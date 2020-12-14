Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
461.957
DOLAR
7.8383
STERLİN
10.4884
EURO
9.5299
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa...
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
“D vitamini ve mineraller değeri yüksek olan besinler tüketin”
“D vitamini ve mineraller değeri...
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu...
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik
İş fırsatları için hemen tıkla!

“D vitamini ve mineraller değeri yüksek olan besinler tüketin”

Diyetisyen Eda Balcı, pandemi sürecinde özellikle kış günlerinde antioksidan ve vitamin bakımından zengin olan besinlerin tüketilmesinin şart olduğunu söyledi. Balcı, "D vitamini ve mineral değeri yüksek olan besinler tüketin” dedi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:27
5 Okunma
“D vitamini ve mineraller değeri yüksek olan besinler tüketin”

İSTANBUL - İkinci kez koronavirüse yakalanma ihtimali olan ya da enfekte olmamış kişilerin, bağışıklık sistemini güçlü tutmak zorunda olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, ''Bunun için de beslenmelerine, uyku sürelerine, fiziksel aktiviteye ve sigara, alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan maddelerin kullanılmamasına dikkat etmeliler” uyarısında bulundu. 

''GÜNDE 2 LİTREDEN AZ SU TÜKETİLİRSE BAĞIŞIKLIK ZAYIFLAR''

Pandemi sürecinde kişilerin beslenme düzenine son derece dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Balcı, “Beslenme düzeninde ilk dikkat etmemiz gereken su tüketimidir. Vücut sistemlerinin çalışması için bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle hastalıkların arttığı bu dönemde yeterli su tüketimi çok önemli. Mevsim itibarıyla su tüketiminin azalması, günde 2-2,5 litreden az su tüketilmesi bağışıklığımızın zayıflamasına neden olmaktadır'' diye konuştu. 

''ÖNCELİK D VİTAMİNİ VE MİNERALLER''

Gün içerisinde tüm besin gruplarından yeterli oranda alınarak günlük enerji, vitamin ve minerallerin karşılanmasını öneren Balcı, ''Öncelik D vitamini ve mineraller. Kış mevsimi itibarıyla, karşılamakta güçlük çektiğimiz D vitamini ve özellikle besinlerle yeterli miktarda alamadığımız diğer vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemi için çok önemli'' ifadelerini kullandı.

Antioksidan ve vitamin bakımından zengin olan besinlerin tüketimi için önerilerde bulunan Balcı, “D vitamininden zengin yağlı balıklar, yumurta ve mantar, içinde C vitamini bol portakal, mandalina, kivi, brokoli, karnabahar ve maydanoz ve A vitamini içeren havuç, ıspanak, balkabağı ve ciğer tüketmeliyiz" dedi.

“VİTAMİNLER VE MİNERALLER YETEKLİ ORANDA ALINMALI”

Bağışıklık sistemi için vitaminlere ek olarak, minerallerin de yeterli oranda alınmasının önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, tavsiyelerine şu besinleri de ekledi:

“Büyümeyi, gelişmeyi ve bağışıklık sistemini etkileyen ve hayvansal kaynaklarda, bitkisel kaynaklardan daha fazla bulunan demir tüketilmeli. Güçlü bir antioksidan olan ve kuru yemişlerde, balıkta, deniz ürünlerinde ve yumurtada bolca bulunan selenyum tüketilmeli. Et, süt, kuru yemişlerde ağırlıklı bulunan çinko tüketilmeli. Beslenme düzeninde karbonhidrat, protein, yağ gibi makro besin öğeleri tüketilmeli. Vitamin ve mineral gibi mikro besin öğeleri düzenli ve yeterli miktarda tüketilmeli.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen Eda BalcıPandemi SüreciD VitaminiMineraller Değeri Yüksek Besinler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik
Gündüz: Koronavirüs dışındaki hastalıklara da yoğun bakımlarda yerimiz var
Gündüz: Koronavirüs dışındaki hastalıklara da yoğun bakımlarda yerimiz var
Hastalık hafife alınmasın
Hastalık hafife alınmasın
Yerli aşıda Faz- 2 çalışması haftaya başlıyor
Yerli aşıda Faz- 2 çalışması haftaya başlıyor
KORONA SONRASI AKCİĞERLERİNİZE İYİ BAKIN! 
KORONA SONRASI AKCİĞERLERİNİZE İYİ BAKIN! 
İNFLAMASYON VE BESLENME İLİŞKİSİ
İNFLAMASYON VE BESLENME İLİŞKİSİ
SGK’dan SMA hastalığı hakkında açıklama
SGK’dan SMA hastalığı hakkında açıklama
Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden oluyor
Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden oluyor
'Ailede virüsün yayılma oranı yüzde 60'
'Ailede virüsün yayılma oranı yüzde 60'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma