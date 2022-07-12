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'Covid- 19'da sert dalga başladı, hafif atlatmanın yolu aşı ve maske'

12 Temmuz 2022 Salı 14:04
'Covid- 19'da sert dalga başladı, hafif atlatmanın yolu aşı ve maske'

TRABZON - Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vakaların yeniden yükseldiğini, virüse yakalananların hastanelerde tedavi görmeye başladığını belirterek, "Şu an sert dalga başlamış durumda ve bunu hafif atlatmanın yöntemleri belli. Bu dalgayı aşı ve maskeyle geçirmek zorundayız. Bu yöntemleri uygulamazsak, farklı bir şey bekleyemeyiz" dedi.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, haziran ayı ortasından sonra Covid-19 vakalarının yeniden yükselmeye başladığını söyledi. Vaka sayılarının yükselmeye devam etmesi halinde test merkezlerinin yetersiz kalacağını belirten Prof. Dr. Aydın, "Hasta yoğunluğu arttı ve servislerde artık pandemi nedeniyle hasta olan insanlar da yavaş yavaş hastaneye yatmaya başladı. Vaka sayıları yukarı doğru hareketlendi. Bu artışın mevcut hızla devam etmesi durumunda eski test merkezlerinin yeniden açılacağını düşünüyorum. Umarım iyi korunuruz ve açılmaz. Fakat bu gidişle son 3 haftalık trend izlendiğinde özellikle 15 Haziran'dan itibaren yukarı hareketlenme başlandığını, korunmayla bunu kıramamamız halinde tekrar eski sayılara ulaşılacağını, mevcut test merkezlerinin de yetersiz kalacağı ortada. Bazı yeni değişimleri yapmak zorunda kalabiliriz" dedi.

'RİSK GRUPLARINI KORUMALIYIZ'

65 yaş ve üstü ile bağışıklık sistemi düşük kişilerin Covid-19 varyantından korunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Kapalı yerlerde artık maske takmak gerekiyor. Bu şiddetli bir hastalık oluşturmuyor ama risk gruplarında ve bireysel olarak nasıl seyir göstereceğini bilemiyoruz. Şu an Türkiye'de haftada 25 ölüm var. 25 ölümden birisi olmak ister misiniz veya kim ister? 'Bizim dışımızda birileri olsun' diye insanlar hayal ediyor. Fakat o 25 kişinin içinde siz de olabilirsiniz. Bu sayıyı risk gruplarını bulaşıdan koruyamazsak, bu sayı artabilir. 60 binde 25 kişi düşük bir orana karşılık geliyor. Fakat kimse bu orana girmek istemez. Hala ölüm riski olan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve artması durumunda bu oranın da artacağını öngörebilmek mümkün" diye konuştu.

'MASKE TAKARAK DALGAYI ATLATMALIYIZ'

Prof. Dr. Aydın, vaka artışının dalga halinde geldiğini söyleyerek, "Yapabileceğimiz en güzel şey; maske takarak bu dalgayı atlatmak. Hassas gruplarımız, immün sistemi zedelenmiş, 65 yaş üzeri insanlar, kronik hastalığı olanlar var. Bu dalgayı aşı ve maskeyle geçirmek zorundayız. Şu an sert dalga başlamış durumda ve bunu hafif atlatmanın yöntemleri belli. Bu dalgayı aşı ve maskeyle geçirmek zorundayız. Bu yöntemleri uygulamazsak farklı bir şey bekleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19Sert DalgaAşı Ve Maske
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