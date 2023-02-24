Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,47
DOLAR
18,89
STERLİN
22,57
EURO
19,92
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ...
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremde güvenli alanda "cenin" pozisyonunda kalmak kol ve bacak yaralanmalarını önlüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan afetzedelerin büyük çoğunluğunda kol ya da bacak travması, vücutlarında ezilme ve kırılma tespit edildiği bildirildi.

24 Şubat 2023 Cuma 14:49
Depremde güvenli alanda "cenin" pozisyonunda kalmak kol ve bacak yaralanmalarını önlüyor

Adana

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden sorumlu Prof. Dr. Ahmet Kapukaya, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından "acil", "servisler" ve "ameliyathane" olarak 3 gruba ayrıldıklarını söyledi.

Depremin etkilerinden haberdar oldukları andan itibaren hastanede "acil durum harekat planı"nı devreye soktuklarını belirten Kapukaya, "Hastanemiz, idarecileri ve personeliyle deprem gibi kitlesel afet durumlarına hazırlıklıydı." dedi.

Ortopedi ve travmatoloji kliniğinin afetlerde etkin görev aldığını, deprem dolayısıyla en fazla hasta bakan bölümün kendileri olduğunu anlatan Kapukaya, "Yaklaşık 1800 ameliyat gerçekleştirmişiz. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye gibi depremden etkilenen bölgelerdeki hastalar ilk olarak bizim hastanemize müracaat etti. Biz de eksiksiz, hepsinin tedavisini anında müdahaleyle gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Kaçarken pozisyon almak mümkün değil"

Hastaneye gelenlerin, genellikle kaçarken göçük altında kalmaları sonucu yaralandığını vurgulayan Kapukaya, en çok sırasıyla bacak, kol yaralanmaları, bel kırıkları, kafa travmalarıyla karşılaştıklarını aktardı.

Deprem sırasında yapılması gerekenlere değinen Kapukaya, şöyle devam etti:

"Cenin pozisyonunda kalmak çok önemli bir detay. Bunun mutlaka herkes tarafından bilinmesi ve uygulanması gerekiyor. Kaçarken pozisyon almak mümkün değil, hemen güvenli bir noktaya saklanıp ayaklarınızı, bacaklarınızı ve ellerinizi korumanız gerekiyor. Bunun da en güzel şekli cenin pozisyonudur. Enkazdan yaralı kurtulan yaklaşık 1400 hastamız var. Cenin pozisyonunu uygulamadıkları için neredeyse hastalarımızın tamamında ya kol ya da bacak travması var. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ezilmeleri ve kırılmaları var."

Prof. Dr. Kapukaya, tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarının ilk günden itibaren hastaneyi arayarak gönüllü olmak için talep oluşturduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının, ulaşımla ilgili engelleri aşarak işlerini güçlerini bırakıp kendilerine yardıma geldiklerini ifade eden Kapukaya, "İstanbul, Çanakkale, Ankara ve Yozgat'tan birçok sağlık çalışanı geldi. Onlara da tekrar tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cenin PozisyonuDepremGüvenli Alan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UZMANDAN UYARI: DEPREM BÖLGESİNDE ASBEST RİSKİNE DİKKAT!
UZMANDAN UYARI: DEPREM BÖLGESİNDE ASBEST RİSKİNE DİKKAT!
Çocuklarda Kulak Ağrısına Dikkat
Çocuklarda Kulak Ağrısına Dikkat
Bakan Koca: Hatay'da sağlık hizmetlerimiz ihtiyaçlara cevap verecek muntazamlıkta devam ediyor
Bakan Koca: Hatay'da sağlık hizmetlerimiz ihtiyaçlara cevap verecek muntazamlıkta devam ediyor
Mardin ve Şırnaklı gönüllü eczacılar Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
Mardin ve Şırnaklı gönüllü eczacılar Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1264 yaralının tedavisi sürüyor
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1264 yaralının tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin son durumu paylaştı
"Depremzedelere psikososyal destek iyi koordine edilmeli" önerisi
"Depremzedelere psikososyal destek iyi koordine edilmeli" önerisi
Şanlıurfa'da depremzedelere mobil sağlık hizmeti sunuluyor
Şanlıurfa'da depremzedelere mobil sağlık hizmeti sunuluyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi