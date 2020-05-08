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Diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde diş klinikleri koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerle hizmet veriyor. Kliniklerde görevli hekim ve sağlık çalışanları, gerekli izolasyonu sağlarken, hastalar için de ateş ölçümü ve dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

08 Mayıs 2020 Cuma 19:05
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Diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor

BURSA - İnegöl ilçesinde diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı önlemler uygulanıyor. Klinikte görevli hekim ve sağlık çalışanları, gerekli izolasyonu sağlarken, hastalar ise ateşleri ölçülüp dezenfeksiyon işleminden geçirildikten sonra içeri alınıyor. Bekleme alanında ise hastalar, ikişer metre ara ile oturuyor. 

İlçede görevli Diş Hekimi Serdar Nalcı, dışarıdaki hayatlarını nasıl şekillendiriyorlarsa, çalıştıkları ortamda da buna göre düzen aldıklarını belirtti. Nalcı, "Sağlık alanlarında sürekli tedbirli şekilde çalışmak zorundayız. Çapraz enfeksiyon denilen bir gerçek var. Hastadan hekime, hekimden hastaya bulaşı olmaması için bütün tedbirleri alıyoruz. Ancak bu virüsün henüz aşısı geliştirilmediği için tedbirleri daha sıkı bir şekilde uygulamak zorundayız. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu kurallarına göre hasta kabulü yapmaktayız. İşlemleri ona göre yapmaktayız” dedi.

Şu an sadece acil diş hekimliği işlemlerini uygulayabildiklerini aktaran Nalcı, “Diş ağrıları, diş travmaları, protezler yerinden çıkmışsa bunları yapıştırabiliyoruz veya hareketli protez kullananların ağrılarını giderebiliyoruz" diye konuştu.

RANDEVULU SİSTEM

Kliniklerde yığılma olmaması amacıyla randevu sistemiyle faaliyet gösterdiklerini aktaran Nalcı, "Gelen hastalarımızın ateş ölçümlerini, ardından dezenfekte işlemi yapıyoruz. Bekleme alanımızda da ikişer metre ara ile oturma şeklini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Nalcı, ayrıca "Sokağa çıkma yasağı olan hasta yaş gruplarında Acil diş hekimliği hizmeti gerekirse, Kaymakamlık veya E-Devlet üzerinden alınan izin belgeleriyle merkezimize gelebilirler" açıklamasında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diş KlinikleriKoronavirüse Karşı Sıkı önlemler
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