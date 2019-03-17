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Dayanılmaz Eklem Ağrılarına Dikkat!

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Romatizma ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, iltihaplı eklem romatizmaları ile eldeki sinir sıkışmalarında erken teşhis ve tedavinin hasta sağlığı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Dayanılmaz Eklem Ağrılarına Dikkat!

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Romatizma ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, iltihaplı eklem romatizmaları ile eldeki sinir sıkışmalarında erken teşhis ve tedavinin hasta sağlığı için büyük önem taşıdığını söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 11:48
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Dayanılmaz Eklem Ağrılarına Dikkat!

Dr. Kuru, özellikle eldeki sinir sıkışmalarının zamanında tedavi edilmemesi halinde hem sakatlığa hem de yaşam süresinde 10 yıl kısalmaya sebep olabileceğini kaydetti.

Türkiye'de iltihaplı romatizmalar en çok eklemlerde görülürken, iltihapsız romatizmalar ise halk arasında kireçlenme olarak bilinen boyun, disk ve omurgada ortaya çıkıyor. Tedaviye zamanında başlanmaması halinde ise hastaların yüzde 20'sini iş özürlü duruma düşürüp, daha ileri safhada ise sakat bırakabiliyor. 170'ten fazla tanımlı çeşidi bulunan romatizmal hastalıklarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ömer Kuru, 75 milyon nüfuslu Türkiye'de ortalama 400 bin kişinin bu hastalıkla mücadele ettiğini dile getirdi. Kol eklemlerindeki romatizma sırasında meydana gelebilecek sinir sıkılmalarının erken teşhis edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Kuru, "Hasta elinde uyuşukluk, karıncalanma, şişlik görülür. Bir süre sonra da elini sıkamamaya başlar. Tedavi edilmezse mutlaka sakatlıkla sonuçlanır. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra 12 haftada tanı konulur ve tedaviye başlanırsa hastalığı durdurmak mümkün. Gecikme durumunda büyük bir bölümü sakat duruma düşüp çalışabilme yeteneğini kaybediyor. Sinir sıkışmasında sakatlıkların yanı sıra ölüm oranları da artıyor. Bu hastalarda, normal popülasyona göre yaşam süresi kısalıyor. 10 yıl daha az yaşıyorlar." şeklinde konuştu. Prof. Kuru, "Bir veya daha fazla eklemde şişlik varsa mutlaka uzman hekime başvurulmalı. Romatizma ve Ağrı Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru ekliyor: "Hastalık ne kadar erkenden tanınırsa o kadar başarılı bir şekilde tedavi edilir. Önemli olan deformiteler oluşmadan başlanan tedavidir. Tedavide fizyoterapi, egzersiz ve iltihap giderici ilaçlar kullanılır. Yeni çıkan biyolojik ajanlarla hastalıkların seyrini değiştirmek, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve deformiteleri önlemek mümkündür’’.

Prof. Dr. Ömer Kuru’nun konuk olduğu, Romatoid Artrit, iltihaplı eklem romatizması nasıl bir hastalıktır, tanı konulurken yaşanan sorunlar ve tedavi yöntemleri nelerdir konularının anlatıldığı ‘Kendine İyi Bak’ programını izlemek için aşağıdaki linki tıklayın.

https://youtu.be/iIQsGd5LimU?t=1050

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon KliniğiProf. Dr. Ömer KuruRomatizmaAğrı
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