"Covid-19 sonrası bahar yorgunluğuna dikkat”

İSTANBUL - Uzmanlar Covid-19 nedeniyle evde hareketsiz kalınması ve bahar aylarının gelmesiyle beraber birçok kişide halsizlik, yorgunluk, kaygı, asabiyet, dikkatsizlik ve uyku düzensizlikleri gibi şikayetlerin baş gösterdiğine dikkat çekiyor.Bu aylarda insan metabolizmasında oluşan bazı değişikliklerin yorgunluğu da beraberinde getirdiğine ve önlem alınmadığı takdirde bu yorgunluğun kronikleşebildiğine dikkat çekiyor. Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mücahit Gür, meydana gelen şikayetlerin 2 haftadan fazla sürmesi durumunda hekime başvurulması gerektiği söyledi.



“PSİKİYATRİ ÖYKÜSÜ OLANLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜR”



Bahar yaklaştıkça, doğa değişmeye başladıkça pek çok insanda halsizlik, yorgunluk, sürekli uyku hali, dikkat eksikliği, sinirlilik hali görülebildiğinin altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mücahit Gür, yaz aylarında işe gitmenin bile zor gelmeye başladığını, durumun gün içinde de devam edebildiğini belirtti.



Dr. Mücahit Gür, “Kişi kendini halsiz, keyifsiz, bitkin hisseder. Bu durum hemen her kişinin mevsim dönüşlerinde hissettiği bir takım ruhsal ve bedensel belirtilere verilen isimdir. Kısacası metabolizma değişen havaya ayak uyduramaz” dedi ve ekledi:



“Kişilerin ruhsal yanları onların olaylara farklı tepkiler vermesine neden olur. Örneğin; kişiler güneşli havada aşırı heyecanlı, mutlu hissederken, soğuk havada ise aşırı mutsuz hissedebilir. Özellikle psikiyatri hastalığı öyküsü olan kişilerde bu durum daha belirgin olabilir. Ancak kişi iyi sorgulanmalı çünkü bu şikayetler ciddi hastalıkların belirtisi olup karıştırılabilir. Bu sebeple birkaç haftadan uzun süren şikayetleri dikkate alınmalıdır ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır”



PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN



Paket gıdalar yerine taze meyve-sebze tüketilmesine özen gösterilmesi tavsiyesinde bulunan Dr. Mücahit Gür, “Eksik vitaminlerin tespit edilmesi yerine konulması önem arz etmektedir. Semptomların hafiflemesine neden olmaktadır. Kısa kısa sık sık dinlenme olanakları oluşturulmalı, çalışma ortamının havalandırılması ve sıcaklığı doğru ayarlanmalıdır. Kişi kendine uygun stres azaltacak aktiviteler oluşturmalıdır.” diye konuştu.