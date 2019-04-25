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Dikkat! Uzmanlar uyardı: Kalp sağlığı için büyük risk

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Iowa Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı uzun süren araştırma sonuçlarına göre, kahvaltı etmeyenlerin kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetme oranı, hergün kahvaltı edenlere göre yüzde 87 daha fazla.

Dikkat! Uzmanlar uyardı: Kalp sağlığı için büyük risk

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Iowa Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı uzun süren araştırma sonuçlarına göre, kahvaltı etmeyenlerin kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetme oranı, hergün kahvaltı edenlere göre yüzde 87 daha fazla.

25 Nisan 2019 Perşembe 15:27
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Dikkat! Uzmanlar uyardı: Kalp sağlığı için büyük risk

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayımlandı. Science Direct sitesinin aktardığına göre, 1988- 1996 yılları arasında ABD’de Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması Anketi adıyla 6 bin 550 kişiyle bir araştırma yapıldı.

Ankette, katılımcıların yüzde 5.1’i hiç kahvaltı etmediğini, yüzde 59’u ise her gün kahvaltı ettiği yanıtını verdi. 31 Aralık 2011 tarihine gelindiğinde araştırmanın başındaki Doktor Wei Bao, katılımcılardan hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerini araştırdı.

Doktor Bao, kahvaltı atlama ile ölümler arasında güçlü bir ilişki buldu. Özellikle kahvaltı etmeyenlerin herhangi bir nedenle hayatını kaybetme oranı yüzde 19 olarak belirlenirken; kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetme oranı yüzde 87 olarak belirledi. Bao, bu olasılıklara sigara, kilo gibi diğer etkenleri de ekledi.

Kahvaltı ile kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişki henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak aç kalmanın tansiyonu yükselttiği, bunun da kalp rahatsızlıklarına yakalanmada bir risk olduğu biliniyor. Kahvaltı atlamanın kötü kolesterol seviyesini de artırabildiği, bunun da kalp ve damar hastalıkları için olumsuz bir etki yarattığı belirtiliyor.

2017 yılında da yine Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin yayımlanan bir başka araştırma sonucuna göre kahvaltıyı atlayanların yüksek kalorili kahvaltı yapanlara göre bile damar sertliğine yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğu bildirilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kalp SağlığıUyarıUzmanlar
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