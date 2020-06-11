DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

Normalleşmeye vücudunuzdan başlayın!

Yaklaşık üç aydır hepimizi eve kapatan pandemi sürecinin sonuna yaklaşırken karantina kiloları da kendini iyice hissettirmeye başladı. Normalleşmeye hazırlanırken vücudundan fazla yağları atmak isteyenler için uygulanan lipoliz işlemi, kalıcı ve yüz güldüren sonuçlar veriyor.

Karantina günlerinin sonuna geldiğimiz bu günlerde, evde alınan kilolar için kalıcı çözümler aranmaya başlandı. Uzm. Dr. Şafak Göktaş tarafından uygulanan lipoliz, bu konuda sunduğu çarpıcı sonuçlarla göze çarpıyor. Peki, lipoliz kısaca ne anlama geliyor ve neler vaat ediyor?

Lipoliz, incelmesi ve erimesi güç olan inatçı bölgelere 10 cc’lik toplam dört enjektörle uygulanan bir işlem… Enjekte edildikten hemen sonra yağ yakımına başlayan lipoliz, beraberindeki diyet ve spor programıyla birlikte etkisini ilk seansın ardından fark ettiriyor. Karın, basen, iç bacak, bel çevresinde oluşan yağlar, kol, koltukaltı kenarı, gıdı ve selülitli bölgelere uygulanabiliyor. Lipoliz işleminde seans sayısı kişiye özgü olarak 1-3 arasında değişiyor. Doktor kontrolünde gerek görülürse ikinci seans 4 hafta sonrasında uygulanıyor. Çoğu zaman, bel çevresinde tek seansta 7-13 cm incelmeye varan sonuçlar alınıyor.

Yapılan işlemde, yağlı bölgenin içine fosfatidilkolin ve deoksikolik isimli enzimler enjekte ediliyor. Bu enzimler, yağ hücrelerinin zarının parçalanmasını ve dolayısıyla yağ hücrelerinin yok edilmesi sağlıyor. Her iki enzim de ABD’ de FDA tarafından , kullanımı yağ parçalamada onaylanmış güvenilir enzimlerdir. Bununla beraber, metabolizmanın hızlandırılması için L-Karnitin ve kafein de veriliyor. Bu da vücüdun dinlenme halinde bile daha fazla kalori yakmasını sağlıyor. Sonucun daha etkili olması için kişiye bir diyet ve egzersiz programı veriliyor.

Bu işlem, yağların karaciğer tarafından yok edilmesini sağladığından kişinin alkol almaması gerekiyor. Bol su içilmesi öneriliyor. Bunun yanı sıra aşırı sıcaktan, saunadan, hamamdan, sıcak duştan ve güneşlenmekten kaçınmak öneriliyor. Lipoliz bölgesel yağlanmayı azaltmayı hedeflediğinden ileri derecedeki obez hastalara uygulanmıyor.

İPEK GİBİ SAÇLAR İÇİN;MAYONEZLİ SAÇ MASKESİ

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran,yıpranmış, canlılığını kaybolmuş ve bakımsız gözüken saçlarınız için evde kolayca uygulayabileceğiniz Mayonezli saç maskesi tarifini veriyor.

Özellikle içerisinde bulunduğumuz Koronavirüs günlerinde evde uygulanabilecek kişisel bakım uygulamalarına merak oldukça arttı.Ayrıca artık Korona sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı da herkes tarafından biliniyor.Buna bağlı olarak da evde uygulanabilecek her türlü faaliyet gün geçtikçe artıyor.

Evde uygulanan kişisel bakımların başında saç ve cilt bakımı geliyor malum..Özellikle güzel,canlı ve parlak saçlara sahip olmak herkesin arzusudur.İpek gibi mükemmel saçlar için Mayonezli saç maskesini uygulamak iyi bir seçenek olacaktır.Bu maske her tip saça uygulanabilir.

Mayonezli Saç Maskesi Tarifi;

*Mayonez(Sarımsaklı tercih edilebilir)

*Yumurta( Yumurta eklemeseniz de olur)

*Bal

*Hindistantancevizi yağı ( Zeytinyağı da olur)

Yukarıdaki malzemelere yoğurt, sirke, limonsuyu , avokado ekleyebilir değişik kombinasyonlar yapabilirsiniz.Karışımı her seferinde farklı olarak da hazırlamanız mümkün.

Maskenin uygulanışı;

Yağı tavada çok hafif ısıtıp yumurta dışındakileri ekleyin (Yumurta kullanmak istenilirse yağı ısıtmadan yapmak gerekir) ve karıştırın.30-40 Dakika saçta beklettikten sonra saçınızı şampuanla yıkayın ve durulayın.Havlu yardımı ile de nazikçe kurulayın.Ardından saçlarınızdaki farkı görün.

Yediğiniz her şeyle maske yapabilirsiniz.Malum artık pahalı maskeler, yurt dışından şampuan taşımalar artık zor.Bu maske böyle durumlarda imdada yetişen harika bir seçenek.Maskeyi boyalı saçlar için hafta da 1 defa uygulayın.

