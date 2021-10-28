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'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu'

28 Ekim 2021 Perşembe 13:34
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'Covid-19 aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı oldu'

İZMİR - İzmir'de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son dönemde Covid-19'un aşısız çocuk ve gençlerin hastalığı haline geldiğini söyleyip, İsveç'te yapılan bilimsel bir araştırmanın aşının önemini ortaya koyduğunu açıkladı. Kurugöl, "Ağır vakaların birçoğunun anne ve babası aşısız. Eğer anne babalar aşılı olsaydı, bu çocuklara enfeksiyon bulaşma riski daha az olurdu. Ev içi bulaşı önlemenin en etkili yollarından biri, aile bireylerinin aşılanması" dedi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son dönemde çocuklardaki koronavirüs vaka artışlarına dikkati çekti. Salgın başladığında vakaların yüzde 1'inin çocuk olduğunu belirten Kurugöl, "Temmuz ayında bile bu oran yüzde 6 civarındaydı. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ekim ayında Türkiye'deki vakaların yüzde 35'inden fazlası çocuk. Yani temmuz ayından bugüne çocuk vakalarda 6 kat, yüzde 600 artış oldu. Türkiye'de her gün ortalama 10 bin çocuk Covid-19'a yakalanıyor. Gençleri de katarsak, ülkemizde her gün 15 bin çocuk ve genç hastalanıyor demektir. Bu grupta hastalık nispeten daha hafif seyretse bile hastalığın yayılmasında çok önemli rol oynuyor. Bu nedenle 12 yaş üstü çocuk ve gençlerin aşılanması önem kazanıyor. Gençlerimizin aşılama bilincini artıracak, aşılanmalarını kolaylaştıracak önlemler almak gerekli. Okullarda Covid-19 ile ilgili eğitimler yapılabilir, lise ve üniversitelere Covid-19 aşı merkezleri kurulabilir. Son zamanlarda vaka artışına paralel olarak, hastane yatışı ve yoğun bakım gerektiren, entübe edilen ağır çocuk vakalarda belirgin bir artış oldu. Bu olumsuzluğu yaşamamak istiyorsak, 12 yaş üzeri çocuklarımıza lütfen aşı yaptıralım. Son aylarda Covid-19, aşısız olan çocuk ve gençlerin hastalığı olmaya başladı. Çocuklar ve gençler, bizim ülkemizde de Covid-19 hastaları arasında önemli yer tutuyor" ifadelerini kullandı.

'ARAŞTIRMA AŞILAMANIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU'

İsveç'te yapılan bir araştırmaya dikkati çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Bu çok çarpıcı bir çalışma. Araştırma, geniş bir grupta yapıldı. 1 milyon 790 bin kişide yapılan araştırmaya göre; bir aile içinde aşılı sayısı ne kadar fazlaysa enfeksiyon riski o kadar düşüyor. Aile bireyleri aşılıysa yüzde 45 ila 97 arasında bulaş riskinin azaldığı ortaya koyulmuş. Bu şu demek; eğer siz aşılanırsanız, çocuklarınızı da koruyorsunuz. Ebeveynler hem kendileri aşılanmalı hem de çocuklarını aşılamalı. Bize gelen ağır vakaların birçoğunun anne ve babası aşısız. Eğer anne babalar aşılı olsaydı, bu çocuklara enfeksiyon bulaşma riski daha az olurdu. Çocuklar için bulaş riskinin en önemli olduğu yer ise ev içi bulaş. Okul çevresi ve toplu taşıma araçları da önemli. Ev içi bulaşı önlemenin en etkili yollarından biri, aile bireylerinin aşılanması. Anne, babalar küçük çocuklarını korumak adına da aşılanmalı" ifadelerini kullandı. İlerleyen zamanlarda aşılama yaşının 5'e düşmesini beklediklerini söyleyen Kurugöl, "ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Biontech aşısının 5-12 yaş grubuna yapılmasına onay verilmesini önerdi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19çocuklar Ve Gençler
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