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‘Dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin’

Mahkemeden 'dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin' kararı

25 Aralık 2022 Pazar 16:42
‘Dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin’

(DHA)

İzmir'de yaşayan ve bir süredir 'over maling neoplazmı' (Yumurtalık kanseri) tedavisi gören 67 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, kutusu 56 bin TL olan ve ayda 1,5 kutu kullanması gereken akıllı ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamayınca İzmir 1'inci İş Mahkemesi'nden tedbir kararı aldırdı. 

Kadının avukatı Murat Turgut Minar, kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki dava sonlandığında da lehimize bir sonuç çıkar ve ihtiyacı olan tüm vatandaşlar bu ilaca ücretsiz şekilde erişebilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kanser IlacıSGK
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