Ayrıca maskeyi haftada 1 defa yapınca baş ağrılarınızın da azaldığını fark edebilirsiniz.





İDRAR KAÇIRMA DEPRESYONA SÜRÜKLÜYOR





İdrar kaçırmanın depresyona sürükleme oranının birçok kronik hastalıktan daha yüksek olduğunu vurgulayan Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “İdrar kaçırma eşittir mutsuzluk!” diye konuştu. İnsanların idrar kaçırmayı çaresiz bir dert, yaşlanmanın doğal bir sonucu ya da kaderleri olduğunu düşünerek kabul ettikleri için bu durumun depresyon oranını artırdığını işaret eden Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Depresyon diğer birçok hastalığın da habercisi. Kalp damar hastalıklarından nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalık depresyondaki hastalarda daha sık görülüyor.” dedi.



Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “İdrar kaçırma hem kadınlarda hem de erkeklerde hangi yaşta olursa olsun mutlaka bir üroloji uzmanına başvurma sebebidir.” açıklamasında bulundu.



Yaş ilerledikçe idrar kaçırma ihtimalinin arttığını ancak hastaların bunu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşündükleri için hekime başvurmayı ertelediklerinin altını çizen Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Özellikle kadınlarda bunu daha sık görüyoruz. Kadınlar erkeklere göre idrar kaçırmayı yaşlanmanın daha doğal bir sonucu olarak algılıyorlar. Erkekler ise idrar kaçırma olduğu zaman daha dikkatli olup hekime başvurma eğiliminde oluyor.” dedi.



PROF. KALKO:"TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA BİR NUMARA OLACAK"...

Corona sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli günden maddeleri arasında yer alıyor. Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko katıldığı bir televizyon programında iddialı açıklamalarda bulundu. Normalleşme süreci ile beraber Türkiye'nin sağlık turizmine ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapan Kalko:"Türkiye sağlık turizminde dünyada bir numara olacak." dedi.

Bu fırsatı çok iyi kullanalım.

Corona ile mücadelede Türkiye'nin sağlıkta çizdiği başarılı grafiğin uluslararası arenada ilgi çektiğine dikkat çeken Kalko bunun sağlık turizmi açısından büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. Kalko:" Türkiye sağlık turizminde dünyada bir numara olacak. Yeter ki bu fırsatı çok iyi kullanalım. Turizm Türkiye'nin olmazsa olmazı. Avrupa'nın en büyük turizm ülkeleri olan İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan Corona ile mücadelede çok zor bir süreç yaşadılar ve turizmde ciddi bir gerileme sürecindeler. Uzun bir süre de kendilerine gelemeyebilirler. Bizim doğamız var, tarihimiz var, iklimimiz var ve hastanelerimiz var. Tatil bölgelerinde oteller reklamlarını yaparken afişlerine şehir hastanelerini ya da bulundukları bölgedeki özel hastanelerin görsellerine de yer vererek sağlık turizmine destek olabilirler. İddia ediyorum dünyada kişisel turizm değişecek. İnsanlar gittikleri yerlerin doğası, tarihi güzellikleri dışında artık sağlık açısından donanımına da bakacak. 50 yaş üzerinde kalp krizi riski bulunan bir insan sağlık donanımı açısından güçlü olan ülkelerde tatil yapmayı tercih eder. Bizde deniz var, doğa var, sağlık da var. Bu süreci ülkece çok iyi kullanmamız gerekir.

Sağlık turizmi niye önemli? Kültür turizmi yapan insanlar ülkeye ortalama 900 - 1000 USD bırakıyor. Sağlık turizmi için gelenlerse ise ortalama 8000 - 9000 USD bırakıyor. O yüzden sağlık turizmini çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sağlık turizmine verdiği destekten ötürü de kutluyorum." şeklinde konuştu.

KOLAJENDEN GELEN GÜZELLİK!



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Bağışıklık için Desteğiniz Voonka® Propolis’ten!

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sisteminin güçlendi- rilmesine vurgu yapıyor. Ağaçların

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amacıyla kullanılan1 Propolis’in bağışıklık sistemi üzerine

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Tip 2 diyabet hastalarının glisemik kontrolünde etkili

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Propolis ve özellikle ekstraktları antibakteriyel, antiviral,

antifungal, antioksidan, antienflamatuar, antikanserojen,

anti-alerjik, bağışıklık kazandırıcı ve anestezi gibi geniş biyolojik aktiviteleri nedeniyle çeşitli hastalıkların önlenmesi vetedavisi için uzun zamandır kullanılmaktadır.4

Sağlık açısından insan hayatına sayısız katkısı bulanan ve doğal bir ürün olan Propolis4 ayrıca insanlar tarafından cerrahi hastalıklar, yaralanmalar ve yanıkların tedavisinde de kullanılıyor.