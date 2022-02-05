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Diyarbakır için uzman uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı’nın koronavirüs vaka haritasında artışın sürdüğü Diyarbakır'ın, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada kırmızıya döndü. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, "Kentte 5 katlık artışla karşı karşıyayız. Test pozitiflik oranı yüzde 60’lara varmış, günlük hasta sayısı ise 3 binlere yaklaşmış durumda" dedi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:02
Diyarbakır için uzman uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayısı 100 binde 243,07, aşılama oranını ise yüzde 63,7 olarak açıkladığı Diyarbakır'da, HES uygulamasındaki harita kırmızıya döndü. Aşılama oranı düşük olan, maske ve sosyal mesafenin unutulduğu kentte, pandemi hastanesinde kapatılan servisler yeniden açıldı. Her gün yaklaşık bin kişinin geldiği Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin PCR kabini önünde kuyruk oluştu.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, "Günlük vaka sayılarında ciddi bir artış var. Türkiye genelinde vaka sayısı 110 binleri geçti. Diyarbakır’da son haftalarda ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Daha önce pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerde kapatılan servisler yeniden açılmaya başlandı. Vaka sayılarında 5 katlık bir artışla karşı karşıyayız. Diyarbakır’da pozitif test oranı yüzde 60 civarında, önemli sayıda hastayı da artık hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Özellikle omicron varyantının girdiği coğrafyada çok yaygın hale gelmesi ve çok çabuk bulaşıcı özelliğiyle çok ciddi artışla karşı karşıyayız. Aşısız olan veya tamamlanmamış aşıları olan, eksik dozları bulunan ve hatırlatma dozu yapmamış kişilerin önemli oranda etkilendiğini görüyoruz" dedi.

'TEST POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 60'LARDA'

Omicron varyantı ile ilgili yanlış kanı olduğunu ifade edene Dr. Yerlikaya, "Aşısız olanları ve risk gruplarını özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kanser hastaları, yine kronik hastalığı olanlar ve özellikle yaşlı hastalarda önemli oranda hastalık yapabildiğini görüyoruz. Hastaneye yatıracak kadar ağır hasta yapabildiğini gözlemliyoruz. Hastaneye yatırılan hastaların önemli bir kısmını yoğun bakıma yatırmak zorunda kalıyoruz. Bu kişiler genellikle eksik aşılı veya aşısız olan kişilerden oluşuyor. Yoğun bakıma yatırılan hasta sayılarında da önemli bir artışla karşı karşıyayız. Diyarbakır’da 5 katlık bir artışla karşı karşıyayız. Test pozitiflik oranında da yüzde 60’lara varmış bulunmaktayız. Günlük hasta sayısı ise 3 binlere yaklaşmış durumda. Elektif dediğimiz bazı ameliyatlar yani acil olmayan ama ameliyat olması gereken yani hastalığının şifaya ulaşması gereken hastaların da testleri pozitif olduğu için ertelemek durumunda kalıyoruz" diye konuştu.

'OMİCRON VARYANTINDA BAŞA SARDIK'

Pandemiyle mücadelede en önemli araçlardan birinin aşı olduğuna dikkat çeken Dr. Yerlikaya şunları söyledi:

"Aşı olanlar hastalığı hem daha az bulaştırıyorlar hem de hastalığı hastaneye yatış gerçekleştirilmeden hafif semptomlarla geçirebiliyorlar ama siz eğer aşısızsanız özellikle eksik aşılıysanız o da önemli, iki doz aşılı olmak yetmiyor. Aşı takvimine göre yapılan aşılara göre mutlaka eksik aşıları tamamlamamız ve hatırlatma dozunu yapmamız gerekiyor. Hem kendi sağlığımız hem de toplumu korumak adına mutlaka aşılanmamız gerekiyor. Omicron varyantında başa sardık ama salgınla mücadelede en önemli aracımız olan aşıyı mutlaka olmamız gerekiyor. Süreç boyunca söylenildiği gibi kapalı ortamda toplu bir araya gelinmemesi fiziksel mesafe gibi toplumsal anlamda yapacaklarımız da önemli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsPandemiDiyarbakırVaka
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