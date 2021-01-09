Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
438.721
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
Film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
Film plato alanı 10...
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dar ve sivri burunlu ayakkabılar şekil bozukluğu oluşturabilir

Özel Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Hekimi Op. Dr. Cahit Koçak, "Dar Ve Sivri Burunlu Ayakkabılar Şekil Bozuklukları Oluşturabilir" Dedi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:02
6 Okunma
Dar ve sivri burunlu ayakkabılar şekil bozukluğu oluşturabilir

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Özel Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji hastalıkları uzmanı Op. Dr. Cahit Koçak, sıkı, dar, sivri burunlu ayakkabıların uzun süre giyilmesinin ‘Halluks Valgus’olarak tanımlanan ayak başparmağının dışa doğru eğilmesine sebep olabileceğini ve baş parmak tarak kemiğinin ayağın iç kısmına doğru çıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

Ayak başparmağı çevresinde genellikle ağrılı olan kemik çıkıntısının şişlik, kızarma ve iltihaplanma yapabileceğini belirten Op. Dr. Cahit Koçak, “Bu durumdaki hastalar, ayakkabı giyme ya da yürüme sırasında ağrı, baş parmak çevresi ya da diğer parmaklarda nasır oluşumundan şikâyet ederler. Hatta ileri derece şekil bozukluğunda ayağın ayakkabıya girememesi ya da olduğunda çok daha geniş bir ayakkabı kullanımı gerekliliği oluşabilir. Ayrıca, hastalık genellikle bayanlarda görüldüğü için kozmetik bozukluklar önemli bir şikâyet sebebidir” dedi. Ayak başparmağının dışa doğru eğilmesi ve baş parmak tarak kemiğinin ayağın iç kısmına doğru çıkıntı oluşturmasının genetik sebeplere bağlı olabileceğini de sözlerine ekleyen Özel Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji hastalıkları uzmanı Op. Dr. Cahit Koçak, “Ergenlik döneminde görülen ‘HalluksValgus’ hastalığında bazı farlılıklar bulunur. Bu tip ‘HalluksValgus’ hastalığında genellikle 10-15 yaş aralığında klinik bulgular başlar, genellikle genetiktir ve ailede başka kişilerde de bu rahatsızlık mevcuttur. Bu tip genellikle sıkı-dar ayakkabı uzun süre giymek ile ilişkili değildir. Tedavisinde ileri yaşta görülen ‘HalluksValgus’ hastalığına göre bazı farklılıklar vardır ve tedavi süreci genellikle daha uzun sürelidir. Tekrarlama yani nüks ihtimali daha fazladır” şeklinde konuştu. HalluksValgus rahatsızlığı ileri derecede değilse ameliyatsız tedavi edilebilir” diyen Op. Dr. Cahit Koçak açıklamasını şöyle sürdürdü:

Şekil bozukluğu ileri derecede ise ameliyat tercih edilir. Çokçeşitli ameliyat teknikleri bulunan bu hastalıkta ameliyat öncesi çekilen ayak röntgenlerine göre şekil bozukluğunun derecesi, şekil bozukluğunun kaynağı (tarak kemiklerinden mi ayak parmak kemiklerinden mi kaynaklı bozukluk olduğu) belirlenir. Bunlara göre ameliyat öncesi planlama yapılır. Ameliyat bu planlamaya göre; şekil bozukluğunun bulunduğu bağlarda (tendon ve ligamentler) ve kemiklerde düzeltici işlemler yapılır. ‘HalluksValgus’ hastalığı cerrahi tedavisi genellikle ağrının azalması, şekil bozukluğunun düzeltilmesi açısından başarılıdır. Bu başarı, hastanın iyileşme süreci boyunca hekimin tavsiyelerine uyma ve sonrasında uygun ayakkabı tercihine bağlıdır. Tekrar sıkı-dar ayakkabı giymek şekil bozukluğunun tekrarlamasına neden olabilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dar Ve Sivri Burunlu Ayakkabılar şekil Bozukluğu Oluşturabilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’li doktordan alerjiye karşı doğal reçete!
ABD’li doktordan alerjiye karşı doğal reçete!
Çocuklar da koronavirüse karşı aşılanacak
Çocuklar da koronavirüse karşı aşılanacak
Uzmanından uyarı; Bu hastalığın benzerliği koronavirüsle karıştırılabilir
Uzmanından uyarı; Bu hastalığın benzerliği koronavirüsle karıştırılabilir
‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı
‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı
Prof. Dr. Kumru: Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7
Prof. Dr. Kumru: Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7
Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi
Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi
Yerli aşıda, Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor
Yerli aşıda, Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor
Bakan Koca: Aşı yeterince güvenli, Acil Kullanım Onayı sürecini başlattık
Bakan Koca: Aşı yeterince güvenli, Acil Kullanım Onayı sürecini başlattık
Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda yaşanıyor
Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda yaşanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma