağmen, belli bir fiziki kapasite olması nedeniyle kötü olan hastalarımızı gözden kaçırmamaya çalışıyoruz. Bizim şu an karşılaştığımız RSV virüs ve influenza gibi virüsler üst solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. 2 virüs ve nezle virüsü kombine hale geldikten sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyerek akciğer enfeksiyonu, zatürre ve bronşit yapabiliyor. Özellikle bu hastaları gözden kaçırmama adına üst seviyede bir gayret gösteriyoruz. Bu hastalar genelde hastaneye yatırılıyor. Yatak doluluk oranlarımız yüzde 85 ile 90 bandında. Kötü hastalara yetişmede acillerde yarış içerisindeyiz. Bizim herkesten isteğimiz, gerekli önlemlerin alınması. Hasta olan çocuklarımızın okula gönderilmemesi, evde istirahat etmesi ve toplu alanlara girmekten kaçınmalıyız. Toplu alanlarda herhangi virüs enfeksiyonu, çok hızlı bir şekilde orada bulunanlara yayılabilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan veya gerekli besinlere rahatlıkla ulaşamayan, bağışıklık sistemi başka bir çocuğa göre zayıf olanlar daha hızlı etkilenebilmektedir. Toplumumuza çağrımız, bizden gelen uyarıları mutlaka dikkate almaları ve çocuklarda özellikle beslenme, gerekli sıvı alımı, istirahat ve kış aylarında evlerin günde 20 ile 30 dakikalık periyotlarla havalandırılması lazım” ifadelerini kullandı.