DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

Maltepe Belediyesi’nden “Yaşamı Pozitif Kılalım” çağrısı

Koronavirüs ile mücadelede yeni normale geçiş sürecinde Maltepe Belediyesi’nden anlamlı bir çağrı geldi. “Korona negatif olana kadar yaşamı pozitif kılalım” çağrısı yapan belediye, bu süreçte uyulması gereken kuralları bir animasyon klibi ile anlattı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nazif Karagözoğlu’nun Koronavirüs ile mücadelede uyulması gereken kuralları bir animasyon klibi haline getiren Maltepe Belediyesi, “Korona negatif oluncaya kadar sen pozitif ol” diyor. Vatandaşların “Evde kalmaya” ve sosyal mesafe kuralına uymaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sürecin başından itibaren koronavirüs ile mücadelemizi en üst seviyede sürdürüyoruz. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında hazırladığımız bu klibi tamamen bilimsel verilerle ve uzman doktorumuzun tavsiyeleri ile hazırladık” diye konuştu. Alınan tedbirlere uyulması sayesinde Maltepe’de yaşamın pozitif bir seyir izlediğine vurgu yapılırken, bu süreçte uyulması gereken kurallar da şöyle sıralanıyor:

“ Günde en az 2 litre su iç, hareket yap”

- Yakınlarınla teması kısıtla

Oda dışında tıbbi maske tak

Tuvalet ve banyoyu ayır ya da dezenfektanla temizle

Günde en az 8 bardak (2lt) su iç

Dişlerini fırçala, gargara yap

Hareket et, kitap oku, müzik dinle, belgesel, komedi filmi, konser izle

Gündüz 2, gece 8 saat uyu

Geleceğin için plan yap

Odanda çiçek besle

Rahatsızlık durumunda 112’yi ara yardım iste

“ Ailenizle 3 adım mesafede maskeli görüşün”

Ailesinde koronavirüs pozitif bireyleri de yapmaları gerekenler konusunda bilgilendiren klipte;

Aradaki mesafe en az 3 adım (1.5 m) ve maskeli olsun

Misafir kabul etmeyin

Telefonla görüntülü, keyifli sohbetler yapın

Mevsim sebze ve meyveleri, mor renkli yiyecekler, soğan, sarmısak, zeytinyağı, kuşburnu, ada çayı ve çörek otu

Şekersiz beslenin

Hastanızın yemeğini kaldığı odanın önüne koyun

Yüzey temizliğini 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu karıştırarak yapın

Tek kullanımlık tabak, kaşık, bardak kullanın ya da ayrı yıkayın

Eşyaları 60. derecede en az 30 dk. yıkayın

Evi sık sık havalandırın deniliyor.









Obezite ameliyatı olmuş hastalar Ramazan Ayı'nda nelere dikkat etmeli?



Ramazan Ayı sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın özellikle oruç tutanların daha dikkatli olması gerektiği günlerin başlangıcıdır. Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Avlanmış, yaz mevsimi ile başlayan Ramazan Ayı boyunca beslenme alışkanlarımıza çeki düzen vermemiz gerektiğini söyledi.



Özellikle obezite cerrahisi(operasyonu) geçirmiş hastaların oruç tutup tutamayacağı konusunda merak edilen soruları cevaplayan Medikal Sağlık Kliniği'den Op. Dr. Ömer Avlanmış, operasyon sürecinden geçen vatandaşların hem dikkatli hem de yeni beslenme modeline adapte olması gerektiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Hastalarımız sadece Ramazan ayı süresince değil hayat boyu özen göstermesi gerekiyor. Gerek hastanın beden sağlığı gerek yeterli besin öğesi alamama risklerine karşı obezite cerrahisi geçirmiş hastaların en az bir yıl oruç tutmalarını önermiyoruz."



Fakat birinci yılını doldurmuş, ideal kilosuna ulaşmış veya yaklaşmış, medikal açıdan herhangi bir engeli olmayan hastaların öncelikle hekimlerine danışarak oruç tutmaların da bir problem olmamaktadır.

Tabi oruç tutulduğu süreçlerde de beslenme düzenine oldukça dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yemek yeme hızına dikkat edilmeli bol çiğneme yapılarak ve lokma aralarında beklenilerek sahura ve iftar öğünlerine yaklaşık birer saat ayırılmalıdır.

