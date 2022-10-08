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Dahiliye uzmanları '1'inci Doğu Dahiliye Kongresi'nde buluştu

GÜNEYDOĞU İç Hastalıkları Derneği ve Dahiliye Uzmanları Derneği tarafından Diyarbakır'da 1'incisi düzenlenen 'Doğu Dahiliye Kongresi' başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzmanların bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaştığı kongre, yarın sona erecek.

08 Ekim 2022 Cumartesi 12:59
Dahiliye uzmanları '1'inci Doğu Dahiliye Kongresi'nde buluştu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dahiliye alanında hizmet veren doktorların branşlarında daha verimli olmaları ve tecrübelerini paylaşmaları amacıyla Diyarbakır’da ilk kez düzenlenen 'Doğu Dahiliye Kongresi' başladı. Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği ve Dahiliye Uzmanları Derneği'nin organizasyonundaki kongreye, Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler ve uzmanlar katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği ve Kongre Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena’nın da yer aldığı kongre, yarın sona erecek. 

Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç, amaçlarının, dahiliye uzmanlarını bir araya getirerek sorunları konuşabilmek ve Diyarbakır’ı tanıtmak olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: 

"Bölgemizde başta Diyarbakır olmak üzere haberler, hep olumsuz haberler olarak geldi. Biz Diyarbakır’ın bu makus talihini bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle yenmeyi ve bunu değiştirmeyi düşünüyoruz. Hepimizin bildiği gibi Diyarbakır tarihi, akademik ve kültürel olarak da kadim ve büyük bir şehir. Bazı olumsuz haberlerden dolayı bunlar görmezden gelindi. Ali Emiri, Ziya Gökalp, El-Cezeri ve Gazi Yaşargil gibi isimler bilim insanlarımız, beyin cerrahlarımız Diyarbakır’dan çıkmıştır ancak son dönemde bunları göremedik. Burada birinci amacımız, ülkemizde yaklaşık 10 bin dahiliye uzmanımız birbirleriyle iletişimleri olmayan bir gruptu. Bizler hem bu uzmanları buraya getirmek hem de özelde de Diyarbakır başta olmak üzere Siirt, Batman, Bingöl ve Mardin’deki dahiliye uzmanlarını bir araya getirerek sorunlarımızı konuşabilmek, birbirimize hastaları paslaşabilmek amacıyla Güneydoğu İç Hastalıları Derneği’ni kurduk. Bu derneğin ilk kongresi burada oldu. Muhtemelen sonraki kongreyi de burada yapacağız ama ondan sonraki kongreleri çevre illerde yapacağız. Bu kongreyi her ne kadar 'Doğu Kongresi' diye adlandırmış olsak da Türkiye çapında çok önemli hocalarımızın Samsun’dan, Kayseri’den, İstanbul’dan, Ankara’dan ve Kıbrıs’tan, dört bir yandaki bu işin uzmanı olan profesörlerimiz doçentlerimiz burada. Onlarla hem bilgi paylaşımı yapmak hem de bu konuları konuşup Diyarbakır’ı da tanıtmak amacıyla burada toplandık." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GÜNEYDOĞU İç Hastalıkları DerneğiDahiliye Uzmanları DerneğiKongreGüneydoğu Anadolu Bölgesi
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