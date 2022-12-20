Diş Sağlığımızı İhmal Etmeyelim

“Ağız ve Diş Sağlığı” konulu canlı yayında; diş çürümesi neden olur, nasıl önlenir, ağız ve diş sağlığının beslenme ile ilişkisi, sigara kullanımının diş sağlığı üzerindeki etkileri, ideal diş fırçalama tekniği, çocuklarda diş sağlığı için öneriler gibi birçok konuda izleyicilere faydalı bilgiler verdi.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Diş Hekimi Dt. Eylem Uslu uyardı: “Yılda 2 kez gerçekleştireceğiniz diş hekimi kontrolü ile ağız ve diş sağlığınızı kontrol altına alabilirsiniz”

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Instagram hesabından İdari Amir Gönül Dilek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayında, Hastanesi Diş Hekimi Dt. Eylem Uslu sorulara yanıt verdi.

Diş veya diş eti hastalıkları beraberinde farklı hastalıklara yol açar mı?

Diş ve diş eti hastalıkları ağız sağlığı bedene olumsuzluklar yaratabilir. Herkesin bildiği gibi diş ve diş eti hastalıklarının sebebi mikroorganizmalardır. Mikroorganizmalar ağız içerisinde yoğunlaştığında enfeksiyonlara sebep olabilir böylelikle bağışıklığımızı baskılayabilir ve bu enfeksiyonlar kana karışıp vücuttaki diğer organlarımıza zarar verebilir.

Bu durumu önleyebilmek adına özellikle diş tedavileri öncesinde antibiyotik tedavisi uygulayarak önüne geçmeye çalışıyoruz; Kalp hastalıkları, diyabet, akciğer ve böbrek hastalıkları, hamilelik ile ilgili komplikasyonlar diş ve diş eti hastalıklarını tetikleyebilir. Bu da bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir.

Diş ile ilgili hastalıklar birçok hastalığı olumsuz yönde etkilemektedir; Hamilelikte ağız ve diş sağlığı çok önemlidir. Bu hastalıklar mevcutsa ve ilerlemişse gebeliğin sürecini etkileyebilir. Düşük, erken doğum gibi durumlara yol açabilir. Halk arasında bilinen gebelik döneminde diş doktoruna gidilmez algısı yanlıştır. Aksine sağlıklı bir gebelik ve bebek sağlığı açısından çok büyük önem taşımaktadır. Hamileliğin 2.trimesterında yani 2. üç aylık dönemde güvenle diş tedavisi yaptırılabilir.

Diş çürümesi neden olur? Nasıl önlenebilir?

Diş çürüğünün temel sebebi şekerli gıdalardır. Şekerli gıdaların içerisinde karbonhidrat bulunmaktadır ve tüketildiğinde ağız içindeki bakteriler bu karbonhidratları fermente ederek bir asit tabakası oluşturur. Bu asit diş minesine zarar verebilir. Diş minesinin kalsiyumdan zengin olan dokusu aşınır ve çürüğü başlatır.

Çürüğe müdahale edilmezse ilerleyip alttaki dokulara da zarar verebilir; Diş fırçalamak çürüğü büyük ölçüde önleyebilir. Diş ipi kullanmak ara yüzde meydana gelen çürükleri önler. Dudak, yanak, dil, ağız mukozasındaki bakterileri tamamen temizleyebilmek adına ağız çalkalama suları kullanılabilir.

Erken dönemde florlama adı verilen bir yöntem uygulanabilir; Çürük oluşmadan önce bu tedaviler yapılmalıdır.

Ağız ve diş sağlığının beslenme ile ilişkisinden bahseder misiniz?

Beslenmeye dikkat edilmelidir. Mümkün oldukça şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır. Çocuklarda kalsiyum içeren gıdaların yani süt yoğurt gibi ürünlerin tüketimi çok önemlidir. Asitli gıdalardan uzak durulmalıdır aksi takdirde minede erozyona sebep olup çürüğe yol açar. Flor içeren tahıl gibi şeyler tüketilmelidir. Ağız sağlığı için vitamin c içeren meyve ve sebzelere ağırlık verilmelidir.

Sigara kullanımı dişlerimizi nasıl olumsuz etkiler?

En çok etkilenen yönü kahverengi renkleme yapmaktadır. Aynı zamanda estetik açıdan da hoş bir görüntü değildir. Bu renkleme fırçalamanın dışında profesyonel bir temizleme ile giderilebiliyor. Toksik özelliği olduğu için ağız içinde bakteri birikimine sebep olur. Diş çürüğünü arttırmasının yanı sıra diş eti hastalıklarına yol açar, zemin hazırlar. Kanlanmayı azalttığı için hücre yenilenmesini yavaşlatır. Ağız kanserine sebep olabilir. Yapılan araştırmalara göre ağız kanseri olan 10 hastadan 8’i sigara kullanmaktadır.