COVİD-19’LU ANNELER EMZİRMEYİ İHMAL ETMEMELİ

Tarihte görülen birçok salgın gibi coronavirüs de çok bulaşıcı bir hastalık ve yediden yetmişe herkesi etkilediği gibi çocukları da hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkiliyor. Bu süreçte çocuklar için alınması gereken tedbirleri anlatan Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Mercan, “Pandemi sürecinde çocuklarımızı hastalıktan korumaya çalışırken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Çocukluk aşıları ihmal edilmemeli, çocuklar aşırı kalorili yiyeceklerden uzak tutulmalı, bebekler bu süreçte anne sütü ile beslenmeye devam edilmeli ve ebeveynler kaygılı olsalar bile bunu çocuğa yansıtmamalı” dedi.

Covid-19 dünya genelinde büyük bir yayılım gösterirken, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların hastalığı daha ağır geçirdikleri gözlemleniyor. Yaşanılan süreçte ölüm oranları yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlarda daha fazla görülürken, pandemi ilan edilmesine neden olan bulaşıcılığı çok yüksek Covid-19, çocuklara da bulaşıyor. Ancak Covid-19 bulaşan çocuklar genelde bu enfeksiyonu yetişkinlere göre daha hafif atlatıyorlar. Çocuklar hastalığı ağır geçirmiyorlar ancak, hiçbir bulgu göstermeden taşıyıcı olup, yetişkin ve ileri yaştaki kişilere bulaştırabiliyorlar.





10 SORU 10 CEVAPLA HİPERTANSİYON VE COVİD-19

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden, kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes 10 adımda hipertansiyon hastalarına önerilerini iletiyor ;

1-Hipertansiyon nedir?

Tansiyon, kanın damar cidarına uyguladığı basınçtır. 120/80 mmHg ideal tansiyon ölçümüdür. 120 halk arasında büyük tansiyon olarak bilinen sistolik tansiyon, 80 ise küçük tansiyon olarak bilinen diastolik tansiyondur. Bu değer 140/90 mmHg'nın üzerindeyse Hipertansiyon yani yüksek tansiyondan bahsedilir.

2-Hipertansiyonun belirtileri nelerdir, hangi durumda şüphelenmeliyiz ?

Hipertansiyon ne yazık ki çoğu zaman belirgin bir belirti vermez. Hasta devamlı yüksek tansiyona alıştığı için, tansiyonu yüksek bir değerde olduğu halde hiçbir sıkıntısı yoktur. Düzenli kontrollerini yaptırmıyorsa da ancak başına kötü bir hadise gelince farkına varır. Bu aşamada çoğu zaman iş işten geçmiştir, bu sinsi hastalık kötü amacına ulaşmış ve kalıcı bir hasar bırakmıştır. En çok da bu yüzden adı sessiz katile çıkmıştır. Belirti verdiği zaman da sıklıkla hissedilen enseden başlayan baş ağrısı, çarpıntı, fenalık hissi, göğüste baskı, sırt ağrısı ve baş dönmesi olabilir.

3-Hipertansiyon hastası olduğumuzu nasıl anlarız ?

Tansiyonunuzun yüksek olduğunu ancak ölçüm yaparak anlarsınız. Zira baş ağrısı baş dönmesi gibi belritiler düşük tansiyonda da ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetler de kalp ile de ilgili olabilir. Farklı zamanlarda ve şartlarda yaptıını en az iki ölçümde tansiyonunuz 140/90 mmHg üzerindeyse hipertansiyon hastası olabilirsiniz. Bu durumda mutlaka bir kardiyoloğa müracaat etmeniz gerekir. En doğru teşhisi kardiyoloğunuz koyacaktır.

4- Hipertansiyon hastası olmasak da tansiyonumuz oynar mı ?

Elbette, Tansiyon, duygusal olaylardan, üzülünce, sinirlenince, heyecanlanınca, efor yapınca, (tuzlu yiyecek, çay, kahve vs sebebiyle etkilenerek gün içinde değişiklikler gösterebilir. Ancak bu değişiklikler belirli bir limite bağlıdır ve doğru bir şekilde değerlendirilmelidir.

5-Hipertansiyon kimlerde veneden görülür?

Hipertansiyonun ileri yaşta görülme sıklığı daha fazladır. Nedeni yaşla beraber damarlarımızın da yaşlanması ve elastikiyetinin azalmasıdır. Elastikliği azalan damarın içinde dolaşan kanın basıncındaki değişiklikleri tolere etme özelliği de azalacaktır. Kadınlarda menopozdan sonra görülme sıklığı daha fazladır. Siyah ırkta, kilolu kişilerde, anne ya da babasında hipertansiyon olanlarda, sigara ve alkol kullananlarda, stres yükü ile yaşayanlarda, çok tuz tüketenlerde, kortizon gibi bazı ilaçları kullananlarda ve hareketsiz kişilerde görülme ihtimali daha yüksektir. Türkiye’de yapılmış çalışmalara göre elde edilen veriler ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı farkındalığın artmasına rağmen yüksektir.

Hipertansiyon yüzde 90-95 oranda bir sebebe bağlanamaz. Buna esansiyel ya da primer hipertansiyon deriz. Yapısaldır. Yüzde 5-10 oranında ise belirli bir sebebi saptanır buna da sekonder hipertansiyon deriz. Bu sebepler arasında nefrit gibi bazı böbrek hastalıkları, böbrek arteri darlığı, hormon salgılayan çeşitli tümörler ve bazı hormonal değişiklikler sayılabilir. Böbreğe ait bu hastalıklar bazen sadece ilaçlarla kolay düşmeyen tansiyon şeklinde kendini gösterir başka belirti vermez böylece gözden kaçarsa da ileride böbrek yetmezliğine yol açabilir.

6-Hipertansiyon hastaları Covid-19’a daha mı çok yakalanıyor?

Hayır, Covid-19’a yakalanma ihtimali gerekli kurallara dikkat etmeyen herkes için aynıdır. Ancak hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde bu hastalık daha ağır seyredebiliyor.

7-Hipertansiyon covid-19 hastaları için bir risk taşıyor diyebilir miyiz?

Evet, covid-19’un ağır seyrettiği hastaların büyük kısmı aynı zamanda hipertansiyon hastası. Ayrıca bu hastalar aynı zamanda ileri yaş grubundalar. Hipertansiyonun da yaşla beraber arttığını biliyoruz. Bu nedenle de daha sık gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yaş ilerledikçe organlardaki yaşlanmaya bağlı olarak da genel anlamda hem bağışıklık hem de vücut fonksiyonlarında gerileme ve yavaşlama söz konusu olabilir. Bu da hastalığın ağır geçmesi için bir sebeptir.

8-Hipertansiyon ilaçlarıyla covid-19 hastalığı arasında bağlantı kurup kafa karışıklığı yaratan konuşmalar oldu siz ne dersiniz?

Haklısınız özellikle Anjiyotensin dönüştüren enzim baskılayıcıları (ACE-Inhibitor) ve Anjiyotensin Reseptör engelleyicileri(ARB) hipertansiyon tedavisinde yaygın olarak kullandığımız etkili ilaçlardır. Covid-19 virüsü insan hücresine girmek için hücreye girmek için ACE2 proteinini kullanıyor. İşte buradan yola çıkarak bu tansiyon ilaçlarının virüse yakalanma ihtimalini artırdığı iddiası ortaya atıldı. Bu söylentilerin ardından American Heart Association, the American College of Cardiology, The Heart Failure Society of America, The European Society of Cardiology council on hypertension gibi Avrupa ve Amerika’daki kalp cemiyetleri resmi duyuru yapmak zorunda kaldı. Böyle bir nedenden tansiyon hastalarının ilacını kesmeye ya da değiştirmeye gerek olmadığını ifade ettiler.

9-Tansiyon hastaları bu salgından nasıl etkilenebilirler?

Tansiyon hastalarının bu salgından olumsuz yönde etkilenmemesi gereklidir. Zira sürekli onların risk altında olduklarından ve hastalığın tehlikeli derecede ağır seyredebileceğinden bahsediliyor. Zaten hepimiz bu hastalıktan son derece korkuyoruz. İçinde bulunduğumuz karantina günleri de bizi moral yönünden olumsuz etkilemekte. Tansiyonu yükselten sebepler arasında üzüntü, heyecan, korku, stres gibi nedenleri saydık. Bu ortamda tansiyon hastalarının da tansiyonları daha da yükselecek aldıkları ilaçlar yeterli gelmeyecektir. Bulaşma olur korkusuyla hastaneye gitmekten de çekindikleri için bu durum daha büyük sorun yaratabilir. Dikkatli olmaları gerekir.

10-Son olarak hipertansiyon hastalarına ne önerirsiniz?

Hipertansiyon hastalarına herkes gibi covid-19 hastalığına karşı aynı şekilde Sağlık Bakanlığının belirttiği 14 kurala uyarak kendilerini korumalarını öneririm. Bu süre içinde ilaçlarını kesmemeli morallerini bozmadan tansiyonlarını iyi takip etmelerini öneririm.