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'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'

Ankara'da, Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, Almanya'da yapılan araştırmaya göre, koronavirüs geçiren 100 hastadan 78'inde kardiyak hasar gözlendiğini belirtti. Taşkınoğlu, "Bu yüzden 'Covid-19'dan iyileştim' diye düşünen hastaların mutlaka kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor" dedi.

02 Ekim 2020 Cuma 11:53
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'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'

ANKARA - Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, Covid-19 geçiren hastaların uzun dönemde yaşadıklarıyla ilgili çalışmalar olduğunu söyledi. Dr. Taşkınoğlu, "Hastalık sonrası akciğer hasarı beklediğimiz bir şeydi. MERS ve SARS hastalıklarında da çok uzun süreli akciğer hasarı görüyorduk. Şimdi fark ediyoruz ki Covid-19 aynı zamanda kalbe de hasar veriyor, nörolojik hasara da sebep oluyor. Hatta bazen diyabet ve tiroid fonksiyonlarını etkilediğine dair yayınlar da yapılmaya başlandı. Covid-19 geçirdikten sonra 'Hafif atlattım', 'Ağır atlattım' kısmından sonrası da 'Acaba uzun dönemde ne geçireceğim', 'Sağlığım nasıl etkilenecek' bu kısımlarını araştırmaya başladık" diye konuştu.

100 HASTANIN 78'İNDE KARDİYAK HASAR

Dr. Taşkınoğlu, hastalığı geçiren kişilerde 1'inci, 2'nci ve 3'üncü haftada neler yaşandığına ilişkin çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, "Almanya'da yapılan bir çalışma dikkat çekici. Kardiyak hasarı gösteriyor. 100 hasta üzerinde çalışma yapmışlar. 100 hastanın yüzde 78'inde bir kardiyak hasar olduğu gözlenmiş. Yüzde 60’ında da kalp kasının inflamasyon olduğu gözlenmiş. Kalp kasında inflamasyon demek kalp kasını zedeleyen bir iltihabi durum var demektir. Bu da hastalarda ileride kalp kasının kasılmasıyla ilgili sorunlar yaşayabileceklerini ve kalp yetmezliği gelişebileceğini gösteriyor. Bu yüzden 'Covid-19'dan iyileştim' diye düşünen hastaların mutlaka kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor. Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin belli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerekiyor" dedi. 

'YORGUNLUĞU İHMAL ETMEMEK GEREK'

Dr. Tutku Taşkınoğlu, çalışmaların 18 yaş altına yapılmadığını, çocuklarda durumun ne olduğunu bilmediklerini dile getirerek, "Şimdiye kadar bu konudaki yapılan çalışmalar 18 yaş üstüne yapılmış. Covid-19 enfeksiyonunu geçirdikten sonra en çok görülen semptom yorgunluk. Bunu neredeyse bütün hastalarda görüyoruz. Bu yorgunluğu ihmal etmemek gerekiyor. 'Sen hastalık atlattın, yorgunluğun olur' deyip onu bırakmamak gerekiyor. Çünkü bu yorgunluğun sebebi akciğer ya da kalp hasarı olabilir. Onun peşine düşmek gerekiyor. Verilere göre 7-8 hafta boyunca yorgunluk sürüyor. Yorgunluk, bilinç bulanıklığı, biraz konsantrasyon bozukluğu, çarpıntı, aritmi gibi şikayetler olduğunu duyuyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku TaşkınoğluAlmanyaAraştırmaKardiyak KontrollerCovid19
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