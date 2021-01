DETOKS SUYU GERÇEĞİ

Dyt. BÜŞRA AKTURAN

Detoks, kelime anlamı ile arınma, temizlenme anlamına gelmektedir. Detoksun amacı vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Bu toksinler, vücutta oksidatif stres sonucu oluştuğu gibi solunum, besinler, ilaçlar yoluyla da alınabilir. Vücudumuzda birçok organ, zararlı olan toksik maddelerden arınmak için detoksifikasyon işlemi yapar. Deri; terleme yoluyla kristal atıkları uzaklaştırır. Akciğerler; solunum yoluyla karbondioksidi vücuttan uzaklaştırır. Lenfatik sistem; vücudun toksinlerden, atıklardan ve istenmeyen maddelerden arındırılmasına yardımcı olur. Böbrekler; metabolizma atıklarını filtreler, vücudun su miktarını ayarlar. Karaciğer; besin katkı öğeleri, zararlı mineraller (civa gibi), ilaç kalıntıları ve aşırı hormonlar dahil olmak üzere yiyeceklerle vücudumuza aldığımız maddeleri uzaklaştırır. Kalın bağırsak; sindirim atıklarını ve katkı maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Detoks Suyuı Nedir? Detoks suları taze meyvelerin, taze sebzelerin veya bitkisel ürünlerin aromalarıyla demlendirilmiş sulardır. Detoks suyu hazırlamak oldukça basittir. İstenilen herhangi bir sebze, meyve veya bitki sıcak yada soğuk suya ilave edilir. En çok tercih edilen detoks suları; salatalık-nane, limon-zencefil, elma-tarçın, çilek-fesleğen, portakal-limon, karpuz-nane...

Detoks Suları Hangi Amaçla Kullanılır? Detoks suları hakkında etrafta oldukça fazla bilgi vardır. Bu suların, yağ yakımından ph dengesine, kanserden korumadan baş ağrısı problemlerine, kilo verdirmesinden konsantrasyonu sağlamasına, sindirimi düzenlemesinden toksinlerin atılımına kadar birçok faydasının olduğu söylenmektedir. Peki gerçekten detoks suları bu kadar mucizevi midir? İçtiğimiz bir su bizim sağlığımızı korumaya yeterli olur mu?

Detoks Sularının Ağırlık Kaybına Etkisi; Su tüketimi sağlıklı beslenmenin en önemli bileşenlerinden biridir. Su, bazal metabolizma hızını bir miktar arttırarak ve tüketildiğinde midede belli bir hacim oluşturup, doygunluk hissi vererek daha az yemek yenmesini sağlar. Böylece ağırlık kaybının yaşanmasına yardımcı olur. Yani detoks sularının vadettiği kilo kaybı yaşatmasının asıl nedeni fazla miktarda su içilmesidir yoksa detoks sularının herhangi bir yağ yakıcı etkisi yoktur.

Detoks Sularının Sindirime Etkisi; Vücuda yeterli su alımının sağlanması sindirim sistemi sağlığı ve bağırsak hareketi açısından önemlidir. Uzun süre yetersiz su tüketimi kabızlık, şişkinlik ve karın ağrısı gibi problemlere neden olur. Daha önceleri yeterli su tüketmeyen bir insan detoks suları içmeye başlayınca vücuttaki su miktarı artar ve otomatikman sindirim problemleri ortadan kalkmaya başlar.

Detoks Sularının Ruh Hali ve Enerjiye Etkisi; Araştırmalar vücut suyunun %1 azaldığında ruh halinde düşüş, enerjide azalma, konsantrasyon bozukluğu ve baş ağrısına neden olduğunu göstermektedir. Eğer yeterli su tüketmiyorsanız, su tüketimini arttırmak ruh halinizin iyileşmesine yardımcı olacaktır. Yani yine detoks suyunun vadettiği şeyi aslında su yalnız başına da yapmaktadır.

Detoks Sularının Bağışıklık Sistemine Etkisi; Sebze ve meyve tüketimi bağışıklık sisteminin korunması ve sürdürülmesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle içerisinde bulunan C vitamini, fitokimyasallar, bazı biyoaktif bileşenler bağışıklık sistemini korumaya yardımcıdır. Fakat suya koyduğumuz portakal diliminden gelen C vitamini ile 1 portakalı yediğimizde gelen C vitamini elbette aynı değildir. Suya konulan 1-2 dilim elma, birkaç dal naneden bağışıklığımızı tamamen korumasını bekleyemeyiz. Buna göre detoks suyu bağışıklığınızı güçlendirmeye yetiyor demek çok eksik bir bilgidir.

Detoks Sularının Cilt Sağlığına Etkisi; Detoks sularının ciltten toksinleri attığı ve görünümünü iyileştirdiği iddia edilmektedir. Kötü beslenmek, yağlı gıdalardan zengin beslenmek cildin kötüleşmesine neden olur. Sebze meyveler beslenmede arttırıldığında ise cildin güzelleştiğine kısa sürede şahit olabilirsiniz. Su içmek de aynı şekilde cildin nemini arttırarak cilde canlılık kazandırır. Yani detoks suyunun yaptığı etkiyi sadece su içerek ve beslenmenizi düzenleyerek de görebilirsiz.

SONUÇ OLARAK ; Detoks suları kilo vermenize, daha iyi sindirim sağlığına sahip olmanıza ve daha mutlu olmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte tüm bu faydaları normal su içerek de sağlayabilirsiniz. Fakat insanlar genellikle normal suyu sıkıcı bulmaktadırlar. Bu sebeple suyunuzu meyve ve sebzelerle doldurmak daha fazla su içmenize yarıyorsa elbette yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Önemli olan sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirip sadece detoks sularından medet ummamaktır. Kısacası sağlıksız beslenip 2 gün detoks sıvısı tüketmek ve sağlığımızı geri kazandığımızı düşünmek oldukça yanlış bir düşünce tarzıdır. Doğru beslenmeyle karaciğer ve diğer detoksifikasyona yardımcı olan organların sağlıklı olmasını sağlayarak vücudun kendi detoksunu yapmasına ve toksinlerden arınmasına yardımcı olabiliriz. Sebze ve meyveleri beslenmede arttırmak, şekerli ve unlu besinleri azaltmak, katkı maddesi içeren hazır besinlerden uzak durmak, doğal beslenmek, bitki çaylarından, baharatlardan yararlanmak, zaman zaman çeşitli yeşilliklerin, otların, baharatların blend edilmesiyle yapılan sıvıları beslenmeye eklemek vücudun detoks seviyesini arttıracak önemli bileşenlerdendir. Bunun dışında zihinsel detoks yani kötü fikirlerden, motivasyonunuzu bozan, sizi aşağı çeken düşüncelerden kendinizi arındırmanız sağlıklı olmanıza yarar sağlayacak bir başka önemli etkendir.