İdeal diş fırçalama tekniği nasıl olmalı?

Birçok teknik kullanılır. Benim de kullandığım teknikte diş fırçasını 45 derecelik bir açı ile diş ve diş etinin birleşim yerine yerleştirip süpürme tekniği ile yukarı ve aşağı yönde dişler temizlenmelidir. Ağızın iç kısmına geldiğimizde ile bu sefer diş fırçasını dik açı ile yerleştirip yine aynı yöntem ile temizliğe devam edilmelidir. Çiğneme dişleri ileri geri fırçalanabilir. Sadece fırçalama ile değil diş ipi ile de destek verilmelidir. Diş fırçaladıktan sonra diş yüzeyinde kayganlık hissi varsa ideal temizliğe ulaşmışız demektir.

Ağız ve diş sağlığında kullanılan ürünlerde nelere dikkat edilmelidir?

Hastaların diş yapıları farklı olduğu ve çeşitli ağız sağlığı problemleri olabileceğinden muhakkak diş hekimine bu konuda başvurmalılardır. Diş macunlarında organik ve bitkisel olanları tercih etmek önemlidir ve florür özelliği olanlar dişleri koruduğun için tercih edilebilir. Diş fırçası seçerken ise yumuşak-orta yumuşak özellikte olan fırçalar ideal olabilir.

Çocukların ağız ve diş sağlığı için ebeveynlere önerileriniz?

En çok çocuklarda diş sağlığı ihmal ediliyor. Süt dişlerinin döküleceği düşünüp çocuklar bir diş hekimine götürülmüyor. Bilinenin dışında süt dişleri yerini kalıcı dişlere bırakacağı ve rehber olacağı için çok önemlidir.

Süt dişlerinde oluşan bir enfeksiyon yeni gelen dişin sağlıklı çıkmasını engelleyebilir. Süt dişlerinin erken kaybı ağızda dişlerin düzgün sıralanmasını engelleyip dişlerin çarpık çıkmasına, çene anomalilerine sebep olabilir.

Çocuklarda dişler; 2,5 yaşta dişlenme başlar. 6 yaştan itibaren kalıcı dişler çıkmaya başlayıp 13 yaşına kadar devam eder. 6 yaşından itibaren çocuklara ağız bakımı çok iyi öğretilmelidir ve diş doktoru ziyaretlerine başlanmalıdır. Hatta diş fırçalamaya 2 yaşlarında da başlanabilir. Aynı zamanda çocuklarda diş sağlığı için beslenmeye de çok fazla önem verilmelidir.

Genel toplumsal mesaj; Sağlıkta en çok ihmal edilen ağız ve diş sağlığıdır. Ağız ve diş sağlığı kesinlikle önemsenmelidir. Çünkü farklı hastalıklara sebebiyet verebilir.

Diş hekiminden korkmayıp, bir hekime başvurmaktan çekinmemeliyiz. Yılda en az 2 kez diş doktoruna gitmeliyiz.

Sağlıklı ve güzel görünüm, düzenli diş bakımı ve kontrolü ister. Unutmayın beden sağlıklı ve güzel görünüm için düzenli dii bakımı ve en az yılda 2 defa bir diş doktoruna muayene olmanız gerekiyor. Böylece zamanında alınan önlemler, sorunların büyümesine, size ve çevrenize rahatsızlık vermesine engel olur.

Aşağıdaki Belirtiler Olduğunda Mutlaka Hekiminize Başvurun!

Soğuk-sıcak hassasiyeti

Yemek yerken ağrılar

Gece diş ağrıları

Diş etlerinde şişlikler

Diş eti kanamaları

Diş eksiklikleri

Dişlerde sallanmalar

Çapraşık dişler ve estetik sorunlar

Dişlerde renk değişikleri

Diş kırıkları

Diş çürükleri

DİŞ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZDE;

Diş ve diş etine yönelik cerrahi müdahaleler

Diş çürükleri ve bunların estetik (ışıklı dolgu) dolgularla tedavisi

Diş eti hastalıkları ve tedavisi

Dişlerdeki estetik sorunlar›n tedavisi (porselen zirkonyum, lamina, restorasyonlar) • Dişlerdeki renk değişikliklerinin diş temizliği ve beyazlatma (Bleaching) ile düzeltilmesi.

Ağız kokusu tedavisi

Kısmi veya total dişsizlik (tam dişsizlik) problemlerinin estetik ve fonksiyonel protezlerle giderilmesi.

Koruyucu diş hekimliği uygulamaları

Implantasyon

Gömük diş operasyonları

Ortodontik tedavi

teşhiş, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.

HABER: ELİF HAYVALI