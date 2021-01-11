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Covid-19 aşıları, özel soğutma sistemine sahip TIR'larla transfer edilecek

Çin'den Türkiye'ye getirilen ve analiz işlemi süren Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce eksi 20 ve artı 20 derece aralığında özel soğutma sistemine sahip TIR'larla 81 ile transfer edilecek.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:18
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Covid-19 aşıları, özel soğutma sistemine sahip TIR'larla transfer edilecek

ANKARA - Çinli Sinovac firmasınca Covid-19'a karşı üretilen CoronaVac aşısının Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk bölümünün analiz çalışması Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarında sürüyor. Aşıların 81 ile nakli özel hazırlanan TIR'lar ile sağlanacak. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü deposunda son hazırlıkları yapılan TIR'lar, +20 ve -20 derece aralığında çalışabilen iklimlendirme özelliğine sahip. Covid-19 aşılarını Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracak TIR'ların, özel soğutma sisteminin yanında, uzaktan ısı takibi ve stok takibi yapılabilme özelliği bulunuyor.

'ÖZEL ARAÇLARLA DAĞTIMINI YAPIYORUZ'

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı Lojistiği’nde görevli Tarkan Mustafa Yamanoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak yıllardır tedarik edilen aşıları güvenli bir şekilde depolamak, dağıtımını yapmak, taşımak ve uygulanıncaya kadar bunun garanti altına alınması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Yamanoğlu, "Biz depolara gelen aşılar kontrolden çıktıktan sonra bakanlığımız tarafından tasarlanan, geliştirilen ve satın alınan özel araçlarla illere dağıtımını yapıyoruz. Araçlarımız eksi 20, artı 20 ile ayarlanabilir sıcaklıklarda. Hem uzaktan hem de kayıtlı bir şekilde sıcaklık sürekli izlenebiliyor. Araç tek bir ile gitmiyor. Bir güzergah ve rota planlaması yapılıyor. Bu aşının hacmi, gidilecek yere göre değişmekle birlikte genelde rotalarımız var. Bu rotalarla Ankara’dan çıkan araç Türkiye’nin en ücra köşesindeki veya en uzak noktasındaki ile kadar ulaşıyor. Daha sonra yine illerimizde sayısı 360’dan fazla olan soğuk hava depolarında bu aşıları koruyoruz. İhtiyaç dahilinde yine aynı şekilde illerde bulunan küçük araçlarla son noktalara kadar aşıyı ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

'ARACIN SOĞUTMASINDAN ZİYADE AMBALAJ YAPISI ÖNEMLİ'

Yamanoğlu, aşıların ihtiyaç dahilinde farklı sıcaklıklarla da taşınabileceğini kaydederek, "Aşıların son kullanıcılara ulaştırılmasında artı 2 ve artı 8 derece standardımız var. İhtiyaç dahilinde farklı sıcaklıklarla da taşıyabilecek kapasitedeyiz. Salgın döneminde bazı özel malzemelerin taşınmasında eksi derecelerde taşımayı çok iyi bir şekilde gerçekleştirdik. Çok düşük sıcaklıklarda taşınma sırasında aracın soğutmasından ziyade ambalaj yapısı çok önemli. Genelde eksi 20 derecenin altında taşımalarda kuru buz kullanılıyor. Bunlar kuru buz paketlerinin içerisine konur ve dışarıdan da sıcaklık takibi yapılarak bunların taşınması gerçekleştirilir" diye konuştu.

'ARAÇ ARIZASINDA YAPACAKLARIMIZ BELLİ'

Yamanoğlu, lojistiğin ve taşımacılığın temel kuralın riskleri iyi yönetebilmek olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda tecrübemiz oldukça gelişmiş durumda. Araç arızası olduğunda yapacaklarımız bellidir. Klima arızası olduğu zaman onunla ilgili yönetim süreçlerimiz belli. Hatta personelin hasta olup yola devam etmemesi gibi durumları da düşünerek farklı senaryoları düşünerek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Böyle bir durumda illerde yeterince aracımız var, yedek araçlarımız da var. Büyük araç gerekiyorsa en yakın noktadan oraya onu çıkartabiliriz veya illerdeki küçük araçları iki saat gibi kısa sürede ulaştırıp, aşılar bozulmadan aktarma şansına sahibiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19 Aşılarıözel Soğutma Sistemi
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